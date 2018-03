Seimo komisija spręs, ar Artūrui Skardžiui turi būti vykdoma apkalta

Seimo specialioji komisija iki gegužės pradžios turės nuspręsti, ar turi būti pradėtas apkaltos procesas valdančiajam socialdarbiečiui Artūrui Skardžiui, kurį opozicija kaltina neteisėtu asmeninių interesų energetikoje gynimu.

Antradienį opozicinių liberalų atstovas Vitalijus Gailius Seimo posėdyje pristatė iniciatyvą pradėti Socialdemokratų darbo frakcijos nario p. Skardžiaus apkaltos procedūrą.

Absoliuti dauguma Seimo narių sutiko suformuoti tokią Apkaltos komisiją – 111 balsavo už, 1 buvo prieš, susilaikė 5.

Komisijoje iš viso dirbs 12 parlamentarų, iš jų 5 priklausys valdančiajai Valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Trys vietos komisijoje priklauso opoziciniams konservatoriams, po vieną – likusioms Seimo frakcijoms.

Numatyta, kad komisija savo išvadą Seimui turės pateikti gegužę.

Iniciatyvą sudaryti p. Skardžiaus Apkaltos komisiją pasirašė 38 parlamentarai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijų, taip pat vienintelis valdančiųjų valstiečių-žaliųjų atstovas Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius. Inicijuoti apkaltą gali ne mažiau kaip 36 parlamentarai.

Pats p. Skardžius plenarinio posėdžio išvakarėse kreipėsi į visus parlamentarus, ragindamas pritarti laikinosios komisijos sudarymui.

Apkalta inicijuota po to, kai opozicija liko nepatenkinta Seimo Antikorupcijos komisijos padaryto tyrimo dėl p. Skardžiaus interesų energetikoje išvadomis. Įtariama, kad p. Skardžius galėjo šiurkščiai pažeisti Konstituciją ir sulaužyti priesaiką, „kai vykdydamas savo pareigas 2009-2017 m. veikė su juo susijusios įmonės „Baltic energy group“ naudai ir pritarė apsimestinio sandorio sudarymui su bendrove „Naujoji energija“ galbūt siekiant nuslėpti tikrąją jo asmeninių (šeiminių) pajamų kilmę ir sąsajas su vėjo energetika, pateikė savo kandidatūrą ir veikė nuolatiniame interesų konflikte Seimo Energetikos komisijoje ir Ekonomikos komitete (įskaitant ir 2016–2020 m. kadencijos darbą Seime) tokiu būdu šiurkščiai diskredituodamas ir kompromituodamas ne tik savo, kaip Seimo nario, bet ir Seimo autoritetą ir reputaciją“. Be to, turima informacijos, kad p. Skardžius tampriai bendradarbiavo ir galbūt tebebendradarbiauja su įtartinos reputacijos arba su Kremliumi siejamais Rusijos ir Baltarusijos verslininkais bei bankais.

Jeigu Seimo sudaryta specialioji tyrimo komisija iki gegužės 2-osios pateiks išvadą, kad apkaltos procedūra p. Skardžiui galėtų būti pagrįsta, Seimas balsuos, ar tokia komisijos išvada turi būti patvirtinta. Parlamentarų daugumai sutikus būtų kreiptasi į Konstitucinį Teismą (KT) išvados, ar Seimo narys sulaužė priesaiką ir pažeidė Konstituciją. Jeigu KT konstatuotų, kad tokie pažeidimai buvo padaryti, visas Seimas turėtų balsuoti dėl mandato panaikinimo. Parlamentaras mandato netenka, jeigu už tai balsuotų ne mažiau kaip 85 Seimo nariai.