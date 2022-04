Pagrindiniai įmonių finansinių ataskaitų duomenys prieinami nemokamai

Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.

Prievolė įmonėms kasmet pateikti metinę finansinę atskaitomybę leidžia suformuoti dideles finansinių duomenų apimtis. Ši informacija vėliau tarnauja visuomenei, prisideda prie didesnės jos gerovės.

Visi įmonių finansinės atskaitomybės (FA) dokumentai, kuriuos įmonė teikia Registrų centrui, yra prieinami viešai. Finansinių ataskaitų ir kitų kartu su jomis pateiktų dokumentų kopijas galima užsisakyti pateikus prašymą, sudarius duomenų teikimo sutartį ar per Registrų centro savitarną. Be to, pastarųjų metų juridinių asmenų finansinių ataskaitų duomenys yra prieinami visiems atvirų duomenų rinkiniuose.

Pagrindiniai FA duomenys (juridinių asmenų pateikti balanso ataskaitų, pelno (nuostolių) ataskaitų rodikliai, duomenys apie FA ir auditoriaus išvadų nepateikusius juridinius asmenis) yra atverti ir prieinami visuomenei, o duomenų rinkiniai yra nuolat atnaujinami. Atvirus ir neatlygintinai teikiamus duomenis apie juridinius asmenis galima rasti Registrų centro internetiniame puslapyje.

Šioje atvirų duomenų skiltyje yra duomenys, pavyzdžiui, apie visas bendroves, kurios pateikė finansines ataskaitas 2021 m. ar ankstesniais (2015 - 2020) metais. Čia galima susipažinti su jų pelno, nuostolio, turto ir kitais FA rodikliais. Šie duomenų rinkiniai atnaujinami kas tris mėnesius. Visa šia informacija verslas, visuomenė gali naudotis nemokamai.

Papildomos paslaugos

Registrų centre taip pat yra vieša juridinių asmenų paieška – joje nemokamai įvedus dominančio juridinio asmens pavadinimą arba juridinio asmens kodą galima sužinoti, ar įmonė yra pateikusi FA, taip pat galima pamatyti visus registre registruotus faktus: vadovo ar buveinės adreso pasikeitimą, suteiktus įgaliojimus, pranešimus ir kitus dokumentus.

Visos suinteresuotos pusės, norinčios gauti išsamią finansinę atskaitomybę periodiškai ir dideliais kiekiais, gali sudaryti su Registrų centru duomenų teikimo sutartis. Pagal teisės aktų nuostatas pilnas finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys neatlygintinai teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms bei žurnalistams. Taigi, visuomenę informacija apie įmonių sveikatą pasiekia įvairiais keliais, naudojant šiuos duomenis kuriamos ir papildomos paslaugos.

Atveria duomenis

2019-aisiais Registrų centras atvėrė pirmuosius duomenų rinkinius. Šiuo metu yra prieinami Nekilnojamojo turto registre, Adresų registre, Juridinių asmenų registre, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), Licencijų informacinėje sistemoje (LIS), Gyventojų registre bei Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemoje esantys duomenys.

2021 m. rugpjūtį atvirų duomenų skiltis pasipildė ir juridinių asmenų FA duomenimis – balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitomis.

„Registrų centro atverti duomenys prisideda prie atviresnės, skaidresnės ir didesniu tarpusavio pasitikėjimu paremtos visuomenės kūrimo. Atvirų duomenų nauda valstybei ir jos gyventojams yra akivaizdi, todėl ateityje bus toliau siekiama atverti naujus duomenų rinkinius“, - teigia Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas. Jis priduria, kad taip pat jau atverta dalis Gyventojų registro duomenų, o artimiausiu metu planuojama Registrų centro administruojamame Regia portale pateikti dar daugiau tvarkomų registrų statistinių duomenų.

Atliktos įvairios Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų studijos skelbia, kad valstybinių duomenų atvėrimas gali sukurti nuo 0,4 iki 1,5% BVP. Lietuvos atveju tai sudarytų nuo 200 iki 750 mln. Eur.

Prieiga prie atvirų Registrų centro duomenų rinkinių ir pakartotinis jų naudojimas skatina naujų paslaugų atsiradimą, didina viešojo valdymo efektyvumą.

Tarptautinė praktika

Erika Pakalnė, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento ekonomistė, pažymi, jog Registrų centro duomenys papildo Lietuvos banko naudojama informaciją apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas, kai svarbu įvertinti ryšį tarp įmonės finansinių rodiklių ir suteiktų paskolų.

Duomenis apie įmonių metines FA Lietuvos bankas naudoja vertindamas įmonių kredito riziką, stebėdamas kredito prieinamumą, darydamas su kreditu susijusius tyrimus mikro lygmeniu.

„Lietuvoje finansinių ataskaitų viešinimas Registrų centre yra vienas iš skaidrumą versle užtikrinančių veiksnių: finansinė atskaitomybė suteikia informacijos potencialiems investuotojams ar partneriams, parodo įmonės veiklos tvarumą. Tokia yra tarptautinė praktika, kurios turėtume laikytis ir Lietuvoje“, – pažymi E. Pakalnė.

Apsunkina finansavimą

Pastebėtina, kad finansinių ataskaitų teikimas svarbus ne tik dėl skaidrumo prieš visuomenę, bet ir dėl pačiai įmonei svarbių aspektų, pavyzdžiui, paramos ar papildomo finansavimo.

Lietuvos banko duomenimis, iki COVID-19 pandemijos pradžios apie trečdalis įmonių Lietuvoje neteikė metinių ataskaitų Registrų centrui.

„Iš pokalbių su finansų įstaigomis ir jų apklausų pastebime, kad daliai finansuotojų tokių ataskaitų pateikimas galėtų būti svarbi aplinkybė priimant sprendimą dėl kredito suteikimo“, – pabrėžia E. Pakalnė. Nepateikus finansinių ataskaitų Registrų centrui arba vėluojant jas teikti, įmonių kreditingumo vertinimu užsiimančioms įmonėms sunkiau apskaičiuoti įmonės kredito reitingą arba jis gali būti labai žemas.

Kredito reitingas aktualus daliai finansuotojų priimant sprendimą dėl kliento rizikingumo lygio ir kredito suteikimo sąlygų. Taigi, tos įmonės, kurios Registrų centrui nepateikia finansinių ataskaitų rinkinių, gali patirti sunkumų finansuojant savo veiklą.

Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.