TOP 15 įmonių, turinčių geriausią reputaciją visuomenės akyse

Geriausią reputaciją visuomenės akyse pelniusių įmonių trejetukas Lietuvoje: „Lidl“, „Camelia“ ir IKEA.

Savo ruožtu IKEA geriausios reputacijos titulą bendrajame reitinge, apibendrinus plačiosios visuomenės, nuomonės lyderių ir sprendimų priėmėjų vertinimus, Lietuvoje pelno antrus metus iš eilės.

Nuomonės lyderiai daugiausia balsų atidavė už „Thermo Fisher Scientific“.

Didžiausią reputacijos indekso šuolį į viršų per šiuos metus fiksuoja „Western Union“, o tarp geriausią reputaciją turinčių viešojo sektoriaus įstaigų – „Invest Lithuania“ ir „Versli Lietuva“.

Tokius duomenis atskleidžia šeštus metus atliekamas tyrimas „Verslo reputacijos indeksas“, kuris analizuoja Lietuvos verslo ir visuomenės lyderių požiūrį į didžiausias šalies bendroves, jų veiklą, vertina įmonių reputaciją ir jos pokytį per metus.

Reputacijos tyrime apklausiamos trys skirtingos auditorijos: plačioji visuomenė, nuomonės lyderiai (ekspertai, tinklaraštininkai, žurnalistai, verslo atstovai, rinkodaros specialistai ir t. t.) ir sprendimų priėmėjai (didžiausių Lietuvos įmonių vadovai, verslo organizacijų arba asociacijų vadovai, žiniasklaidos savininkai, politikai, ambasadoriai ir t. t.).

Nuosaikus augimas

Bendras reputacijos indekso rodiklis šiemet ir toliau nuosaikiai augo: nuo 28 iki 30-ies.

„Praėjusieji metai buvo pirmieji po pertraukos, kai kelerius metus iš eilės smukęs, reputacijos indeksas smarkiai išaugo. Džiugu, kad tokią pat tendenciją, kad ir kiek nuosaikesnę, matome ir šiemet. Pandemija suvaidino teigiamą vaidmenį verslo ir visuomenės santykiuose“, – tyrimą komentuoja Rūta Gaudiešienė, „Customer Centric Consultancy“ partnerė.

Pasak jos, vertinant pagal verslo segmentus, palankiausiai vertinamas sektorius visose auditorijos grupėse – biotechnologijos, visuomenės akyse į viršų šoka ir „buitinės biotechnologijos“ – vaistinės.

Labiausiai per šiuos metus gerėjo visų trijų auditorijų pasitikėjimas prekybos tinklais ir statybos, remonto bei buities prekėmis prekiaujančiomis įmonėmis (vadinamasis „pasidaryk pats“, angl. do it yourself, DIY).

„Pandemijos metais tiek prekybos tinklai, tiek DIY segmentas, vaistinės buvo aktualūs vartotojams, kartu šie segmentai daug kalbėjo apie rūpestį klientais ir darbuotojais, saugumo parametrus, daug dėjo pastangų čia, tad ir matome jų reputacijos indekso augimą. Šiems segmentams geri buvo ir šie, ir praėjusieji metai“, – kalba R. Gaudiešienė.

Rūta Gaudiešienė, „Customer Centric Consultancy“ partnerė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

