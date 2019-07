G. Nausėda norėtų kai kuriuos ministrus palikti kabinete 

Šį penktadienį kadenciją pradedantis išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda įsivaizduoja, kad kai kurie svarbūs dabartiniai ministrai galėtų likti pareigose ir po laukiančio Vyriausybės atnaujinimo. Tarp tokių ministrų – užsienio reikalų, finansų, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų, taip pat ir susisiekimo.

Tačiau prezidentas pripažįsta, kad apsisprendimas dėl galutinio Vyriausybės narių sąrašo priklausys ne tik nuo jo norų, bet ir nuo valdančiųjų partijų, ir nuo premjero Sauliaus Skvernelio apsisprendimo, ir nuo pačių dabartinių kabineto narių išsakyto pasiryžimo likti poste.

Paragino neskubėti „siūdintis kostiumų“

Trečiadienį spaudos konferencijoje G. Nausėda papasakojo apie išvakarėse įvykusį susitikimą su S. Skverneliu. „Aptarėme padėtį ir planus. Pirmiausia, išsiaiškinome, ar galėtume kartu dirbti. Pasakiau, kad rinkimų kampanija baigta jau seniai, o S. Skvernelis yra bene vienintelė reali alternatyva dabartinėje politinėje situacijoje, jeigu nekalbėtume apie visiškai radikalias ir menkai racionalias alternatyvas kaip pirmalaikiai rinkimai“, – tikino išrinktasis valstybės vadovas.

Jis iš esmės teigiamai įvertino praėjusią savaitę keturių partijų pasirašytąją valdančiosios koalicijos sutartį, ypač jos dalį dėl pažadų gerinti šalies socialinę padėtį, mažinti atskirtį ir skurdą.

„Bet tamsesnioji reikalo pusė yra ta, kad toje deklaracijoje nematau pakankamai šaltinių, kad visus tuos pažadus būtų galima įgyvendinti. Yra tam tikrų fragmentinių dalykų, susijusių su mokesčiais, pvz., progresinių mokesčių bazės išplėtimas. Bet abejotina, ar to tikrai pakaks. Be to, ir kai kurie tų pasiūlymų yra gana menkai ekonomiškai argumentuoti. Todėl dar akivaizdžiai teks pasukti galvas ir paieškoti galimybių įvykdyti socialinius pažadus nepažeidžiant fiskalinės drausmės reikalavimų“, – kalbėjo G. Nausėda likus porai dienų iki inauguracijos ir Vyriausybės įgaliojimų grąžinimo bei kabineto sudėties ir programos atnaujinimo.

Anot G. Nausėdos, kol kas nėra galimybių konkrečiai atsakyti į klausimus dėl būsimų ministrų pavardžių. Jis tik perspėjo, kad neleis kertinėms ministerijoms, pvz., Krašto apsaugos ar Užsienio reikalų, tapti politinių dalybų objektu: „Neleisiu eksperimentuoti ir neleisiu improvizuoti. Vaizdžiai pasakyti galėčiau taip – tie, kurie planuoja būti ministrais, tegu nebūtinai skuba siūtis ministrų kostiumų, o tie, kurie turi tuos kostiumus, nebūtinai tegu atiduoda tuos kostiumus į komisą.“

Gyrė R. Karoblį ir R. Masiulį

G. Nausėda užsiminė nematantis argumentų, kodėl krašto apsaugos ministras Raimunas Karoblis negalėtų tęsti darbo. „Manau, kad ponas Karoblis užsirekomendavo kaip gerai dirbantis savo darbą, gerai susipažinęs su tarptautinių organizacijų vidine virtuve, turintis gerus kontaktus, turintis aiškią viziją“, – kalbėjo jis.

Pagal valdančiosios koalicijos sutartį Krašto apsaugos ministerija atitenka Tvarkos ir teisingumo partijos dispozicijai. Neoficialiomis žiniomis, šios partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis gali būti siūlomas paskirti ministru. Kitas galimas kandidatas – neįvardijamas karjeros diplomatas. R. Karoblis irgi turi ambasadoriaus rangą.

[infogram id="ec86e24e-869a-4e81-8c8d-88d4068568a4" prefix="VsW" format="interactive" title="Verslo aplinka: kaip pasiskirsto ministrai"]

Ligšiol R. Karoblis buvo neoficialiai minimas kaip vienas galimų kandidatų į Lietuvos deleguojamus naujuosius eurokomisarus. G. Nausėda tvirtino kol kas su premjeru neaptaręs, kas galėtų būti deleguotas į Europos Komisijos narius. Tą žadama padaryti kitą savaitę.

Spaudos konferencijoje G. Nausėdos buvo paklaustas ir apie kai kuriuos kitus ministrus. Jis neatmetė, kad socialinės apsaugos ir darbo ministru liks Linas Kukuraitis, teigiamai atsiliepė apie susisiekimo ministrą Roką Masiulį.

Dar nežino V. Šapokos apsisprendimo

„Dar nežinau galutinio finansų ministro Viliaus Šapokos apsisprendimo. Bet visiškai įsivaizduoju jį toliau dirbantį šiame poste. Ir ekonomikos bei inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius užsirekomendavo kaip geras ministras. Bet šioje vietoje padėsiu tašką vertinimuose. Tik viena pasakysiu – nereikėtų galvoti, kad bus keičiami visi arba labai daug ministrų“, – kalbėjo išrinktasis prezidentas.

Jis tik leido suprasti, kad žemės ūkio ministras Giedrius Surplys dėl partinių susitarimų, pagal kuriuos šis portfelis atiteko socialdarbiečiams, gali netekti posto.

G. Nausėda taip pat pabrėžė, kad atnaujintos Vyriausybės sudėtis priklausys nuo daugelio dedamųjų – ne tik nuo valdančiųjų partijų sprendimų bei prezidento ir premjero susitarimų, bet ir nuo pačių kandidatų ar esamų ministrų nusiteikimo.

Penktadienį prisiekęs ir pradėjęs eiti pareigas G. Nausėda priims grąžinamus septynioliktosios Vyriausybės įgaliojimus, netrukus po to teiks Seimui S. Skvernelio kandidatūrą, o parlamentarams ją patvirtinus suformuos galutinę kabineto sudėtį.