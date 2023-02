„Air India“ teikia didžiausią istorijoje komercinių lėktuvų užsakymą

„Air India“ perka visą „Airbus“ lėktuvų laivyną. „Airbus S.A.S“ vizualizacija.

Buvusį nacionalinį oro vežėją ir didžiausią Indijos oro linijų bendrovę pertvarkantis koncernas „Tata“ įsigis 470 naujų „Airbus“ ir „Boeing“ orlaivių.

„Air India“ pirmą kartą nuo 2006 metų vykdomas naujų orlaivių įsigijimas yra dalis plano, kuriuo siekiama po koronaviruso pandemijos vėl grįžti prie pelningos veiklos trečioje pagal dydį oro transporto rinkoje.

Bendrovė pasirašė ketinimų protokolą su Europos kompanija „Airbus“ dėl 210 siauro fiuzeliažo orlaivių „A320neo“ ir 40 plataus fiuzeliažo A350 įsigijimo.

„Bloomberg“ praneša, kad artimiausiu metu „Air India“ planuoja paskelbti apie panašią pirkimo sutartį, sudarytą su antru didžiausiu lėktuvų gamintoju – amerikiečių „Boeing“. Šie du sandoriai, sudarantys 470 orlaivių, būtų didžiausias lėktuvų užsakymas aviacijos istorijoje. „Bloomberg“ duomenimis, iki šiol didžiausią vieną užsakymą istorijoje 2011 m. pateikė „American Airlines“, įsigijusi 460 naujų lėktuvų.

Amerikiečių gamintojas indams pateiks 220 lėktuvų: 190 siauro fiuzeliažo „Boeing 737 MAX“, 20 plataus fiuzeliažo 787 ir 10 dabar didžiausių šio gamintojo modelių 777X.

Abu lėktuvų gamintojai skelbia, kad indams paliekama galimybė didinti savo užsakymą. „Boeing“ užsimena, kad jis galėtų būti papildytas dar 50-čia „737 Max“ ir dar 20-čia 787.

Šio užsakymo kaina gali būti tik spėliojama: „Airbus“ dabar neskelbia savo kainynų, o „Boeing“ nurodo, kad standartinė tokio pirkimo kaina siektų 34 mlrd. USD.

„Air India“ perkamas „Airbus“ lėktuvų asortimentas. „Airbus S.A.S“ infograma.

„Išgyvename didžiulę transformaciją, – „Air India“ pranešime cituojamas Natarajanas Chandrasekaranas, kompanijos vadovas. – Vienas iš svarbiausių dalykų – modernus laivynas, galintis pasiūlyti visus maršrutus.“

Pirmieji lėktuvai indams bus pristatyti iki šių metų pabaigos. „Airbus“ turi jau pagamintus šešis A350. Tai – Rusijos aviacijos kompanijos „Aeroflot“ užsakyti lėktuvai, kurie pastarajam nebuvo perduoti dėl įsigaliojusių tarptautinių sankcijų karą sukėlusiai valstybei.

„Air India“ 1932 m. įkūrė konglomeratas „Tata Group“, o šaliai atgavus nepriklausomybę, Indijos vyriausybė įsigijo kontrolinį akcijų paketą.

Visgi iki šimtmečio pabaigos įmonei sunkiai sekėsi konkuruoti su konkurentais iš Persijos įlankos ir pigių skrydžių oro linijomis.

Galiausiai prieš metus bendrovę už 2,4 mlrd. USD vėl išpirko koncernas „Tata“, kuris dabar siekia sukurti naują ir ekonomišką oro laivyną, su kuriuo galėtų mesti iššūkį pigių skrydžių bendrovėms ir vyraujančioms Persijos įlankos kompanijoms.

Remiantis „Airbus“ prognozėmis, Indijos oro eismas per ateinančius du dešimtmečius augs po 6,6% per metus, beveik dvigubai viršydamas pasaulinį vidurkį. Lėktuvų gamintojai skaičiuoja, kad per du artimiausius dešimtmečius šiai šaliai reikės apie 2.200 naujų orlaivių.

