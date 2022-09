Teismas: Lietuvos bankas tinkamai apribojo „Payseros“ veiklą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuviško kapitalo fintech bendrovės „Paysera“ paslaugos didesnės rizikos klientams buvo apribotos tinkamai, nusprendė teismas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) pranešė atmetęs „Payseros“ skundą dėl tokio Lietuvos banko sprendimo.

Teismo vertinimu, įtarimai, jog „Paysera“ netinkamai taiko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, netaiso trūkumų, yra pagrįsti.

„Siekiant užtikrinti viešąjį interesą, kad pareiškėja nebūtų pasinaudojama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais, jai buvo pagrįstai pritaikytos veiklos ribojimo priemonės“, – teigiama teismo pranešime.

Lietuvos bankas šiemet kovą įpareigojo „Payserą“ laikinai, kol bus baigtas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių patikrinimas, bet ne ilgiau kaip iki rugsėjo 15 dienos, neteikti paslaugų naujiems klientams – ne Europos ekonominėje erdvės (EEE) valstybių piliečiams ar gyventojams, išskyrus Ukrainos piliečius ar gyventojus.

„Paysera“ tokį Lietuvos banko sprendimą teismo prašė panaikinti.

Teismo teigimu, būtina atsižvelgti į „Payseros“ prisiimtą aukštą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygį. Dėl to jai buvo apribota tik dalis rizikingiausios veiklos, ribojimas buvo tikslinis, orientuotas į didžiausią riziką ir proporcingas. Be to, veiklos ribojimas yra laikinas – kol bus baigtas patikrinimas.

Praėjusią savaitę Lietuvos bankas „Payserai“ skyrė 100.000 Eur baudą už tai, kad ji ne visiškai ištaisė 2020 metais nustatytus pažeidimus, ir įpareigojo bendrovę iki šių metų pabaigos juos pašalinti. Taip pat įmonei iki atskiro LB sprendimo nurodyta neteikti paslaugų naujiems didesnės rizikos klientams

LB 2020 metų lapkritį įmonei skyrė 370.000 Eur baudą dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų, tačiau pernai VAAT beveik per pusę – iki 200.000 Eur baudą sumažino. Šį teismo sprendimą apskundė ir Lietuvos bankas, ir įmonė.

