3 mln. Eur pritraukusi „HeavyFinance“ galėjo būti įvertinta mažiausiai 20 mln. Eur

Laimonas Noreika, UAB „Heavy Finance“ vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Sutelktinio finansavimo platforma „HeavyFinance“ pritraukė 3 mln. Eur investiciją, kurią ketina panaudoti žaliųjų paskolų produkto plėtrai.

Kaip pranešė bendrovė, naujame investicijų pritraukimo etape į bendrovę investavo rizikos kapitalo fondų valdytoja „Practica Capital“.

„HeavyFinance“ iš viso yra pritraukusi daugiau nei 4,2 mln. Eur investicijų.

Ankstesniuose etapuose į bendrovę investavo rizikos kapitalo fondų valdytojai „BlackPearls“, „bValue“, „Startup Wise Guys“ ir verslo angelai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Susiformavusios CO2 sertifikatų rinkos dėka pristatėme dviženklę grąžą investuotojams generuojantį produktą, kuris ūkininkams padeda pereiti prie tvariosios žemdirbystės ir taip sugerti kituose sektoriuose išskiriamą anglies dvideginį. Su juo šiais metais sparčiai plėsimės Lenkijoje ir Lietuvoje, produktą pristatysime kitose veiklos rinkose“, – pranešime cituojamas Laimonas Noreika, bendrovės direktorius.

Šiuo produktu bendrovė sieks ambicijos iki 2050 m. iš atmosferos pašalinti 1 gigatoną anglies dvideginio.

Naujausius investuotojus, be poveikio investicijų mados, patraukė ir tai, kad startuolis per neramius laikus išlaikė „griežtą finansinę drausmę“ ir išlaikė „tvarią plėtrą“.

„Taigi, investavome matydami tinkamą laiką tvariai finansų inovacijai ir stiprią „HeavyFinance“ vadovų komandą,“ – pranešime cituojamas Arvydas Bložė, „Practica Capital“ partneris.

Valdytojos investicija į „HeavyFinance“ yra viena pirmųjų iš naujai įsteigto apie 70 mln. Eur fondo, apie kurio steigimą skelbta praėjusių metų pabaigoje.

Daugiau detalių apie 3 mln. Eur investiciją neatskleidžiama.

VŽ žiniomis, pritraukiant investiciją buvo išleidžiama nauja akcijų emisija, praskiedusi esamus akcininkus. VŽ žiniomis, per vėliausią investicijų pritraukimo raundą startuolis galėjo būti įvertintas mažiausiai 20 mln. Eur.

Per „HeavyFinance“ investuotojai ūkininkams nuo 2020 m. paskolino daugiau nei 33 mln. Eur ir gavo per 3,5 mln. Eur grąžos. Į žaliąsias paskolas per pirmąjį mėnesį investuota 250.000 Eur.

Bendrovė šių metų pabaigoje planuoja pradėti platformoje skelbti paskolas iš „dar vienos Europos valstybės“.

Tarptautinio personalo skaičių planuojama nuo dabartinių 33 padidinti iki 45 metų pabaigoje.

Laimonas Noreika, UAB „Heavy Finance“ vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.