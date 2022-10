R. Čereška: „Citadele“ bankas yra apie vidurį tarp tradicinių ir fintech bankų

Romas Čereška „Citadele" banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas.

Kuo skiriasi tradiciniai ir vadinamieji fintech bankai? Ką privalėtų žinoti ir į ką turėtų atkreipti dėmesį vartotojas, kad naudodamasis bankinėmis paslaugomis nebūtų nemaloniai nustebintas? Ką bankas siūlo verslui, norinčiam įtemptoje nūdienoje sutaupyti? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus podkaste atsako „Citadele“ banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas Romas Čereška.

Bankininkas pastebi, kad šiandieninis vartotojas rinkdamasis banką, negaišta laiko lygindamas funkcionalumus. Jo žodžiais, tą vis dėlto reikėtų daryti, kad netektų nusivilti ir patirti nepatogumų, kai, tarkime, nemanoma atskaityti mokėjimo kortele.

R. Čereška pabrėžia: yra tradiciniai bankai ir vadinamieji fintech arba naujieji bankai. Pastarieji, jo žodžiais, turi vieną ar kelias tobulai veikiančias paslaugas. Pagrindinis fintech banko tikslas yra pritraukti kuo daugiau klientų. Tačiau klientai auga, keičiasi jų poreikiai: jaunuoliui pakanka vienos paslaugos, kuri dažniausiai būna automatizuota, tačiau po kelerių ar keliolikos metų tam pačiam žmogui jau reikia sudėtingesnės finansinės paslaugos, specialisto konsultacijos ar patarimo. Fintech bankuose paprastai nėra galimybės susitikti su specialistu ir iš jo gauti atsakymus.

Bankininkas pateikia savo asmeninį pavyzdį, kai bandė gauti paskolą viename fintech banke. „Uždirbu daugiau nei Lietuvos vidurkis ir buvau įsitikinęs, kad neturėtų būti sudėtinga gauti nedidelę vartojamąją paskolą. Tačiau per kelias minutes gavau neigiamą atsakymą. Pasirodo, viename iš viešų portalų buvau pažymėjęs, kad nepageidauju gauti greitųjų kreditų. To užteko, kad mano prašymas būtų atmestas automatiškai ir be paaiškinimų“, – prisimena p. Romas.

Labiau atitinka poreikius

O štai tradiciniai bankai turi visą spektrą paslaugų pagal skirtingus gyvenimo etapus: nuo kasdienės bankininkystės ir mokėjimo kortelės iki pagalbos investuojant, kredito gavimo ar kitos sudėtingesnės finansinės paslaugos, specialisto konsultacijos. Žinoma, turint daug paslaugų, neįmanoma, kad visos jos būtų tobulos.

Vis dėlto „Citadele“ banko atstovas įsitikinęs: „matyt, kiekvienas pasieksime tą gyvenimo etapą, kai vien nišinio banko ir gerų programėlės funkcionalumų nepakaks“.

Yra bankų, kurie specializuojasi investavimo srityje ar greitai suteikia paskolas. „Citadele“ bankas yra apie vidurį tarp tradicinių ir fintech bankų, siūlo visą spektrą paslaugų – tapęs banko klientu būdamas studentas, jo paslaugomis gali naudotis ir išėjęs į pensiją“, – teigia banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas.

Neseniai „Citadele“ bankas išleido „X smart KIWIE“ kortelę“ su gatvės menininko kūriniu – tai vienas iš bandymų atliepti jaunų žmonių poreikius.

Paslaugos verslui – ant dviejų kojų

Kalbėdamas apie kitą segmentą, teikiamas paslaugas įvardina labai vaizdžiai: „Citadele“ paslaugos verslui stovi ant dviejų kojų“.

Pirma – skolinimo veikla. Į ją „Citadele“ žiūri labai lanksčiai, nes žino, kad verslui tai yra labai svarbu. „Gal mes ir nesame skolinantys pigiausiai, bet galime išlaviruoti įvairiose situacijose. Antra „koja“ – mokėjimai. „Citadele“ rinkoje yra viena stipriausių e. mokėjimų srityje: turi e. komercijos platformą, kurioje galima naudotis ir lizingu, ir greitais mokėjimais. Be to, mes vieni pirmųjų pasiūlėme dažnai verslams labai svarbias „Apple Pay“ ir „Google Pay“ mokėjimų galimybes“, – pabrėžia R. Čereška.

Pliusai ir minusai

„Citadele“ banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas taip pat atskleidžia, kodėl prekybininkai mokėjimams rečiau naudoja „PayPal“. „PayPal“ yra vienas brangiausių mokėjimo būdų, gali kainuoti kelis procentus atsiskaitymo kainos. Tačiau dalis klientų naudoja „PayPal“, nes jiems yra patogu“, – sako R. Čereška.

Taip pat bankininkas paaiškina, kodėl atvykus į viešbutį kartais paprašoma anuliuoti užsakymą. Jo nuomone, taip sudaromos sąlygos šešėliui. „Vartotojas turėtų atmesti tokį pasiūlymą, nors yra gundoma šiek tiek pigesne kaina, – teigia bankininkas. – Sandoris verslui nuo 100 eurų gali atsieiti ir 3 eurus – į šią sumą įskaičiuotas platformos palaikymas ir kt. dalykai. Tačiau šiuo metu jau yra mokėjimų inicijavimas, kurį įteisino ES ir sudarė galimybes inicijuoti mokėjimus iš kito banko sąskaitos. Šis mokėjimas matomas kaip paprastas bankinis pavedimas ir gali kainuoti vos kelis centus. Tačiau tokie mokėjimai neturi apsaugos, ir jei kas nors tave apgavo, susigrąžinti pinigus šansų praktiškai nėra. Mokėjimų inicijavimas taip pat turi kitą minusą pirkėjui: norint atsiskaityti šiuo būdu, reikia atlikti daug žingsnių, dėl kelio ilgumo nemažai klientų nubyra“.

Būdas sutaupyti

Dažnai iš verslo sulaukiama pastabų, kad paslaugos yra brangios. „Šiuo metu tiek bankai, tiek atėję nauji žaidėjai, aptarnaujantys mokėjimo korteles, iš to uždirba labai nedaug. Konkurencija padaro savo, kainas sureguliuoja rinka. Visi, kas daro mokėjimus, siekia turėti daugiau klientų, daugiau sandorių ir šiek tiek uždirbti iš kiekio, o tuo pačiu siekia turėti bazę klientų, kuriems galėtų pasiūlyti kitas paslaugas, iš kurių galima uždirbti daugiau. Mokėjimas nūdienoje yra tapęs standartine struktūrine paslauga, iš kurios uždirbama labai nedaug“, – tvirtina R.Čereška.

Dėl įtemptos ekonominės aplinkos – karo Ukrainoje ir energetinio karo, kuris yra įsukęs visą Europą, R. Čereška rekomenduoja verslininkams pasitarti su banku, kaip sutaupyti organizuojant mokėjimus ir padidinti jų patikimumą.

Vienas iš būdų sutaupyti prekybininkams – mokėjimams rinktis kelių bankų mokėjimo kortelių skaitytuvus. „Šis funcionalumas jau veikia dalyje didžiausių šalies prekybos centrų. Kitas būdas sutaupyti, šiek tiek aukojant patogumą klientui, – dalį mokėjimų net ir fizinėse vietose konvertuoti į mokėjimo inicijavimą“, – būdus vardijo bankininkas.

Romas Čereška „Citadele" banko Baltijos šalių lėšų valdymo ir prekybos finansavimo tarnybos vadovas.