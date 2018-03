Grybauskaitės susitikimo su Trumpu temos – saugumas ir energetika

Prezidentė Dalia Grybauskaitė kitą savaitę kelias dienas lankysis Jungtinėse Amerikos Valstijose, kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio numatoma skirti Baltijos regiono saugumo ir apginamumo stiprinimui, taip pat dvišaliam ekonominiam bendradarbiavimui, ypač energetikos srityje.

Planuojama pasirašyti memorandumus dėl JAV suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) tiekimo į Klaipėdos terminalą.

Rasis memorandumai dėl SkGD tiekimo

JAV prezidento aukščiausiojo lygio susitikimas su trijų Baltijos šalių vadovais Vašingtone bus surengtas ateinantį antradienį. Pasak Lietuvos prezidentūros pranešimo, jis rengiamas p. Trumpo iniciatyva, „minint Baltijos valstybių nepriklausomybės šimtmetį ir siekiant dar kartą patvirtinti strateginę JAV partnerystę su Lietuva, Latvija ir Estija“.

Vizito Vašingtone metu p. Grybauskaitę lydės užsienio reikalų, krašto apsaugos ir ūkio ministrai. Keturšaliame susitikime Baltuosiuose rūmuose iš JAV pusės turėtų dalyvauti valstybės sektoriaus pavaduotojas, taip pat gynybos, komercijos ir energetikos sekretoriai.

Pranešama, kad susitikimo metu planuojama pasirašyti du supratimo memorandumus, kurie turėtų atverti dar vieną SkGD tiekimo galimybę į Lietuvą. Memorandumus JAV kompanijos „Freeport LNG“ vadovai pasirašys su dviem Lietuvos kompanijomis – „Klaipėdos nafta“ ir „Lietuvos dujų tiekimas“.

„Freeport LNG“ turi vieną dujų importo terminalą, kurį dabar perstato, pritaikydama jį ir eksportui. Tikimasi, kad jau kitąmet iš šio terminalo SkGD galės būti plukdomi į terminalą Klaipėdoje.

Memorandumai nenumatys konkrečių skaičių, kiek dujų galėtų būti patiekta Lietuvai. Tai bus apibendrinančio pobūdžio dokumentai, nustatantys „Freeport LNG“ bendradarbiavimo su Lietuvos bendrovėmis galimybes. Konkretesnę sutartį, kurioje būtų numatytos ir SkGD tiekimo apimtys, planuojama pasirašyti vėliau šiemet.

Prezidentūros pranešime skelbiama, kad Lietuva viena pirmųjų Europoje pradėjo importuoti amerikietiškas SkGD per Klaipėdos terminalą. Pernai per jį atgabentos iš amerikiečių kompanijos „Cheniere Marketing International“ įsigytos suskystintosios dujos. „Freeport LNG“ taps antrąja JAV kompanija, iš kurios Lietuva žada įsigyti amerikietiškąsias SkGD.

„JAV SkGD eksportas į Lietuvą ir kitas Europos šalis – svarbus veiksnys atsikratant „Gazpromo“ monopolio ir užsitikrinant skaidrų, diversifikuotą bei saugų dujų tiekimą“, –pabrėžiama pranešime.

Vyks didelis verslo forumas

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir JAV prezidentų susitikime „daug dėmesio skirta dvišalių ryšių stiprinimui ekonomikos, verslo ir investicijų srityse“.

Vizito metu šalių vadovai taip pat atidarys Lietuvos, Latvijos, Estijos ir JAV verslo forumą, kuriame norą dalyvauti pareiškė atstovai iš daugiau nei 200 Baltijos šalių ir JAV įmonių. Iš Lietuvos į JAV kartu su prezidente vyks kelių dešimčių verslininkų, dirbančių informacinių technologijų, gynybos pramonės ir gyvybės mokslų srityse, delegacija.

Prezidentūra nurodo, kad kasmet fiksuojamas vis stiprėjantis dvišalis Lietuvos ir JAV ekonominis bendradarbiavimas. Ne tik gausėja amerikiečių investicijų Lietuvoje, bet ir lietuviai vis stipriau įsitvirtina JAV rinkoje. Pvz., į JAV yra tiekiama apie dešimtadalį Lietuvoje pagaminamų aukštųjų technologijų produktų. Amerika yra antroji po Lenkijos šios lietuviškos produkcijos pirkėja.

Verslo forumo metu amerikiečių bendrovės „Thermo Fisher Scientific“ dukterinės įmonės, veikiančios Lietuvoje, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“ atstovai ketibna papasakoti apie investicinį klimatą Lietuvoje, savo patirtį mūsų šalyje kuriant ir gaminant gyvybės mokslų produktus moksliniams tyrimams ir diagnostikai.

Pranešama, kad prie prezidentės vizito į Vašingtoną jungiasi ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos nariai – Lietuvos bendrovės JAV sostinėje pristatys kariuomenei ir saugumo sektoriui kuriamą produkciją. Forume žada dalyvauti „Brolis Semiconductors“, „NRD Cyber Security“, „Polimaster Europe“ ir „Hnit-Baltic“ dukterinė įmonė „Cellular Expert“.

Siekiama JAV paramos oro gynybos stiprinimui

Prezidentūra pranešė, kad susitikimo Baltuosiuose rūmuose dalyviai patvirtins bendrą politinę deklaraciją, kurioje nubrėš ateities bendradarbiavimo gaires. Šiame dokumente, tikimasi, bus ypač daug dėmesio skirta JAV vaidmens užtikrinant Baltijos valstybių saugumą stiprinimui.

„Prezidentė su JAV bei Latvijos ir Estijos valstybių vadovais taip pat aptars regiono saugumo užtikrinimo klausimus, kalbės apie pasirengimą artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Briuselyje, Aljanso gynybos reformą, JAV paramą siekiant tolesnių atgrasymo ir gynybos priemonių regione“, – teigiama prezidentūros pranešime.

Diplomatinių šaltinių teigimu, tikimasi, kad deklaracijoje bus pasisakyta ir apie galimą tęstinį JAV karių dalyvavimą Baltijos šalyse rengiamose pratybose, tokiu būdu užtikrinant amerikiečių ginkluotųjų pajėgų faktišką nuolatinį, rotacinį buvimą regione.

Taip pat norima pasiekti, kad Vašingtonas paremtų Baltijos valstybių siekį liepos mėnesį įvyksiančiame NATO viršūnių susitikime užsitikrinti Aljanso padidintą dėmesį regiono oro gynybos sistemų stiprinimui. Pvz., Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse galėtų būti dažniau dislokuojamos „Patriot“ sistemos.

Anot šaltinių, amerikiečiams taip pat yra siūloma apsvarstyti galimybę Lietuvoje įkurti kibernetinio saugumo regioninį centrą, kuriame JAV, Lietuvos ir kitų Vidurio Europos valstybių specialistai galėtų dirbti užtikrindami apsaugą nuo iš Rusijos vykdomų kibernetinių atakų.

„Amerika yra viena pagrindinių ginkluotės įsigijimų partnerių. Lietuva iš JAV gamintojų perka priešlėktuvines raketas „Raytheon“, šarvuotus visureigius „Oshkosh“, bokštelius „Bushmaster“, prieštankines sistemas „Javelin“ ir kitą įrangą bei amuniciją. Be to, pagal Europos atgrasymo iniciatyvą kasmet nuosekliai trečdaliu didinama finansinė parama Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, gynybinių pajėgumų stiprinimui bei karinės infrastruktūros gerinimui“, – rašoma prezidentūros pranešime.

VŽ šaltinių duomenimis, per ateinančius kelerius metus Lietuva iš JAV įsigis įvairios ginkluotės už maždaug 220 mln. Eur.

Šiemet JAV gynybos biudžetas padidintas apie 60 mlrd. USD, kitąmet Europos atgrasymo iniciatyvai amerikiečiai žada skirti 6,5 mlrd. USD. Dalis šių lėšų (preliminariais skaičiavimais, apie 100 mln. USD) galėtų atitekti Lietuvos apginamumui stiprinti.

Kalbės ir apie santykius su Rusija

Lietuva taip pat žada užtikrinti JAV administraciją, kad per artimiausius metus iki 50-ties atstovų padvigubins savo karių dalyvavimą operacijoje Afganistane. Be to, bus kiek išplėsta ir dabar keliolika lietuvių karinių instruktorių turinti misija Irake.

Trijų Baltijos valstybių vadovų susitikime su p. Trumpu taip pat turėtų būti kalbama apie santykius su agresyvią politiką vykdančia Rusija, be to, parama Ukrainai bei jos vakarietiškam vystymosi vektoriui, tarptautinio saugumo iššūkiai.

Vašingtone prezidentė taip pat apsilankys Kongrese, kur susitiks su vienu iš JAV Atstovų rūmų Baltijos draugų grupės vadovų Johnu Shimkumi.

Pranešime spaudai pažymima, kad „Kongreso narių palaikymas labai svarbus užsitikrinant JAV politinę ir finansinę paramą prioritetiniams Lietuvos interesams – gynybos, energetinio saugumo ir verslo ryšių stiprinimui“.