Verslas saulės elektrines gali įsirengti su parama: ką svarbu žinoti apie APVA subsidijas

Andrius Džiaugys, „Eternia Solar LT“ direktorius.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių priemonių įsirengimo finansavimui. Saulės energetikos bendrovės „Eternia Solar LT“ direktorius Andrius Džiaugys sako, kad nors šis kvietimas išsiskiria ilgesniu paraiškų pateikimo terminu, delsti nereikėtų.

Paskelbtas APVA kvietimas skirtas juridiniams asmenims (ne gyvenamosios paskirties pastatams). Kartu paskelbtas ir kitas kvietimas, valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams.

Paraiškų priėmimas prasideda nuo 2021 metų birželio 21-os dienos. Numatyta, kad jis tęsis tol, kol pakaks lėšų, bet ne ilgiau, nei iki šių metų pabaigos, gruodžio 31 d..

„Nors paraiškų priėmimo terminas iki metų pabaigos gali atrodyti neskubus ir dėl to patogus, bet paraiškos pridavimo verčiau neatidėlioti. Atsižvelgiant į tradiciškai didelį susidomėjimą šiomis paraiškomis, gali būti, kad lėšos bus rezervuotos pateiktiems projektams per kelis mėnesius“, – sako dr. A. Džiaugys.

Kita priežastis neatidėlioti – projekto įgyvendinimo trukmė. Įprastai pilnas saulės elektrinės įrengimas trunka apie 6 mėnesius, tad įvertinus laiką, kuris dar bus reikalingas APVA paraiškos įvertinimui ir pačiam projekto įgyvendinimui, suskubus projektą pradėti anksčiau, galima suspėti jį pabaigti iki kitų metų sezono pradžios.

Iš viso šiam kvietimui numatoma 9 milijonai eurų. Subsidijos dydis yra fiksuotas, 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti skirta 297,66 Eur/kW su PVM arba 246 Eur/kW be PVM.

A. Džiaugys aiškina: „APVA yra aiškiai apibrėžusi, kokios išlaidos būtų kompensuojamos. Kalbant apie saulės elektrines, tinkamos išlaidos būtų elektros energijos gamybai savo poreikiams, šilumos ir energijos apskaitos prietaisai, projekto finansų audito išlaidos bei projekto viešinimo išlaidos.“

Turint gerus partnerius, paraiškos pildymas ne toks baugus, kaip gali pasirodyti

Paraiškos paramai gauti teikiamos per informacinę APVIS sistemą. Teikiant paraišką yra būtina parengti techninį projektą arba projekto įgyvendinimo galimybių studiją, turėti technines prijungimo sąlygas. Pastarasis reikalavimas netaikomas, jei diegiama saulės fotovoltinė elektrinė iš saulės elektrinių parkų. Paraiškoje taip pat turi būti nurodytas bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per metus ir per projekto vertinamąjį laikotarpį.

Taip pat reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jis aktualus tuomet, jei diegiama didesnės nei 30 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Taip pat reikia akcininkų sprendimo, pritariančio projekto įgyvendinimui. Be abejo, reikalingi ir nekompensuojamos įsirengimo dalies finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai – banko ar kitos kredito įstaigos paskola arba pareiškėjo nuosavos lėšos.

„Žvelgiant į paraišką pirmą kartą, ji gali pasirodyti sudėtinga, bet primename, kad tinkamai parengti dokumentus jums gali padėti rangovai. „Eternia Solar“ komanda didžiuojasi, kad kruopštus ir laiku įgyvendintas dokumentų tvarkymas yra įmonės stiprybė“, – teigia A. Džiaugys.

Kaip pasirinkti patikimą saulės elektrinės rangovą

Bene paprasčiausia saulės elektrinės rangovą išsirinkti yra atsižvelgus į įmonės patirtį bei klientų atsiliepimus. Įsitikinkite, kad rangovas yra kokybiškai įrengęs panašių į planuojamą projektų.

Svarbu įsitikinti ir rangovų naudojamos įrangos patikimumu bei pažangumu: geriausia, kad tai būtų naujausios kartos elementai, o jos gamintojai – įtraukti į patikimiausių ir didžiausių, vadinamų „Tier1“, sąrašus.

Įsigyjant kokybišką įrangą, dėmesį reikia kreipti į šiuos saulės modulių parametrus: našumo garantija turi siekti bent 25 metus, taip pat našumas po tiek metų turėtų būti daugiau nei 84 proc., o techninė garantija turėtų viršyti 12 metų. Inverterio minimali gamintojo garantija turi siekti 10 metų, dar geriau, jei jam suteikiama 20 metų garantija, nes tai labiausiai gendanti dalis visoje elektrinėje.











Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Gazelė“