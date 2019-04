JK parlamentarai antrą kartą ieškos alternatyvaus „Brexit“ scenarijaus

Jungtinės Karalystės (JK) parlamentarai pirmadienį vėl bandys perimti „Brexit“ kontrolę iš vyriausybės ir trečią kartą ieškos alternatyvaus „Brexit“ scenarijaus, kuriam galėtų pritarti dauguma parlamentarų.

VŽ primena, kad pirmasis taip vadinamų „indikacinių“ balsavimų organizavimas JK parlamente lauktų rezultatų neatnešė. Iš 8 alternatyvų p. May „Brexit“ susitarimui nesugebėta rasti daugumos nei vienam iš jų. Vis dėlto, manoma, kad antruoju bandymu, kai balsavimui bus siūloma mažiau pasirinkimų, JK parlamentarams galiausiai pavyks surasti daugumos pritarimą kokiam nors „Brexit“ scenarijui.

Kaip ir pirmąjį kartą Johnas Bercow, JK Bendruomenių rūmų pirmininkas, iš kol kas 9 parlamentarų siūlytų alternatyvių „Brexit“ scenarijų atrinks kelis, kurie, Bendruomenių rūmų pirmininko manymu, galėtų sulaukti daugiausiai palaikymo. Kol kas dar nežinoma už kokius suformuluotus pasiūlymus bus balsuojama šiandien vakare, ši informacija bus paskelbta po pietų.

JK parlamentarai, kaip ir per praėjusią „indikacinių“ balsavimų seriją, balsuos parlamentui neįprastu būdu – tušinuku pažymėdami, kokiems „Brexit“ variantams iš pasiūlytų jie pritaria. Balsavimas truks apie 30 min. Po p. Bercow sprendimo, dėl kurių alternatyvių „Brexit“ scenarijų bus balsuojama, Bendruomenių rūmuose vyks debatai, o tuomet JK parlamentarai balsuos. Tai turėtų vykti apie 19 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku. Rezultatų laukti kaip ir praėjusį kartą gali tekti apie 2 val. Visas naujienas galėsite sekti ir vz.lt portale.

Alternatyvus „Brexit“

Manoma, kad naujo „indikatyvaus balsavimo“ metu gali būti paremtas siūlymas JK išlaikyti muitų sąjungoje su ES, taikant panašias santykių taisykles, kokias turi, pvz., Bendrijai nepriklausanti Norvegija. Jeigu būtų pritarta šiam keliui, „Brexit“ galėtų būti atidėtas iki gegužės 22 d. ir skubos tvarka parengtas naujas JK ir ES susitarimas.

Pirmuoju „indikatyviu“ balsavimu arčiausiai daugumos buvo pasiūlymas likti muitų sąjungoje su ES arba rengti antrąjį referendumą.

Šiandien dienos alternatyvių „Brexit“ scenarijų paieška nėra vyriausybę įpareigojantis balsavimas, tačiau Davidas Gauke‘as, JK teisingumo ministras, sekmadienį nurodė, kad vyriausybė „turės labai atidžiai apsvarstyti parlamento valią“.

BBC paklaustas, ar p. May privalės vykti atgal į Briuselį ir ieškoti galimybės, pavyzdžiui, siekti ES ir JK muitų sąjungos, jeigu dauguma parlamentarų tokiam scenarijui pritartų, p. Gauke‘as teigė: „jeigu parlamentas daugumos sprendimu teigtų, kad nenori pasitraukti iš ES be susitarimo, tačiau balsuotų už „minkštesnį“ „Brexit“ variantą, tokiu atveju, tikrai nemanau, kad būtų atsakinga sakyti, kad mes ignoruosime parlamento valią ir pasitrauksime iš ES be susitarimo“ ,– BBC žurnalistams nurodė p. Gauke‘as.

Jis taip pat teigė, kad įstatymų leidėjai turėtų dar kartą perimti Bendruomenių rūmų darbotvarkę balandžio 3 d. ir balsuoti dėl dar vienos serijos indikacinių balsavimų.

Balandžio 10 d. rengiamas neeilinis ES lyderių susitikimas, kuriame galėtų būti apsvarstyta potenciali galimybė ilgam atidėti „Brexit“ ir leista JK piliečiams balsuoti Europarlamento rinkimuose.

Tačiau iniciatyvų paieškai laiko faktiškai neliko. Todėl apžvalgininkai mato tik dvi išeitis iš šios situacijos – arba balandžio 12 d. įvyks vadinamasis „kietasis „Brexit“, t. y. chaotiškas JK išstojimas iš ES be jokių sąlygų, arba vyriausybė bus priversta paprašyti dar vieno atidėjimo, bet šįkart gana ilgo, galbūt net keleriems metams.

Pastaruoju atveju britams tektų dalyvauti gegužės pabaigoje vyksiančiuose naujos kadencijos Europos Parlamento rinkimuose, nors p. May tvirtina, kad „tai nebūtų teisinga, nes neatitiktų referendumo dėl „Brexit“ rezultatų“.