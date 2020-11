Europoje plinta paukščių gripas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Paukščių gripas, vykstant migracijai, plinta Europoje. Olandijos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos veterinarijos tarnybos praneša apie užregistruotus naujus viruso atvejus.

Didelio patogeniškumo H5N8 paukščių gripo virusas Olandijoje pasireiškė laukiniams vandens paukščiams. Kaip rašoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pranešime, per pastarąsias 10 dienų tai jau aštuntas šios ligos atvejis Olandijos laukinėje gamtoje, be to, pavojingas virusas prieš keletą dienų nustatytas ir paukštyne, kuriame teko sunaikinti 35.750 vištų.

Didelio patogeniškumo H5N8 paukščių gripo virusas patvirtintas ir Vokietijoje, kur 15 naujų atvejų nustatyta gaišusiems laukiniams paukščiams.

Taip pat pranešama apie du paukščių gripo protrūkius Jungtinės Karalystės paukštininkystės ūkiuose. Šis virusas pasireiškė fermoje, kurioje laikyta 13.500 paukščių. Žemo patogeniškumo paukščių gripo protrūkis užregistruotas 350 paukščių ūkyje. Siekdami išvengti tolesnio pavojingo viruso plitimo, Jungtinės Karalystės veterinarijos specialistai atlieka epizootinį tyrimą, aplink ūkius yra nustatytos būtinosios apsaugos ir stebėsenos zonos.

Lietuvą aplenkia

Manoma, kad tiek Olandijoje, tiek ir Vokietijoje bei Jungtinės Karalystėje pasireiškę protrūkiai siejami su užsitęsusia laukinių vandens paukščių migracija, kurios kelias būtent ir eina per minėtas valstybes.

Pavasarį, taip pat vykstant paukščių migracijai, VŽ jau rašė apie paukščių gripo keliamas grėsmes ir Lietuvos paukštininkams, kai židiniai buvo fiksuojami keli šimtai kilometrų nuo šalies sienos.

Iki šiol viruso šalyje šiemet išvengti pavyksta – VMVT duomenimis, per šių metų sausio–spalio mėn., atrinkus daugiau kaip 1.200 naminių paukščių ir per 170 gaišusių laukinių paukščių mėginių didelio patogeniškumo paukščių gripui nustatyti, visų atliktų tyrimų rezultatai buvo neigiami.

Veterinarijos specialistai perspėja, kad apsisaugoti nuo paukščių gripo galima tik griežtai laikantis biologinio saugumo priemonių ūkiuose. VMVT pranešime primenama, kad šiuo metu visi paukščių savininkai ir laikytojai mūsų šalyje privalo apriboti naminių paukščių galimybę laisvai vaikščioti lauke ir išleisti juos tik į lauko aikšteles, kurios yra įrengtos ar aptvertos taip, kad naminiai paukščiai neturėtų tiesioginio kontakto su laukiniais.