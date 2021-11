Šveicariška „Avesco“ investicija Vilniaus rajone

UAB „313 architects“ vizualizacija.

Šveicariško kapitalo UAB „Avesco Lithuania“ Vilniaus rajone, Užbalių kaime projektuoja du pastatus — dviaukštį paslaugų pastatą su remonto dirbtuvėmis bei administracijai skirtą pastatą. Objekte bus aptarnaujama statybinė ir krovos technika.

Vieno iš 2.198 kv. m ploto statinio pirmasis aukštas bus skirtas remonto dirbtuvėms, sandėliavimui. Antrajame aukšte įsikurs administracija.

Paslaugų centre numatoma aptarnauti statybinę ir krovos techniką, kurios bendroji masė be krovinio neviršija 70 t. Bus vykdomas jos garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, remontas, techninė apžiūra. Poveikio aplinkai vertinimo informacijoje nurodyta, kad per dieną planuojama aptarnauti iki 6 technikos vienetų, per metus – iki 1.512.

Administracinės paskirties pastate bus prekiaujama naujomis detalėmis, aksesuarais, vyks prekių sandėliavimas, mažmeninė ir didmeninė prekyba.

Vienu metu objekte dirbs 50 darbuotojų.

Kada statybos gali prasidėti nepavyko sužinoti — Rasantas Valaitis, UAB „Avesco Lithuania“ generalinis direktorius atostogauja.

„Avesco AG“ priklausanti bendrovė aptarnauja statybos mašinas, generatorius, variklius. Yra oficialus „Catepillar“ atstovas Lietuvoje.

2020 m. UAB „Avesco Lithuania“ apyvarta viršijo 32,9 mln. Eur – pardavimo pajamos per metus didėjo daugiau nei 20%.

[infogram id="0751a908-e0d1-4b08-bbfa-80222d34d902" prefix="dS9" format="interactive" title="UAB „Avesco Lithuania“ pardavimo pajamos, grynasis pelnas, mln. Eur"]

Ir, nors praėjusiais metais naujų statybinių mašinų sektorius Lietuvoje sumažėjo 7%, bendrovei pavyko išsaugoti parduodamos rinkos dalį. Naudotos technikos pardavimai augo karais ir tai padėjo didinti bendrus technikos pardavimus, rašoma metiniame pranešime, pateiktame Registrų centrui.

2021 m., atsižvelgiant į įgyvendinamus projektus, padėtis neturėtų keistis.

„Įmonė nuolat atlieka tyrimus įvairiais aspektais ir, atsižvelgdama į juos, rengia savo investicinius planus ir planuoja plėtrą“, — teigiama metiniame pranešime.

Sandėliavimo patalpas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įmonė nuomojasi. Per metus tai kainuoja beveik 32.000 Eur.

Šveicarų „Avesco AG“ – šeimos įmonė, sukurta prieš 150 metų Langentalyje. Nuo 2016 metų „Avesco“ yra oficialus „Caterpillar“, „Sitech“ ir „Metso“ atstovas Baltijos šalyse.

Kompanijoje dirba apie 750 žmonių.