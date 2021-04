Vežėjai prašo peržiūrėti kelių mokesčio projektą

„Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas. Luko Balandžio („15min.lt“) nuotr.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ prašo Seimo ir Vyriausybės peržiūrėti praėjusiais metais paskubomis priimtus pakeitimus, kurie iki 20-ies kartų padidins transporto įmonių mokamą kelių mokestį.

Vežėjų mokamas kelių mokestis, pradėjus skaičiuoti pagal nuvažiuotą atstumą, įsigalios nuo 2023 m. Naujovės turės skaudžių ekonominių pasekmių transporto sektoriaus verslui, kuris išgyvena vis sudėtingesnius laikus. Be to, tai gali turėti įtakos ir augančioms kai kurių produktų bei paslaugų kainoms.

Lietuvos automobilių kelių direkcija yra įpareigota parengti patogią sistemą kelių rinkliavai surinkti, tam numatyta skirti iki 90 mln. Eur.

Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas sako, kad pokyčiai reikalingi, bet jie turi būti subalansuoti visapusiškai įvertinant verslo aplinką. Drastiškam kelių mokesčio kėlimui, nepritaikius kelių infrastruktūros, vežėjai nepritaria.

„Ankstesnės Vyriausybės tikslas buvo surinkti daugiau mokesčių, nes Europos Sąjungos parama kelių priežiūrai ženkliai sumažės. Argumentai, jog kelių priežiūrai turi būti naudojamos lėšos, surinktos taikant kuro akcizą, neįtikino. Neabejotinai, padidėjęs kelių mokestis turės didelės įtakos kainų kilimui. Lietuvoje logistikos kaštai sudaro apie 10% prekių kainos, tai nuguls ant vartotojų pečių“, - argumentuoja Z. Buivydas.

Numatomas grėsmingas poveikis

Keleivių vežėjai paskaičiavo, kad kelių mokestis kai kuriems vežėjams pakiltų net 20 kartų. Pavyzdžiui, dabartinis vieno autobuso vidutinis metinis mokestis 753 Eur — išaugtų iki 15.060 Eur. Tokia suma turėtų būti mokama už vieną keleivinio transporto priemonę per metus.

Transporto įmonės „Visla“ direktorius Viktoras Monkevičius įsitikinęs, kad mažoms įmonėms toks kelių mokesčio augimas bus žingsnis į pražūtį.

„Mažos ir smulkios įmonės, kurios turi vos keliasdešimt darbuotojų, nukentės labiausiai, kurios ir per pandemiją labiausiai nukentėjo transporto sektoriuje. Pavyzdžiui, jei įmonė turi 10 transporto priemonių, šiuo metu ji kelių mokesčio sumoka 7.530 Eur per metus, o nuo 2023 m. turėtų mokėti jau 150.600 Eur per metus“, — skaičiuoja verslininkas.

Asociacijos „Linava“ inovacijų ir transporto politikos sekretoriaus Andriaus Burbos teigimu, šios naujovės skaudžiai atsilieptų ir kroviniam transportui — mokestis dar labiau išaugtų, nes jis tiesiogiai priklausytų nuo nuvažiuotų kilometrų kiekio.

„Visgi skaudžiausios pasekmės būtų vidinių pervežimų vežėjams, kurie dabar moka už dieną 11 Eur, o ne pagal nuvažiuotus kilometrus. Kuo daugiau važiuoja, tuo daugiau reikėtų mokėti. Neabejotinai, tai dar labiau pablogintų situaciją vežėjams, kurie pastaruoju metu išgyvena sudėtingus laikus. Jei nebus peržiūrėti pernai priimti pakeitimai ir sumažintas kelių mokestis, neatmetama, kad Lietuva gali netekti dar daugiau transporto įmonių“, - sako A. Burba.

Anot jo, iš Lietuvos gali išsikelti dar daugiau įmonių, o tos, kurios neturi finansinių išteklių veiklą perkelti svetur, gali atsidurti ties bankroto slenksčiu. Dėl to skaudžiai gali nukentėti Valstybės biudžetas, kuris surinks dar mažiau pajamų.

Neįvertinti visi aspektai

Asociacijos prezidiumo narys, bendrovės „Telmento transportas“ direktorius Artūras Telmentas tvirtina, kad pirminiai tikslai buvo geri, nes Lietuvoje siekiama įdiegti panašią tvarką kaip kai kuriose Europos šalyse, tačiau neįvertinti visi aspektai.

„Pavyzdžiui, Vokietijoje yra panaši kelių mokesčio tvarka, kai mokama pagal nuvažiuotus kilometrus, tačiau čia vairuotojai turi galimybę nemokamai naudotis daugeliu paslaugų. Tarkim, tualetai yra nemokami, dušai yra visur, dažniausiai jie mokami, bet ten, kur yra mokamas parkingas — šios paslaugos yra nemokamos. Be to, kai kuriose aikštelėse už dalį sumokėto mokesčio gauni nemokamai maisto pavalgyti. Prancūzijoje visos aikštelės nemokamos, taip pat nemokami ir tualetai, dušai, geriamas vanduo degalų kolonėlėse irgi nemokamas. Lietuvoje to kol kas nėra. Pas mus irgi turėtų būti investuojama į infrastruktūrą, kad vairuotojams būtų patogiau“, – sako A. Telmentas.

Šiuo metu Lietuvoje kelių mokestis mokamas tik už magistralinius kelius, kurie iš viso sudaro apie 1.700 kilometrų. Nuo 2023 m., jei niekas nesikeis, turės būti mokama ne tik už magistralinius, bet ir važiuojant krašto bei regioniniais keliais, o tai sudarys jau 21.000 km.