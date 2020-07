Lietuvoje – pirmoji nutolusi saulės jėgainė su bičių aviliais

Lietuvoje šiemet pradės veikti pirmoji nutolusi saulės jėgainė su greta įrengtais bičių aviliais. Šis Utenoje pagal tarptautines aplinkosaugininkų rekomendacijas įgyvendintas 1 megavato (MW) elektrinės projektas ne tik gamins žaliąją elektros energiją, bet ir prisidės prie bičių populiacijos bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Jį įgyvendina atsinaujinančios energetikos bendrovė „Green Genius“.

Bičių aviliai greta saulės jėgainių pradėti statyti JAV, Kanadoje ir kitose šalyse, taip siekiant išsaugoti drastiškai mažėjančias bičių populiacijas. Pastarųjų atliekama augalų apdulkinimo funkcija labai svarbi įvairių augmenijos rūšių išlikimui, taip pat pasaulinei maisto gamybai. Laukinėmis gėlėmis užsėti žalieji plotai saulės jėgainių parkuose tampa palankia ekosistema bičių veisimui.

„Bičių aviliai šalia saulės parkų statomi visame pasaulyje, taip prisidedant prie šių gamtai labai svarbių, tačiau sparčiai nykstančių vabzdžių išsaugojimo. Su projektu Utenoje norime šią gerąją praktiką atnešti į Lietuvą. Įrengdami avilius ir parengdami jiems tinkamą aplinką, bendradarbiausime su profesionaliais bitininkais“, – pasakoja Ruslanas Sklepovičius, „Green Genius“ vadovas.

Utenoje veiksiančią 1 megavato (MW) galios nutolusią saulės jėgainę su bičių aviliais galės įsigyti arba išsinuomoti kiekvienas Lietuvos gyventojas, norintis naudoti elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ją bus galima stebėti visą parą per greta įrengtas vaizdo kameras, be to, sekti sugeneruotos elektros energijos kiekį.

Anot R. Sklepovičiaus, tai bus pirmasis toks bendrovės projektas Lietuvoje, tačiau ateityje bičių avilius planuojama įkurdinti ir prie kitų statomų saulės jėgainių parkų. Šios įmonės vystomos jėgainės bus pažymėtos specialiu „Saulės avilių“ ženklu.

„Maždaug trečdalis žmonių suvartojamų maisto produktų gaminami iš augalų, kurie auga tik dėl to, kad yra apdulkinami vabzdžių. Medunešės bitės apdulkina iki 80 proc. augalų. Deja, tyrimų duomenimis, bičių populiacija pasaulyje nuolat mažėja – tam įtakos turi žemės ūkio intensyvinimas, pesticidų naudojimas, klimato kaita ir kiti veiksniai. Avilių įrengimas saulės jėgainėse – galimybė prisidėti prie bičių išsaugojimo ir tuo pačiu kurti aplink save tvarią, sąmoningą ir ekologišką miestų bendruomenę. Saulės jėgainių technologija draugiška aplinkai, aplink jas esačios laukinėmis gėlėmis užsėtos pievos tampa puikia ekosistema bičių veisimui, o gėlių nektaras – joms reikalingu maisto šaltiniu“, – sako dr. Visvaldas Varžinskas, projekto partnerės miesto bitininkystės iniciatyvos „Urbanbee.lt“ vienas įkūrėjų.

„Green Genius“ Utenoje jau yra įgyvendinusi vieną saulės jėgainių projektą, šalia kurio neseniai įkurti pirmieji bičių aviliai. Bendrovė šiame mieste taip pat yra įrengusi saulės jėgainę čia veikiančiai „Utenos alaus“ daryklai.

Daugiau apie projektą: greengenius.eu/lt/saules-parkai

„Green Genius“ biodujų ir saulės energetikos projektus vysto jau daugiau kaip 10 metų ir šiuo metu veikia 8 Europos rinkose. Bendrovė priklauso tarptautinei įmonių grupei „Modus Group“, daugiausia veikiančiai atsinaujinančios energetikos, mobilumo paslaugų ir automobilių prekybos srityse.