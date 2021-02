Brangios pamokos, kurias karantinas verslui davė nemokamai

VŽ koliažas.

Kai kurias įmones pandemija išvedė iš rikiuotės, kitos sukruto imtis to, ką buvo nukėlusios geresniems laikams. Bet laikai atėjo tik blogesni, tačiau tai nesutrukdė padaryti to, kas, atrodė, neįmanoma. Arba paakino nesiimti to, apie ką buvo svajota. ...