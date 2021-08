M. Skuodis ICAO vadovo prašo skubių priemonių dėl migrantų gabenimo

Marius Skuodis, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kalbėdamas telefonu su Salvatore Sciacchitano, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) tarybos pirmininku, susisiekimo ministras Marius Skuodis akcentavo skubių tarptautinių priemonių poreikį, siekiant sustabdyti nelegalią migraciją.

Apie tai praneša Susisiekimo ministerija.

„Šiuo metu Lietuvos ir Baltarusijos sieną kertantis nelegalios migracijos srautas yra Baltarusijos pareigūnų remiama hibridinė ataka, kurioje tarptautinė civilinė aviacija galimai pasitelkiama kaip neteisėtos migracijos organizavimo priemonė. Aviacijos sektoriaus saugumas ir reputacija yra visų šalių narių bendra atsakomybė, todėl reikalingos skubios tarptautinės priemonės, užkertančios kelią vykdomai žmonių kontrabandai“, – pokalbio metu sakė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Ministro teigimu, Baltarusijos oro erdvė išlieka pagrindinis Baltarusijos vykdomos agresijos, kurios metu į Lietuvą nukreipiami nelegalūs migrantai, įrankis. Baltarusiją, o per ją – ir Lietuvą pagrindinis nelegalių migrantų srautas pasiekia skrydžiais iš Irako. Nors šie skrydžiai šiuo metu laikinai sustabdyti, remiantis pačių avialinijų sprendimu, nėra garantijų, kad jie nebus atnaujinti. Be to, migracijos srautai gali būti organizuojami ir maršrutais, kuriais skraido Baltarusijos „Belavia“ kompanijos bei kitų šalių oro linijų lėktuvai.

Ministro nuomone, tarptautinei bendruomenei svarbu atidžiai stebėti visus tiesioginius skrydžius į Minską – ne tik iš Irako, bet ir Turkijos bei kitų šalių.

Šiais metais Lietuvos sieną su Baltarusija neteisėtai kirto 4.112 migrantų, 2.797 iš jų – Irako piliečiai. Šis skaičius daugiau kaip 50 kartų didesnis nei 2020 m. Išaugusius neteisėtus sienų kirtimus dažniau fiksuoja ir kaimyninės šalys Lenkija bei Latvija.

Pokalbio metu ministras taip pat pažymėjo, kad tiriant priverstinį „Ryanair“ keleivinio lėktuvo, skridusio iš Atėnų į Vilnių, nutupdymą gegužės mėnesį svarbu nustatyti visus faktus ir kaip šalių veiksmai atitiko tarptautine aviacijos teisę, įskaitant Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (Čikagos konvenciją).

ICAO tyrimo dėl „Ryanair“ orlaivio priverstinio nutupdymo Minske terminas šiuo metu yra pratęstas iki rudens, siekiant surinkti papildomos informacijos iš valstybių ir organizacijų, susijusių su įvykiu. Galutinės tyrimo ataskaitos tikimasi lapkritį.

