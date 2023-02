Nauja „Enefit“ paslauga verslui: įrengs saulės elektrinę ir ją išnuomos

Žana Klusovskienė, vienos didžiausių energijos bendrovių „Enefit“ valdybos narė ir Verslo klientų departamento vadovė.

Įmonių noras dalį ar visą reikalingą elektros energiją pasigaminti pačioms gerokai suintensyvėjo, tačiau į nuosavos generacijos traukinį dar sulipo ne visi. Saulės elektrinės, tradiciškai laikomos vienu patraukliausių ir greičiausiai įgyvendinamų sprendimų, vis tik yra investicija, kuriai dažna įmonė nepasirengusi. Tačiau rinkoje jau atsiranda galimybės turėti saulės elektrinę be jokių pradinių įmokų: bendrovė „Enefit“ verslui siūlo naują saulės elektrinių nuomos paslaugą.

„Susidomėjimas elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių pernai pasiekė rekordines aukštumas dėl gerai žinomų priežasčių. Tačiau tuo pat metu gerokai išaugo ir saulės elektrinių įrengimo kaštai – šiandien įsirengti saulės elektrinę kainuoja maždaug 20 proc. brangiau nei prieš dvejus metus. Suprasdami, kad ne visos įmonės gali sau leisti investuoti į nuosavą projektą, turime joms naują sprendimą – saulės elektrinės nuomą. Mes įrengiame elektrinę, pasirūpiname visais montavimo bei organizaciniais darbais ir prižiūrime ją visu nuomos laikotarpiu. Įmonė moka mėnesinį nuomos mokestį, o pasibaigus sutarties laikotarpiui, saulės elektrinė pereina jos nuosavybėn“, – naują paslaugą verslui pristato Žana Klusovskienė, vienos didžiausių energijos bendrovių „Enefit“ valdybos narė ir Verslo klientų departamento vadovė.

Įmonėms, pasinaudojusioms šiuo pasiūlymu, „Enefit“ jų teritorijoje arba ant pastatų stogų įrengs reikiamos galios saulės elektrinę. Ją įmonė per 10 – 20 metų išpirks mokėdama pastovaus dydžio kasmėnesinę įmoką. Verslui tai ne tik leis išvengti skolinimosi pradinei investicijai ar savo lėšų atitraukimo nuo tiesioginės veiklos, bet ir projekto valdymo rūpesčių: „Enefit“ saulės elektrinę finansuos, suderins leidimus, įrengimą, sumontuos ir prižiūrės.

Daugiau nei išperkamoji nuoma

Naujoji „Enefit“ paslauga iš pažiūros gali pasirodyti panaši į išperkamąją nuomą, tačiau apima daugiau nei pastaroji. Saulės elektrinės nuoma – tai ne tik dalimis išskaidyta ir per sutartinį laikotarpį išdalyta kaina, bet ir sumontuotos elektrinės priežiūra, kurios išperkamoji nuoma nenumato. Saulės elektrinės kasmet turi būti profilaktiškai patikrinamos, šalinami gedimai ar trikdžiai, neleidžiantys jėgainei maksimaliai efektyviai dirbti. Ypač tai aktualu įsirengiant galingesnes saulės elektrines, kurios užima didelį plotą: net ir nedidelis sutrikimas gali ženkliai sumažinti elektros generaciją. Intensyvesnės priežiūros reikia ir žiemą, iškritus gausiam sniegui, taip pat ir elektrinėms, įrengtoms, tarkime, labai dulkėtose vietose ir panašiai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Enefit“ pasirengusi ir supirkti perteklinę elektros energiją, kurią pagamins saulės elektrinė, bet savo reikmėms nesunaudos įmonė. Tokios papildomos pajamos įmonei sumažina nuomos už saulės elektrinę kaštus. Prie kaštų mažėjimo prisideda dar vienas svarbus veiksnys: įmonei, kuri yra gaminanti vartotoja, nebereikia naudotis elektros energijos persiuntimo paslauga ir už ją mokėti Energijos skirstymo operatoriui (ESO). Dėl to net ketvirtadaliu mažėja elektros energijos kaštai.

„Yra įmonių, dvejojančių dėl investavimo į nuosavą saulės elektrinę būtent dėl nepastovaus elektros poreikio, kurį sąlygoja darbo grafikas ar sezoniškumas, pavyzdžiui, jei gamykla dirba tik penkias dienas per savaitę. Nuomos modelis, kai mokėti pradedama jau turint įrengtą ir veikiančią elektrinę, joms leistų išvengti didelių investicijų ir dar parduoti elektros energiją, kurios poilsio dienomis nesuvartoja“, – aiškina Ž. Klusovskienė.

Saulės elektrinės nuoma leidžia ir labai aiškiai susiplanuoti fiksuotas mėnesio sąnaudas visam sutarties laikotarpiui, o tai – didelis privalumas valdant rizikas nestabilioje energetikos rinkoje. Sutarčiai pasibaigus, saulės elektrinė tampa įmonės nuosavybe ir įmonei elektra nebekainuoja nieko. Saulės elektrinės vidutinis efektyvaus veikimo laikotarpis yra maždaug 25–30 metų, tad kuo anksčiau išperkama elektrinės nuosavybė, tuo ilgiau naudojamasi nuosavos generacijos privalumais.

Greitai, be išlaidų ir be rūpesčių

Saulės elektrinės yra ne tik puikus būdas susimažinti elektros išlaidas ir įgyti nepriklausomybę nuo elektros rinkos kainų svyravimų. Tai – ir didelis indėlis į klimato šilimo stabdymą, atsisakant taršaus iškastinio kuro. Sąmoningas, tvarus verslas šiandien pelno ne tik ekonominę naudą, bet ir vartotojų širdis. Vis daugėja tų, kurie pirkti ar bendradarbiauti nori su socialiai atsakingomis ir realius žingsnius žaliąja kryptimi žengiančiomis bendrovėmis.

Visgi neabejotinai racionalus pagrindas išlieka: saulės energija verslui yra sprendimas, atnešantis ekonominę vertę. „Litgrid“ duomenimis, praėjusiais metais saulės ir vėjo elektrinės Lietuvoje pagamino net 60 proc. visos šalyje pagamintos elektros, o tai – rekordinis skaičius. Karas Ukrainoje, padaręs stiprų poveikį energetinių išteklių rinkai ir dėl brangusių dujų šoktelėjusios elektros energijos kainos ryžtingai užbraukė daugumos anksčiau neapsisprendusio verslo, ypač imlaus energijai, dvejones dėl nuosavos elektros gamybos.

Akivaizdu, kad didžiausią naudą žvelgiant per efektyvumo prizmę iš saulės elektrinės gauna įmonės, daugiausia elektros energijos vartojančios dienos metu ir vasarą. Tačiau saulės elektrinė aktuali bet kokiam verslui, ją įsirengus praktiškai neįmanoma pralošti, įsitikinusi Ž. Klusovskienė. Vis dėlto ne visos įmonės pajėgios investuoti šiandien, ypač jei investicijos – pakankamai ženklios.

„Didesnių elektrinių, kurių galingumas siekia 500 kW ir daugiau, kaina prasideda nuo 400 000 eurų. Tai didelė investicija, juo labiau kad verslui pastaruoju metu ir taip netrūko iššūkių, pareikalavusių nenumatytų išlaidų. Kita vertus, atidėlioti saulės elektrinės klausimą taip pat vargu ar protinga. Nuomos modelis išsprendžia šią dilemą, suteikdamas galimybę turėti saulės elektrinę greitai ir be didelių išlaidų. Be to, jis apima ne tik saulės elektrinių montavimą ir priežiūrą, bet ir yra visapusiškas Žalios energijos sprendimas įmonėms: užtikriname joms elektros energijos poreikį ir tada, kai elektrinė energijos negamins“, – pabrėžia „Enefit“ Verslo klientų departamento vadovė.

Žana Klusovskienė, vienos didžiausių energijos bendrovių „Enefit“ valdybos narė ir Verslo klientų departamento vadovė.