Grybauskaitė tikisi trumpo, tikslaus ir rezultatyvaus pokalbio su Trumpu

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos prezidentė, ir Donaldas Trumpas, JAV vadovas, per NATO viršūnių susitikimą pernai liepą. Kevino Coombso („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Dalia Grybauskaitė, šalies prezidentė, šiuo metu vieši JAV, kur antradienį rengiamas aukščiausio lygio susitikimas tarp Baltijos valstybių prezidentų ir Donaldo Trumpo, JAV vadovo. Prezidentė sako laukianti „trumpo, tikslaus ir rezultatyvaus“ pokalbio.

„Tuščiai kalbėti jis nemėgsta, aš taip pat“, – LRT televizijai sakė šalies vadovė.

Anot p. Grybauskaitės, Baltijos šalių ir JAV viršūnių susitikimas pagal diplomatinį statusą yra pirmas toks susitikimas istorijoje ir iš jo tikimasi daug.

Po jo bus priimta politinė deklaracija, kurioje bus patvirtintas įsipareigojimas 5-ajam NATO straipsniui, pagal kurį agresijos atveju vienos Aljanso valstybės padeda kitoms.

„Taip pat tikiu, kad deklaracijoje atsispindės, jog JAV kaip atgrasymo priemonę tęs savo karinių pajėgų dislokavimą Baltijos šalyse. Be to, kartu ieškosime galimybių, kaip mūsų regione užtikrinti oro gynybą. Be šių pagrindinių dviejų dalykų, kalbėsime ir apie kibernetinį, energetinį saugumą bei visus kitus svarbius mums dalykus“, – LRT radijui sakė p. Grybauskaitė.

Ji pažymėjo, kad net ir vienas JAV karys Lietuvos teritorijoje valstybei reiškia labai daug, nes toks dislokavimas vyktų dvišaliu, o ne NATO pagrindu.

„Ne tiek svarbu kiek, o svarbu, kad būtų nuolatiniu, rotaciniu pagrindu visose Baltijos šalyse ir mes tikimės, kad taip ir bus“, – sakė šalies vadovė.

Anot p. Grybauskaitės, užtikrinant Baltijos šalių oro apsaugą yra galimi įvairūs sprendimai, tačiau svarbu tai, kad JAV ir kitos šalys supranta, jog ši erdvė turi būti rimčiau saugoma nei dabartinė oro policijos misija.

Į Ameriką kartu su prezidente vyksta daugiau nei 20 įmonių atstovai, daugiausiai iš energetikos ir karinės pramonės sektorių. Susitikimo metu bus pasirašyti du susitarimai dėl bendradarbiavimo suskystintų dujų terminalų srityje.

„Tai Lietuvai užtikrins ir konkurencingesnes kainas, ir dujų tiekimo saugumą, ir skaidrumą, taip pat sudarys tam tikrą konkurencinį spaudimą europietiškoms dujoms.

Tai svarbu siekiant parodyti, kad mūsų suskystintųjų dujų terminalas duoda mums pridėtinę naudą ir galimybę įsijungti į viso pasaulio dujų tiekimo tinklą“, – teigė p. Grybauskaitė.

Susitikimo rezultatai turėtų paaiškėti antradienio vakare – bus surengta bendra keturių valstybių vadovų spaudos konferencija.

VŽ jau rašė, kad vizito Vašingtone metu p. Grybauskaitę lydės užsienio reikalų, krašto apsaugos ir ūkio ministrai. Keturšaliame susitikime Baltuosiuose rūmuose iš JAV pusės turėtų dalyvauti valstybės sektoriaus pavaduotojas, taip pat gynybos, komercijos ir energetikos sekretoriai.