Pratęstas karantino sąlygomis galiojantis laikinasis tranzitas per Lietuvą

Sprendimą pratęsti tranzito laikotarpį Vyriausybei pateikė Rita Tamašunienė, vidaus reikalų ministrė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vyriausybė leido trimis paromis ilgiau – iki vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį – tranzitu kirsti Lietuvą užsieniečiams, grįžtantiems į savo gyvenamąsias valstybes.

Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė sekmadienį neeiliniame posėdyje. Kitą savaitę Vyriausybė turėtų patvirtinti taisykles, kaip vyks tranzitas per Lietuvą po to, kai laikinosios tvarkos pratęsimas pasibaigs.

Vyriausybės priimtame nutarime nurodoma, kad „iki kovo 26 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo“.

Nutarime taip pat teigiama, kad „po kovo 26 d. 00:00 val. iki karantino pabaigos keleivinis tranzitas per Lietuvos teritoriją gali būti vykdomas tik geležinkeliu be sustojimų (išskyrus būtinąjį sustojimą, įskaitant ir atvejus tarptautiniams diplomatiniams ir (ar) konsuliniams įsipareigojimams įvykdyti)“. Tai reiškia, kad ir po vidurnakčio iš trečiadienio į ketvirtadienį per Lietuvą ir toliau galės vykti rusiški keleiviniai tranzitiniai traukiniai į ir iš Kaliningrado srities.

„Siūloma pratęsti tranzitą užsieniečiams, nes dar yra grįžtančių žmonių“, – Vyriausybės posėdyje sekmadienį sakė Rita Tamašunienė, vidaus reikalų ministrė.

Vyriausybės nutarimo projekto medžiagoje tarp kito nurodoma, kad esama tranzito tvarka galioja iki kovo 23 d. 00:00 val., t. y. iki vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį. Atsižvelgiant į tai, kad kitos savaitės posėdyje, greičiausiai, trečiadienį Vyriausybė planuoja svarstyti nutarimą, kaip bus reglamentuota tranzito tvarka artimiausioje ateityje, kabinetas paskubėjo jau sekmadienį bent jau kelioms paroms pratęsti laikinosios tranzito tvarkos galiojimą.

„Taip siekiama išvengti situacijos, kai susidaro laiko tarpas, kuomet tranzitas per Lietuvos teritoriją išvis yra uždraudžiamas“, – rašoma projekto pažymoje.

Nuo praėjusio pirmadienio, kovo 16-osios, paskelbusi karantiną, Lietuva uždarė šalies sienas užsieniečiams siekdama sulėtinti koronaviruso plitimą, tačiau davė laiko užsieniečiams grįžti tranzitu per Lietuvą į savo valstybes.

Šis terminas galiojo tris dienas, tačiau buvo pratęstas iki šios savaitės pabaigos, o dabar – dar sykį pratęstas.

Kol kas karantinas paskelbtas iki kovo 30-osios, tačiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga patvirtina, kad jis bus pratęstas bent porai savaičių – iki balandžio vidurio, o galbūt ir ilgesniam laikotarpiui – iki gegužės pradžios.

[infogram id="5e10b48c-501e-463e-960c-ecb2764f40ab" prefix="HW3" format="interactive" title="Patvirtinti koronaviruso atvejai įvairiose šalyse 2020 01 20 — 03 22"]