„Auga group“ 9 mėnesių EBITDA išaugo 208%

Kęstutis Juščius, „Auga Group“ vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio ir ekologiško maisto gamybos AB „Auga group“ ir jos antrinių įmonių pardavimo pajamos per pirmus devynis šių metų mėnesius siekė 57,71 mln. Eur ir buvo 5% didesnės, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pardavimo pajamos buvo 54,90 mln. Eur.

Per tris ketvirčius bendrasis grupės pelnas pasiekė 13,14 mln. Eur, žymėdamas 673% augimą, palyginti su praėjusiais metais (1,70 mln. Eur). Grynasis grupės nuostolis nuo 10,43 mln. Eur fiksuotų per tris 2021 m. ketvirčius, sumažėjo iki 0,62 mln. Eur per tris 2022 m. ketvirčius, skelbia „Auga group“.

Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) per 2022 m. 9 mėnesių laikotarpį išaugo 208% ir siekė 16,78 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu EBITDA buvo 5,45 mln. Eur.

Per tris 2022 m. ketvirčius, augalininkystės segmento pardavimo pajamos išaugo 1%, palyginti su ankstesniais metais ir siekė 18,52 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 18,41 mln. Eur.

Pienininkystės segmento pardavimai trečią 2022 m. ketvirtį buvo ženkliai geresni nei tuo pačiu metu pernai. Pardavimų pajamos per tris 2022 m. ketvirčius siekė 12,32 mln. Eur, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 10,16 mln. Eur.

Pardavimų pajamos per tris 2022 m. ketvirčius grybų auginimo segmente siekė 21,17 mln. Eur ir buvo 1% mažesnės, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Energijos sąnaudos didžiąja dalimi ir nulėmė segmento patirtą nuostolį per devynis 2022 m. mėnesius, kuris siekė 1,51 mln. Eur.

„Geresnius finansinius rezultatus lėmė geras 2022 m. derlius bei išaugusios produkcijos kainos. Tačiau, kaip ir visas pasaulis, mes susidūrėme su iššūkiais dėl nestabilių energijos kainų. Grupės energijos ir kuro išlaidos per 2022 m. padidėjo apie 6,3 mln. Eur, palyginti su praėjusiais metais. Labiausiai trečią šių metų ketvirtį dėl šių priežasčių nukentėjo grybų auginimo veikla“, – pranešime cituojamas Kęstutis Juščius, „Auga group“ generalinis direktorius.

Jo teigimu, dar šiais metais įmonė užbaigs pirmosios biometanu ir elektra varomų traktorių partijos gamybą, 2023 m. pradžioje pradės veikti ir pirmoji biometano jėgainė.

„Būsimi biometano gamybiniai pajėgumai leis pilnai apsirūpinti patiems ir dalį komercializuoti“, – priduria jis.

