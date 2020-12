„Samsung“ atsisako „Galaxy Note“ modelio

„Note“ telefonų linija nemažai gerbėjų turi ir Lietuvoje. Eduardo Munoz („Scanpix“/„Reuters“) nuotr.

Kitais metais „Samsung Electronics“ gali nutraukti išmaniojo telefono „Galaxy Note“ – vieno iš dvejų kompanijos flagmanų – gamybą. Tai esą susiję su lankstomų modelių atsiradimu ir staigiu aukščiausios klasės (ir kainos) išmaniųjų telefonų paklausos sumažėjimu dėl pandemijos, skelbia „Reuters“.

Šiuo metu Pietų Korėjos technologijų milžinė neketina kurti naujos „Galaxy Note“ versijos 2021 m. Vietoj to, rašiklį turės netrukus pasirodysiantis „Galaxy S21“. Su e. rašikliais bus suderinta ir ateinanti lankstomų „Samsung“ telefonų karta. Be to, patys e. rašikliai bus parduodamas atskirai, sako naujienų agentūros šaltiniai.

Priduriama, kad įmonės resursai, įskaitant darbuotojus ir laboratorijas, kurie kasmet būdavo skiriami „Note“ vystymui, dabar bus nukreipti į lankstomų telefonų sritį.

Pietų Korėjo milžinė šios informacijos nekomentuoja. O su „Samsung“ atstovais Lietuvoje susisiekti nepavyko.

„Šiemet sumažėjo aukščiausios kokybės įrenginių paklausa ir daugelis žmonių neieško naujų produktų. Prognozuojama, kad šiais metais „Note“ serijos pardavimai sumažės penktadaliu iki 8 mln., o „S“ serijos pardavimai greičiausiai sumažės 5 mln. iki mažiau nei 30 mln.“, – komentuoja Tomas Kangas, rinkos tyrimų bendrovės „Counterpoint“ analitikas.

Šiemet pristatytas „Galaxy Note 20“ kainuoja nuo 999 USD. Tokia pati yra ir „Galaxy S20“ kainos kartelė. Palyginti, pigiausia „iPhone 12“ versija kainuoja 799 USD.

„Samsung“ pirmą kartą „Note“ modelį pristatė 2011 m. Jis padėjo kompanijai pralaužti ledus ir įtvirtinti didelių ekranų populiarumą. „Note“ Pietų Korėjos kompanijai taip pat padėjo aplenkti „Apple“ – 2011 m. „Samsung“ pirmą kartą tapo didžiausia pasaulyje išmaniųjų telefonų gamintoja ir šios pozicijos nepaleidžia iki šiol.