Estijoje vaikams leidžiama dirbti nuo 7 metų

Estijoje įstatymai nedraudžia įdarbinti vaikus nuo 7 metų, tačiau, šalyje daugėjant ukrainiečių, darbdaviai sezoniniams darbams mieliau renkasi pastaruosius.

Daugelis estukų pirmąjį savo atlyginimą užsidirba skindami braškes. Tačiau šiai tradicijai ateina galas – ūkininkai, kuriems mokiniai būdavo svarbiausi pagalbininkai, dabar mieliau renkasi ukrainiečius.

Stambiausiame Estijos braškių ūkyje, kuris yra Tartu apylinkėse, jau dabar dirba 70 ukrainiečių, o artimiausiomis dienomis jų bus dar daugiau. Mokinių ūkininkai šiemet priimti nežada.

„Priimti vaikus į darbą – dvigubas organizacinis krūvis. Jiems negalima dirbti visą dieną, todėl vietoj vieno suaugusio reikia priimti bent tris vaikus, kurie dirbtų pakaitomis“, – aiškina Helena Kaskema, braškių ūkio savininkė.

Tačiau kol nebuvo darbo jėgos iš Ukrainos, estų ūkininkai mielai į darbą priimdavo mokinius. Juolab Estijoje vaikai oficialiai gali dirbti nuo 7 metų.

Vaikams iki 12 metų mokslo metais per dieną leidžiama dirbti po 2 valandas, o per atostogas – 3 valandas. Iki 14 m. amžiaus vaikams limitas dirbti per atostogas pailgintas iki 7 valandų per dieną.

Baigę pagrindinę mokyklą 15–17 metų paaugliai gali dirbti kaip suaugusieji – po 8 valandas per dieną, rašo portalas „err.ee“.

Estijoje šiuo metu gyvena 118.500 vaikų, kuriems yra 7–14 metų, iš jų dirba apie 1.700.

Iš 15–18 amžiaus grupės vaikų, kurių yra apie 50.000, dirba 9.600, taigi kone kas penktas paauglys.

