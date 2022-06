Atsargaus darbo vietų planavimo tendencija leido pašokdinti apyvartas

Antrąjį kvėpavimą per karantinus įgavusi kompiuterių, spausdintuvų ir netgi biuro baldų nuomos paslauga paklausos nepraranda ir dabar. Verslą ji išvaduoja nuo didelių pradinių investicijų, be to, leidžia greitai įkurti darbo vietą naujam darbuotojui arba ją panaikinti.