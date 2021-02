Ir „Telia“ pasiūlė eSIM paslaugą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Telia“ Lietuvoje taip pat pristatė eSIM paslaugą. Kaip ir konkurentų atveju, „Telia“ eSIM paslauga leis išmaniajame laikrodyje naudotis tuo pačiu numeriu, kaip ir telefone. Ji kol kas veiks tik su „Samsung“ įrenginiais.

Bet artimiausioje ateityje bendrovė žada su eSIM pasiūlyti ir kitų gamintojų įrenginius.

„Žmonės jau sunkiai įsivaizduoja gyvenimą be telefono ir bijo net išeiti iš namų be išmaniojo kišenėje. Tačiau eSIM paslauga su išmaniuoju laikrodžiu leis perimti daugumą telefono funkcijų. „Samsung“ išmaniuosius laikrodžius turintys „Telia“ klientai užsisakyti eSIM gali tiesiog prijungę laikrodį prie telefono ir per „Galaxy Wearable“ programėlę prisijungę prie „Telia“ paslaugų savitarnos“, – sako Aurimas Karnejevas, „Telia“ įrangos vadovas.

Jis priduria, kad „Telia“ eSIM paslauga kainuos 5,9 Eur per mėnesį ir veiks su VoLTE (balso, perduodamo internetu) technologija.

„Telia“ užsakymu „KOG Institut“ atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad eSIM paslauga išmaniajam laikrodžiui šiuo metu naudojasi vos 2% žmonių, tačiau net trečdalis respondentų įvardijo, kad norėtų ja naudotis.

Apskritai apie eSIM žino 3 iš 10 apklausos dalyvių, antra tiek yra girdėję jos pavadinimą. Paslauga geriau žinoma jaunesniems, 24–35 metų, tyrimo dalyviams bei jau turintiems išmanųjį laikrodį.