Smulkiuosius kviečia jungtis į pagalbos vieni kitiems platformą

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Smulkiajam verslui sukurta atvirta pagalbos platforma – iniciatyva Planas A. Įmonės, patiriančios COVID-19 sukeliamų sunkumų, galės pasitelkti partnerių pagalbą – finansines paslaugas, nemokamą reklamą, nuolaidas.

Kaip nurodoma pranešime spaudai, Planas A – atvira platforma pagalbos ieškančioms nedidelėms bendrovėms ir partneriams, turintiems idėjų ir galimybių padėti mažiesiems verslams.

Prie iniciatyvos kviečiamos jungtis socialiai atsakingos įmonės, institucijos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, kurios savo paslaugomis, nuolaidomis, nemokama reklama gali padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui. Prie Plano A iniciatyvos smulkios ir vidutinės įmonės gali prisijungti užpildę registracijos anketą svetainėje „planas-a.lt“.

„Lietuvos ūkis pirmąjį pandemijos smūgį atlaikė, tačiau grėsmės ir toliau išlieka didelės. Ypač sunku smulkioms įmonėms, kurios neturi sukaupusios finansinių rezervų ir yra priklausomos nuo kelių užsakovų. Smulkusis ir vidutinis verslas – tai Lietuvos ekonomikos stuburas, todėl Plano A iniciatyva siekiame padėti verslui išlaikyti augimo kelią – t. y. kad nereikėtų keisti esamų planų į planą B ar C. Pristatome unikalią Lietuvoje platformą, kurioje dalyvaujančios smulkios įmonės gali pasinaudoti specialiu naudų paketu, o socialiai atsakingi iniciatyvos partneriai prisidėti, siūlydami savo pagalbą smulkiesiems verslams“, – pranešime spaudai cituojamas Vytautas Sinius, Šiaulių banko administracijos vadovas.

Kaip nurodoma pranešime spaudai, Šiaulių banko užsakytas nuomonės tyrimas parodė, kad Vyriausybės pagalba verslui, siekiant sušvelninti COVID-19 pandemijos padarinius, neatrodo pakankama.

„91% Lietuvos gyventojų tvirtina, kad šiuo metu būtina pagelbėti smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau net 76% respondentų pabrėžė, kad valstybė šiuo metu jam skiria per mažai dėmesio ir pagalbos. Dauguma apklausos dalyvių – 92% – akcentavo, kad pagalba turi būti vieninga – būtinos bendros valstybės, verslo ir gyventojų pastangos. Be to, absoliuti dauguma – 93% – apklausos dalyvių teigė, kad turi būti sudarytos sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui pagalba pasinaudoti paprastai, be sudėtingų procedūrų“, – nurodoma pranešime spaudai.

Prie projekto prisijungė ir Vilniaus miesto savivaldybė, kuri pagalbos priemonių verslui sąrašą paskelbė gegužę.

„Pandemijos sukeltas pasekmes jaučiame visi, tačiau smulkiajam verslui keli mėnesiai veiklos stabdymų ar apribojimų gali būti pražūtingi. Todėl turime naudoti visas galimybes ir taikyti visas priemones, kurios leistų padėti išgyventi šį sudėtingą etapą. Savivaldos ir nacionalinių institucijų pagalba ir žmonių solidarumas labai svarbu“, – teigia Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje veikia apie 87.000 smulkių ir vidutinių įmonių, kuriose dirba beveik 700.000 darbuotojų. Smulkių ir vidutinių (SVV) įmonių dalis sudaro 99,5% visos Lietuvos ekonomikos, jos įdarbina beveik 72% darbuotojų, 83% įmonių – labai mažos, kurios turi iki 10 darbuotojų.

„Verslios Lietuvos“ Lietuvos verslumo tendencijų vertinimo duomenimis, SVV sukuria apie du trečdalius Lietuvos bendrojo vidaus produkto – akivaizdu, kad šio ūkio segmento svarba Lietuvos ekonomikos raidai ypač didelė.

„Tai rodo, kad Lietuvos gyventojų verslumas nuolat auga – vis daugiau žmonių imasi verslo ir jį pradeda kaip smulkieji verslininkai. Tačiau taip pat stebime tendenciją, kuri nėra tokia džiuginanti, – verslai neauga ir neišauga iki didesnių įmonių. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo grandis ekonomikoje yra labai svarbi, bet tuo pačiu ir labai jautri bet kokiems rizikos faktoriams. Vienas jų – pasaulinė pandemija, karantinas ir dėl to besikeičiantys vartotojų įpročiai. Norinčiam išgyventi verslui reikia transformuotis, inovuoti savo verslo modelius ir prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų, todėl pagalba verslui augti ir didinti konkurencingumą yra reikalinga“, – pranešime spaudai cituojama Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė.

Projektą inicijavo Šiaulių bankas, prisijungė Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Versli Lietuva“, vienas pirmųjų prisijungusiųjų – Andrius Tapinas, „Laisvės TV įkūrėjas, žinomas žurnalistas, rašytojas ir visuomenininkas.