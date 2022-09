„Auga group“ pusmečio EBITDA augo 35%

Kęstutis Juščius, „Auga group“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio ir ekologiško maisto gamybos AB „Auga group“ ir jos antrinių įmonių pardavimo pajamos pirmąjį 2022 m. pusmetį siekė 33,99 mln. Eur ir buvo 3% didesnės, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais, kai siekė 33,13 mln. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonių grupės konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 15,05 mln. Eur ir buvo 35% didesnis nei ankstesniais metais, kai šis rodiklis buvo 11,14 mln. Eur, rašoma tarpinėje finansinėje ataskaitoje, paskelbtoje per „Nasdaq Vilnius“ biržą.

Per 2022 m. pirmus 6 mėnesius bendrasis pelnas pasiekė 12,43 mln. Eur, žymėdamas 46% augimą, palyginti su praėjusiais metais (8,50 mln. Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu grupės įmonės uždirbo 3,65 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo pačiu metu pernai grynasis pelnas buvo 0,75 mln. Eur. Jis augo beveik 5 kartus.

Ataskaitoje skelbiama, kad bendri šių metų pirmojo pusmečio pardavimų rezultatai yra panašūs į praėjusius metus, nes 2022 m. pirmąjį pusmetį buvo parduodamas 2021 m. derlius. Šių metų derliaus pardavimų rezultatai bus matomi tik nuo trečio ketvirčio, tačiau galutinis pelno ir EBITDA rezultatas jau dabar rodo pozityvias tendencijas: pelnas padidėjo, palyginti su ankstesniais metais – daugiausia dėl šio sezono derliaus rezultato lūkesčių.

„Kaip ir kiti gamybos sektoriaus atstovai, šiais metais susidūrėme su iššūkiais dėl drastiškai išaugusių energijos kaštų. Šių dienų kontekstas leidžia daryti išvadą, jog mūsų strateginis žingsnis investuoti į biometano gamybą iš žemės ūkio atliekų ir juo pakeisti veikloje naudojamą iškastinį kurą buvo teisingas. Metų pabaigoje pradėsime biometano gamybą – tai iš dalies atsvers patiriamą neprognozuojamą energijos kaštų įtaką ir leis padidinti verslo atsparumą nuo išorės faktorių“, – teigia Kęstutis Juščius, „Auga group“ generalinis direktorius.

Prognozės

Įmonės vertinimu, augalininkystės derlius bus geresnis negu praėjusiais metais, o išaugusios produkcijos kainos kompensuos padidėjusius gamybos kaštus.

Per 2022 m. pirmąjį pusmetį augalininkystės segmento bendrasis pelnas, apimantis žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, pasiekė 11,29 mln. Eur ir buvo 50% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pienininkystės segmento rezultatas per pirmąjį 2022 m. pusmetį pagerėjo, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiausią įtaką turėjo augančios produkcijos kainos. Segmento pardavimo pajamos per pirmą 2022 m. pusmetį buvo 8,14 mln. Eur, palyginti su pardavimo pajamomis 6,73 mln. Eur praėjusiais metais. Bendrasis segmento pelnas per 2022 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 1,29 mln. Eur. 2021 m. to paties laikotarpio segmento bendrasis nuostolis buvo 0,27 mln. Eur.

Grybininkystės segmente pagrindiniais iššūkiais išlieka augantys kaštai, daugiausia susiję su energetika. Nors gamybos apimtis grįžta į ankstesnį lygį, tačiau energetikos išlaidos per pirmus 6 šių metų mėnesius padidėjo 124%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai lėmė neigiamą grybininkystės segmento rezultatą.

Per 2022 m. pirmą pusmetį grybų auginimo segmento pardavimo pajamos viso siekė 14,28 mln. Eur. Pardavimų rezultatas yra panašus į pasiektą praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu (14,33 mln. Eur).

Bendrasis grybininkystės segmento nuostolis siekė 0,33 mln. Eur. Praėjusiais metais pelnas buvo 0,59 mln. Eur.

