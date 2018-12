Darbuotojai nori tik dviejų dalykų

Darbdaviai nenuilsdami mėgina išsiaiškinti, ko iš tiesų nori darbuotojai. Pasirodo, kad atsakymas yra labai akivaizdus ir labai paprastas.

„Clutch“ atliko tyrimą „Ką darbuotojai labiausiai vertina savo darbe“? (angl. what do employees value most in their job), kuriame dalyvavo apie 540 žmonių. Tyrėjai paprašė respondentų nurodyti kelis aspektus, kurie jiems yra svarbūs, kalbant apie darbą.

Pirmoji ir antroji apklausos vieta surinko beveik vienodą skaičių nuomonių. 55% apklaustųjų nurodė, kad svarbiausia yra teisingas darbo užmokestis, toliau rikiuojasi – darbdavio požiūris į darbuotoją (54%), o trečioje vietoje – darbdavio etika (38%), rašo „HRdrive“.

Paaiškėjo, kad skirtingų kartų atstovų lūkesčiai irgi skiriasi. Pavyzdžiui, kūdikių bumo (gimusieji apie 1946-1964m.) kartos darbuotojai dažniau, lyginant su X ar Y karta, vertina teisingą darbo užmokestį. Y kartos (gimusieji apie 1980-2000) darbuotojams aktualu, ar darbdavys laikosi etikos standartų.

Tyrimai rodo, kad finansai, kai kalbama apie atlygio dydį bei teisingumą, vienodai svarbūs ir aukščiausiojo lygio vadovams, ir darbuotojams. Vis dėlto darbuotojai prisipažįsta, kad jie sutiktų dirbti už mažesnę algą, jei darbas būtų prasmingas.

VŽ anksčiau rašė apie darbuotojų pasitenkinimą gaunamu uždarbiu. Spaudimas kelti algas nemažina verslo apsukų, tačiau viskam yra ribos, o darbuotojus motyvuoja ne tik pinigai, sako geidžiamiausi šalies darbdaviai.