Lietuvà ir Vilniø paþinti skatinanèios reklamos pripaþintos geriausiomis pasaulyje

Lietuvą ir Vilnių pasaulyje vėl garsina turizmo reklamos. Pasaulio turizmo klipų apdovanojimų „CIFFT Circuit“ festivalyje savo kategorijose geriausiais pasaulyje pripažinti „Keliauk Lietuvoje“ ir ,,Go Vilnius“ vaizdo klipai.

Pripažinimą konkurse pelnė „Keliauk Lietuvoje“ kurtas vaizdo projektas „Lietuva. Atrask spalvas, kurių net nežinojai esant“ (Lithuania. Discover colours you never knew existed) ir ,,Go Vilnius” kampanijos „Vilnius - nuostabus, kur bebūtų“ (Vilnius: amazing wherever you think it is) vaizdo klipas.

Nuo 1989 m. rengiami pasaulio turizmo klipų apdovanojimai „CIFFT Circuit“ kiekvienais metais renka geriausius pasaulyje šalies, miesto, regiono, turizmo paslaugų, produktų klipus.

Šiemet 13-oje tarpinių festivalių dalyvavo 3.300 dalyvių iš daugiau nei 90 pasaulio šalių. Geriausius darbus renka ekspertų komisija, sudaryta iš turizmo, audiovizualinių menų ir rinkodaros sričių.

„Džiaugiamės, kad reklamos, skatinančios pažinti Lietuvą ir Vilnių, šiemet nepaliko abejingų bei sulaukė tokio reikšmingo įvertinimo ne tik iš turistų, bet ir industrijos profesionalų. Tikimės, kad šis pasaulinio lygio pasiekimas ne tik skatins tolesnį kūrybinį potencialą, bet ir padės pasiekti pagrindinį mūsų tikslą – pritraukti daugiau turistų į Lietuvą“, – išplatintame pranešime teigia Dalius Morkvėnas, „Keliauk Lietuvoje“ direktorius.

Pasak Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovės Ingos Romanovskienės, abiejų agentūrų tikslas, nepaisant iššūkių, susijusių su pandemija, – nuosekliai didinti mūsų krašto žinomumą ir išskirtinumą, todėl itin džiugu, kad Lietuvos ir Vilniaus reklamos pastebimos pasaulio mastu, nes tai reiškia, kad vis dažniau į keliautojų norimų aplankyti šalių sąrašą Lietuva patekti turi daugiau šansų.

„Tikiu, kad mūsų reklamos sėkmę užprogramavo Vilniaus nuoširdumas, atvirumas, kad nebijome į save pasižiūrėti su humoru ir laužyti nusistovėjusių tradicijų. Jeigu būtume pasirinkę tradicinius sprendimus, būtų rizika gausiai užpildytoje rinkoje likti nepastebėtais, tad mes renkamės kitą kelią: rodome Vilnių kaip nebijantį išsiskirti ir pasirengusį maloniai nustebinti”, – sako I. Romanovskienė.

Per spalvas

„Keliauk Lietuvoje“ ir kūrybos agentūra „Wide Wings“ klipą „Lithuania. Discover colours you never knew existed“ užsienio šalių auditorijoms pristatė 2020 m. birželį.

Pagrindinė kampanijos idėja – paskatinti keliautojus atrasti Lietuvą per neįprastas spalvas: šaltą šaltibarščių rožinę, gilią miškų žalią, Kauno modernizmo pilką, Vilniaus stogų raudoną, ruginės duonos juodą, Baltijos mėlyną ir gintaro geltoną.

Kampanijos nuotr.

Kūrybinė vaizdo klipo idėja 2021 m. sužavėjo tarptautinę rinką ir pelnė ne vieną pasaulinių konkursų ir festivalių apdovanojimą.

Iš 13-os turizmo festivalių net 11-koje Lietuvos darbas buvo pripažintas laimėtoju. Tarp geriausių klipo įvertinimų rikiuojasi ir Japonijos pasaulinio turizmo filmų festivalio „Grand Prix“ laimėjimas, pirmosios vietos apdovanojimai Turkijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Serbijos festivaliuose, taip pat – sidabras Kanų „TV and Media awards“ ir Europos kelionių komisijos (ETC) turizmo klipų rinkimuose bei kiti.

Reklama į Vilnių kviečia pažiūrėti su šypsena

Profesionalų dėmesio jau antrus metus sulaukia ir pernai metų pradžioje pristatytos integruotos Vilniaus turizmo reklamos kampanijos „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų” vaizdo klipas.

Iš 13-os turizmo festivalių Vilniaus vaizdo reklama pelnė 3 „Grand Prix“ apdovanojimus ir užėmė 9 pirmąsias vietas. „Grand Prix“ apdovanojimai į Vilnių atvyko iš „Tourfilm Riga“, „Amorgos Film“, „International Tourism Film“ festivalių. Prizinės vietos laimėtos pasaulio turizmo festivaliuose, vykusiuose Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Turkijoje, Graikijoje, Serbijoje ir Kroatijoje.

Vilniui šie metai buvo dosnūs ir daugeliu kitų prestižinių apdovanojimų. Tarptautiniame reklamos konkurse „Balticbest“ Vilniaus turizmo reklamos kampanija „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“ buvo pripažinta geriausia integruota rinkodaros kampanija. Vaizdo klipas apie užsieniečius, spėliojančius, kur yra Vilnius, pelnė sidabrą internetinių vaizdo klipų kategorijoje.

Kampanijos nuotr.

Tarptautiniame kūrybingumo festivalyje „Epica Awards“ šis klipas integruotų rinkodaros kampanijų kategorijoje pelnė bronzos apdovanojimą.

Kūrybos festivalyje „Adwards MMXX“ kampanija buvo pripažinta trijose kategorijose – kaip geriausia integruota rinkodaros kampanija, turinti geriausią internetinį vaizdo klipą ir geriausią reklamos dizainą. Lauko reklamos sprendimas buvo įvertintas sidabru.

ACD*LT festivalyje kampanijos vaizdo klipas buvo apdovanotas bronza. Reklama, kviečianti su šypsena pažiūrėti į Vilniaus „nežinomumo“ problemą ir paskatinti jį atrasti, buvo pastebėta tarptautinės kelionių ir reklamos žiniasklaidos – apie ją rašė kelionių portalas „Lonely Planet“, reklamos naujienų portalas „The Drum“ ir kiti.

Kampaniją „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų” kartu su „Go Vilnius“ kūrė kūrybos agentūra „Bechtle and Milzarajs“.