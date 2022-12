Visuomeninė elektros kaina nuo sausio didėja 17%, dujos brangsta 17–37%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) penktadienį patvirtino visuomenines elektros ir dujų kainas 2023 metų pirmajam pusmečiui, pranešė „Ignitis“.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas nuo sausio su valstybės kompensacija sieks 28 centus už kilovatvalandę (su PVM) – 17% daugiau nei šiuo metu. Be kompensacijos tarifas siekia 56,5 cento.

Dviejų laiko zonų dienos tarifas sieks 34,5 cento, nakties – 28 centus.

Plano „Namai“ vienos laiko zonos tarifas su valstybės kompensacija didės 16,7% (4 centais) iki 28 centų, o dviejų laiko zonų dieninė ir naktinė kainos – atitinkamai 27,7% (7,1 cento) iki 32,7 cento ir 16,7% (4 centais) iki 28 centų. Abonentinis mėnesio mokestis nesikeis.

Plano „Namai plius“ vienos laiko zonos tarifas su kompensacija didės 16,7% (4 centais) iki 28 centų, o dviejų laiko zonų – atitinkamai 28,8% (7,2 cento) iki 32,2 cento ir 16,7% (4 centais) iki 28 centų. Abonentinis mėnesio mokestis taip pat nesikeis.

Tuo metu „Igničio“ gamtinių dujų kaina maistui gaminanti jas naudojantiems (pirmos grupės) vartotojams nuo 2023-ųjų sausio su valstybės kompensacija siektų 1,40 Eur (be kompensacijos – 2,39 Eur už kubą) – 37,3% daugiau nei dabar, namų šildymui (iki 20.000 kubų per metus) dujas naudojantiems vartotojams (antros grupės) – 0,92 Eur (be kompensacijos – 1,91 Eur) – 19,5% daugiau, o dar daugiau jų deginantiems (trečios grupės) – 0,88 Eur (be kompensacijos – 1,87 Eur) – 17,3% daugiau.

„Ignitis“ teigimu, gyventojams, kurie dujas naudoja maisto ruošimui, mėnesio sąskaita vidutiniškai išaugs apie 1,58 Eur, o namų šildymui – apie 14 Eur.

Pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką 2023 metų pirmąjį pusmetį už elektrą buitiniams vartotojams valstybė padengs iki 28,5 cento už kWh, o minimalus tarifas, žemiau kurio nebus kompensuojama, sieks 28 centus.

Tuo metu kompensacija už dujas sieks 99 centus už kubinį metrą.

Dabar valstybė moka 54 centų kompensaciją už dujas ir iki 9 centų – už elektrą.

VERT skaičiavimais, valstybės gyventojams mokamoms kompensacijoms už dujas ir elektrą pirmąjį kitų metų pusmetį reikėtų apie 369 mln. Eur (su PVM).

Tuo metu Energetikos ministerija skelbia, kad kompensacijoms pirmąjį pusmetį, priklausomai nuo suvartojimo, gali reikėti apie 530 mln. Eur. Elektros kainos kompensacijoms pirmąjį pusmetį skiriama virš 330 mln. Eur, dujų – beveik 198 mln. Eur.

2023 metų biudžete visiems metams gyventojams už dujas ir elektrą skirta 812 mln. Eur kompensacijų. Tačiau finansų ministrė Gintarė Skaistė yra sakiusi, kad realiai jų reikės mažiau – apie 714 mln. Eur.

