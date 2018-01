LRT tarybos pirmininkas apie Karbauskio konferenciją: keisti dalykai

Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis, paskleidė pavienės informacijos apie tai, kaip tvarkomi nacionalinio transliuotojo LRT dokumentai, ir kodėl buvo sudaryta Seimo komisija LRT ūkinės ir finansinės veiklos tyrimui. Žygintas Pečiulis, LRT tarybos pirmininkas, komentuoja, kad p. Karbauskio ėjimas – keistas.

Ponas Karbauskis pažėrė nuasmenintų dokumentų apie tai, kaip tvarkomos LRT sutartys, kad jose trūksta datų, numerių, atskirų punktų, yra sumaišyti puslapiai ir panašiai. Ar pritariate tokioms jo pastaboms?

Nei pritariu, nei nepritariu. Tik nesuprantu vieno dalyko: Seime yra sudaryta komisija LRT veiklai, bet jai dar nepradėjus dirbti vienas iš Seimo narių skelbia tarsi tos komisijos išvadas. Antras dalykas, jeigu po komisijos tyrimo paaiškės, kad LRT yra tam tikrų raštvedybos trūkumų, kai kur antspaudukų nėra ar puslapiai sumaišyti, tai jos veikla atsipirks ir bus pateisinta. Keisti dalykai vyksta.

Ar tai vadintumėte politikavimu?

Aš to nepasakiau, bet yra labai keista, kad sudarius komisiją Seimo narys, kuris pasakė, kad joje nedirbs ir nesikiš į jos darbą, ima kažkokius atskirus dokumentus be jokios aiškios tvarkos, kaip jie imami, kas su jais daroma. Jeigu Valstybės kontrolė atlieka panašius patikrinimus, ji neprašo vienu metu sunkvežimiu atvežti 5 ar 6 metų visas sutartis ir dokumentus, o paprašo tam tikrų dokumentų pagal metus. Yra tvarkos, aprašai, žurnalai ir visa kita, mes to ir norėjome.



Nors nesame labai patenkinti, kad Seimo komisija sudaryta, nes tai yra politinis organas, bet vis dėlto manėme, kad ją sudarius pagaliau viskas pereis į teisinę kalbą. Bet nieko panašaus nėra ir ši spaudos konferencija tai rodo.

Tai girdėdamas pavienes kalbas pasigendate realių komisijos veiksmų?

Kalbu apie tai, kad užbėgama už akių komisijai ir skelbiamos kažkokios dalinės išvados. Seimo komisija iki birželio mėnesio gali dirbti ir čia jos kompetencija, kaip sudaryti grafiką, kaip dirbti. Tiesiog sakyčiau, kad per anksti daryti išvadas.

Ponas Karbauskis ir konferencijos metu, ir anksčiau kalbėjo apie BBC skaidrumo standartus.

Mes irgi ne vieną kartą esame sakę ir tai būtų galima jau ir išgirsti, kad BBC standartai buvo įvesti ne pačios BBC, o pakeitus chartiją – dokumentą reglamentuojantį BBC darbą. Tai buvo padaryta ne taip jau seniai. Taigi, LRT neleidžia įstatymų, tik mėgina jų nuosekliai laikytis. Bet kai mes pasakome, kad negalime atskleisti kažkokios informacijos ar esame sudarę trišales sutartis, kur yra tam tikri įsipareigojimai, mums pradeda šnekėti apie BBC standartą ir apie tai kalba ne kas kitas, o Seimo nariai. Kitaip tariant, kelintą mėnesį siūloma pažeidinėti įstatymus, o įstatymo laikymasis yra traktuojamas kaip slėpimasis, neskaidrumas ir panašiai.



Šiuos argumentus esame išsakę ne kartą, ne kartą apie tai rašyta ir jų neišgirsti reiškia tik vieną: norima kelti triukšmą, įtarimus, nepateikiant jokių konkrečių įrodymų. Tai vyksta 3 mėnesius, tai tam tikra prasme mane pradžiugino ši spaudos konferencija, nes, pasirodo, mes truputį negerai tvarkome dokumentaciją. Tai reikės taisytis, daugiau tarsi nieko daug neišgirdome.

Viešojoje erdvėje sklando spekuliacijos, kad dabartinis šurmulys galėtų būti susijęs su artėjančiais LRT vadovo rinkimais. Kaip tai vertintumėt?

Manau, kad tai gali būti susiję, nes net ir Seimo nariai nelabai skaito įstatymų. Gal jie galvojo, kad galima iš viso sužlugdyti tuos rinkimus ar panašiai, bet vis dėlto įstatymai veikia ir LRT taryba yra ta institucija, kurios priedermė yra užtikrinti darbo stabilumą, saugoti žurnalistus, pagal įstatymo tvarką iki balandžio pradžios išrinkti naują generalinį direktorių. Pačiai procedūrai poveikio niekas negali padaryti.



Galbūt dalis stiprių kandidatų, kurie galvoja apie tai, gali atsisakyti eiti, kadangi dabar sukurtas toks neskaidrios organizacijos fonas. Nežinia, kaip bus. Manyčiau, kad tai yra neigiamas dalykas, kad ir kokie bus kandidatai ir rezultatai, vis tiek neapleis mintis, kad tam tikra įtaka rinkimų eigai buvo padaryta.