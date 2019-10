Lietuviai sugalvojo būdą, kaip Europos interneto parduotuvėse apsipirkti pigiau

Įsigyti reikalingą prekę šiais laikais galima net neiškėlus kojos iš namų. Apsipirkti internetu vilioja ne tik kaina, bet ir geresnė prekių kokybė. Daugelis reikalingų prekių ieško Europos internetinėse parduotuvėse, nes ten didesnis prekių pasirinkimas. Tačiau kartais susiduriama su problema – prekė arba nesiunčiama į Lietuvą, arba siūloma ją atgabenti už neadekvačiai per didelę kainą.

Nuo ko viskas prasidėjo?

Kauno verslininkas Tomas Bacys, pabandęs susikomplektuoti pirkinių krepšelį užsienio internetinėse parduotuvėse pastebėjo, kad net patys garsiausi internetinės prekybos ženklai kaip „Amazon“ ar „Ebay“ kartais nesiunčia prekių į Lietuvą. Taip buvo įkurta platforma „PirkEU“, kurios vartotojai šiandien gali pirkti prekes ir jas parsisiųsti į Lietuvą iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, neseniai prisijungė Prancūzija ir Italija. „Padedame parsisiųsti prekes žmonėms, kurie nori įsigyti prekes iš tų internetinių parduotuvių, kurios nesiunčia prekių į Lietuvą arba siuntimo kaina labai didelė, kurie perka iš kelių vienos šalies parduotuvių. Pavyzdžiui, nusiperki suknelę, džinsus, batus ir moki kaip už vieną siuntą, už bendrą svorį ir tai išeina gerokai pigiau, nei siųstis iš kiekvienos internetinės parduotuvės atskirai“, — pasakojo platformos įkūrėjas.

Kaip tai veikia?

Visų pirma reikia užsiregistruoti platformoje „PirkEU“. Suvedus reikiamą informaciją, klientas gauna šalies, kurioje ketina apsipirkti, adresą ir jį naudoja komplektuodamas savo prekių krepšelį, kaip pristatymo adresą. Juo ir pristatomos įsigyjamos prekės. Kaip jau buvo minėta, vienu metu galima pirkti net keliose tos šalies parduotuvėse, visos prekės atkeliauja į tą patį sandėlį, yra sukomplektuojamos ir klientą pasiekia vienu metu. Pirkėjas platformoje gali matyti, kada prekės atkeliauja į sandėlį ir kada jos išsiunčiamos į Lietuvą.

„Mes turime savo transportą, sandėlius Vokietijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Žmonių prekės, atkeliavusios į mūsų sandėlius, kelis kartus per savaitę vežamos į Lietuvą. Klientai savo prekes gali atsiimti PirkEU siuntų atsiėmimo skyriuose Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje, į kitus šalies miestus siunčiama per siuntų tarnybas, kurjerius arba prekės atsiimamos paštomatuose. Be to, prekės į Lietuvą atkeliauja gana greitai, kai kuriais atvejais jos klientą pasiekia net per dvi darbo dienas“, — pasakojo T. Bacys.

Kiek galima sutaupyti siuntimo išlaidų?

Suma gali būti ženkli ar mažiau ženkli – priklauso nuo situacijos. Pavyzdžiui, užsakant prekes iš skirtingų parduotuvių, kiekviena iš jų už siuntimą gali paskaičiuoti 10-15 eur, net jei perkate smulkmeną. Tuo metu užsakius per „PirkEU“ sistemą jau sukomplektuoto siuntinio pargabenimas klientui gali kainuoti vidutiniškai 5-6 eurus.

Kodėl apsipirkti Europos internetinėse parduotuvėse naudingiau?

Visų pirma dėl daug platesnio prekių asortimento ir patrauklesnės kainos, kurią diktuoja didesnės rinkos bei konkurencija. Todėl, net įskaitant siuntimo kaštus, galutinė prekės kaina dažniausiai būna mažesnė, nei perkant ją Lietuvoje. Kitas svarbus aspektas – kokybė. Apie tai, kad tos pačios prekės, tiekiamos Lietuvos ar kitų Rytų šalių rinkoms, yra prastesnės kokybės, jau ne kartą yra diskutuota. Tuo metu įsigydamas ją kilmės šalyje klientas gali būti tikras, kad prekė bus aukštos kokybės. Be to, Europos prekybos sistemoje galioja labai aukšta vartotojų teisių apsauga, tad gavus nekokybišką ar netinkamą prekę, ją galima pagal nurodytus reikalavimus grąžinti ir atgauti visą sumokėtą sumą.

Kurią šalį pasirinkti?

T. Bacys sako, kad kriterijai gali būti įvairūs. Kiekvienoje šalyje tam tikra prekių grupė gali būti arba pigesnė, arba aukštesnės kokybės, išskirtinė. Tarkime, Lenkijoje dažniausiai užsakoma automobilių detalių, maisto papildų, nes pigiau. Be to, kai kurie vartotojai šią šalį renkasi todėl, kad supranta lenkiškai ir visi prekių aprašymai jiems yra aiškūs. Didžiojoje Britanijoje pirkėjai dažniau žvalgosi elektronikos prekių, Vokietiją renkasi dėl kokybės garanto.

Kaip palyginti kainas ir įsitikinti dėl saugumo?

Būna ir taip, kad ta pati prekė, toje pačioje šalyje kainuoja skirtingai. Tam yra sukurtos prekių palyginimo sistemos ir jei parduotuvė į ją įtraukta, automatiškai galima laikyti, kad pirkti joje saugu. Drąsiai pirkti galima ir tose parduotuvėse, kurios jau yra žinomos, jos garsėja ir tuo, kad jose paisoma vartotojų teisių.

Vokietijoje rekomenduojama naudotis šiomis kainų palyginimo sistemomis: idealo.de, preisvergleich.de, heise.de, geizhals.de, guenstiger.de, preissuchmaschine.de, priceunner.de. Didžiojoje Britanijoje populiariausios šios: idealo.co.uk, pricerunner.co.uk, pricespy.co.uk, idealprice.co.uk. Lenkijoje: ceneo.pl, skapiec.pl, cenowarka.pl. Prancūzijoje rekomenduojamos šios: idealo.fr; i-comparateur.com; ledenicheur.fr; comparer.be; fr.comparis.ch/preisvergleich. Italijoje — www.idealo.it www.ciao.it www.trovaprezzi.it www.kelkoo.it. Atsidarius bet kurią iš šių svetainių reikia tik suvesti pageidaujamos prekės pavadinimą ir sistema iš karto pateikia šios prekės kainas visose internetinėse parduotuvėse.