Didės akcizai alkoholiui ir degalams

Kitąmet didės akcizai stipriam alkoholiui, taip pat benzinui ir dyzelinui. Žemdirbių naudojamo dažyto dyzelino akcizas pakeliamas simboliškai – tik keliais eurais, tačiau numatoma šeštadaliu sumažinti šio gazolio kvotą. Kitąmet bus palikta galioti akcizo lengvata šildymui skirtiems gazoliams.

Antradienį Seimas balsavo ir priėmė Akcizų įstatymo pakeitimus, numatančius papildomas pajamas į kitų metų biudžetą. Praėjusią savaitę Seimas po svarstymo pritarė akcizų didinimui, todėl Vyriausybės pirmadienį patvirtintame atnaujintame biudžeto projekte jokių pakeitimų dėl jų nėra.

Akcizų įstatymo pataisoms antradienio posėdyje pritarė 73 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikė 6 parlamentarai. Didesnė dalis opozicijos balsavimą šiuo klausimu ignoravo.

Pagal priimtąsias pataisas, standartinis akcizo tarifas bešviniam benzinui kitąmet didės 7,3% – iki 466 Eur už toną, gazoliui – 7,2% iki 372 Eur už 1.000 litrų. Skaičiuojama, kad dėl akcizų padidinimo litras benzino brangtų apie 4 centus.

Žemdirbių dyzelino akcizas nuo sausio didėtų 7,2%, arba keturiais eurais – nuo 56 iki 60 Eur už toną, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė jį didinti 90 Eur iki 146 Eur, o Vyriausybė – 25 Eur iki 81 Eur.

Žemės ūkio ministerija žada 15% sumažinti žemdirbiams skirto pigesnio dyzelino normas.

Itin taršiam kurui – šildymui skirtam dyzelinui kitąmet bus paliktas dabartinis šio kuro akcizas – 21,14 Eur už 1.000 litrų, nors Vyriausybė siūlė lengvatą naikinti ir nustatyti standartinį tarifą – 372 Eur.

Stipraus etilo alkoholio akcizas nuo 2020 m. kovo mėn. didės 10,5% – nuo 1.832 Eur iki 2.025 Eur už hektolitrą. Dėl to pusė litro stipraus gėrimo vidutiniškai pabrangs apie 0,45 Eur.

Be to, artimiausiuose Seimo posėdžiuose turėtų būti priimtos ir įstatymų pataisos, numatančios nuo kitų metų kovo didesnius akcizus rūkalams. Kaitinamųjų cigarečių akcizą didinti siūloma didinti 65% – nuo 78,5 iki 113,2 Eur už kg. 20 vnt. pakelis dėl to pabrangtų 33 centais.

Ramūnas Karbauskis, valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis, tikino, kad „šie akcizų pakeitimai nėra ženklūs, jie minimalūs, todėl tikrai nesukels nei kainų kėlimo, nei žmonių pajamų sumažėjimo“.

Bet Simonas Gentvilas, opozicinių liberalų atstovas, pabrėžė, kad kaimyninės Latvijos ir Estijos ne didina akcizus, bet juos mažina arba bent jau išlaiko tame pačiame lygyje. Opozicija baiminasi, kad pakilus akcizinių prekių kainoms Lietuvoje padidės jų kontrabandos mastai.

Vyriausybė skaičiuoja, kad padidinus visus šiuos akcizus, biudžeto pajamos kitąmet išaugs apie 42 mln. Eur. Jeigu būtų pritarta pirminiams Vyriausybės pasiūlymams dėl akcizų didinimo, pajamų galėjo būti gauta apie 20 mln. Eur daugiau.