Prezidentė neprieštaravo vaistų prekybos liberalizavimui

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė paskutinėmis Seimo pavasario sesijos dienomis birželį priimtas įstatymo pataisas, numatančias leidimą kai kuriais nereceptiniais vaistais prekiauti maisto prekių parduotuvėse ir degalinėse.

Tomis pačiomis pataisomis įteisintos ir valstybinės vaistinės ligoninėse bei suteikta galimybė receptiniais vaistais prekiauti internetu.

Oficialioje Teisės aktų sistemoje šį savaitgalį paskelbtos p. Grybauskaitės pasirašytosios Farmacijos įstatymo pataisos, kurias parlamentarai po diskusijų patvirtino birželio 30-ąją. Tai reiškia, kad valstybės vadovė nepasinaudojo Konstitucijos numatyta veto teise ir neprieštaravo šiam įstatymui.

„Jame yra trys svarbios dedamosios, trys naujovės – suteikiama galimybė paprasčiau įsigyti vaistus dienos stacionaro pacientams ligoninėse, nes jos įgis labai seniai laukiamą galimybę atsidaryti ligoninėse savas vaistines, taip pat įteisinta nuotolinė prekyba elektroniniais receptais išrašytais vaistais bei liberalizuojama prekyba nereceptiniais vaistais nedidelėmis pakuotėmis, kad žmonės turėtų platesnes galimybes įsigyti paprasčiausių vaistų nuo galvos ar dantų skausmo“, – įstatymą paaiškino Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras.

Valdantieji tikisi, kad šios priemonės „didins vaistų prieinamumą bei konkurenciją farmacijos srityje, kartu prisidės prie preparatų kainų sumažinimo“.

Seimo priimtuoju ir prezidentės pasirašytuoju projektu leidžiama nereceptiniais vaistais prekiauti prekybos centruose, degalinėse bei kitose mažmeninės prekybos vietose. Sveikatos apsaugos ministerija sudarys atskirą tokių preparatų sąrašą, į kurį pateks apie kelias dešimtis vaistų pavadinimų.

Parduotuvėse ar degalinėse įsigytų vaistų gyventojai grąžinti ar pakeisti negalės, jų nebus galima parduoti asmenims iki 16 metų, pažeistose pakuotėse, prekybos automatuose, nestacionariose vietose. Etanolio turinčiais vaistais nebus galima prekiauti.

Įteisinus prekybą kai kuriais nereceptiniais vaistais parduotuvėse ar degalinėse, jų bus negalima laikyti savitarnos skyriuose, parduoti daugiau kaip vienos to paties pavadinimo vaisto pakuotės, be to, nebus galima siūlyti kito vaisto, jeigu norimo nėra.

Prekybos vietose privalės būti raštiški įspėjimai, kad pardavėjas neteikia informacijos apie vaistus, o prie kasos jie turės būti laikomi atskirai nuo kitų prekių.

Naujaisiais Farmacijos įstatymo pakeitimais iš dalies įteisinamos valstybines vaistines – į jas būtų pertvarkyti dabar ligoninėse ar poliklinikose esantys vaistų sandėliai.

Be to, pataisomis įteisinta galimybė receptinius vaistus pardavinėti internetu. Tiesa, tai galios tik elektroniniais receptais išrašytiems vaistams.

Įstatymo nuostatos dėl prekybos nereceptiniais vaistais liberalizavimo įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., straipsniai dėl prekybos receptiniais vaistais internetu – nuo 2019 m. lapkričio 1 d., nuostatos dėl ligoninių vaistinių – jau nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Kitą savaitę tikimasi sulaukti prezidentės apsisprendimo ir dėl kitų Seimo paskutinėmis pavasario sesijos dienomis priimtų svarbių įstatymų – ligoninių tinklo pertvarkos, valstybės tarnybos reformos, referendumo kartelės sumažinimo dvigubos pilietybės referendumui, turizmo taisyklių peržiūros. Spėjama, kad gali grėsti bent vienas valstybės vadovės veto – dėl įstatymo, leidžiančio optimizuoti rajoninių ligoninių tinklą.