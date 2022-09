„LastMile“ ir „Iki“ pradeda autonominį prekių pristatymą: sėkmę vertins keliais rodikliais

Nors autonominiai automobiliai Lietuvos keliuose yra visiška naujovė, ne išsiskirti rinkoje, o optimizuoti veiklą ir pagerinti pirkėjų patirtį jais sieks maisto ir kasdienių prekių pristatymo į namus paslauga „LastMile“ ir prekybos tinklas „Iki“. Kaip veiks kurjerio funkciją atliekančios autonominės transporto priemonės, kokius klausimus teko išspręsti ruošiantis bandymams ir kaip matuos eksperimento sėkmę, pasakoja „LastMile“ direktorius ir bendraįkūrėjas Tadas Norušaitis.

„Gera pirkėjų patirtis ir prekių pristatymo greitis yra nuolatiniai mūsų darbo prioritetai. Be to, nuolat siekiame išbandyti technologines naujoves. Tad nieko keisto, kad drauge su prekybos tinklu „Iki“ pirmieji Lietuvoje nusprendėme pasiūlyti prekių pristatymo būdą autonominiu automobiliu, galinčiu optimizuoti procesą tiek kaštų, tiek užduočių vykdymo prasme“, – tikina T. Norušaitis.

Apsipirkimo patirtį autonominis automobilis turėtų gerinti net keliais aspektais – visų pirma, vadovo teigimu, dauguma „LastMile“ programėle besinaudojančių prekybos tinklo „Iki“ pirkėjų rūpinasi aplinka, tad tikėtina, jog jiems svarbu, kad prekės būtų pristatomos sukuriant kuo mažesnes CO2 emisijas, o autonominiai automobiliai yra varomi elektra ir nereikalauja degalų. Be to, dėl savo kompaktiškumo ir griežtai nustatytos veiklos zonos automobilis prekių pristatymo užduotis galės vykdyti per itin trumpą laiką.

„Per visą savo veiklos laikotarpį diegėme naujas technologijas ir inovacijas, kurios palengvina mūsų pirkėjų kasdienybę, padeda jiems apsipirkti paprasčiau ir greičiau. Įsigiję prekių pristatymo startuolį, pradėjome ir ambicingą autonominių automobilių projektą. Esame tikri, kad ši inovacija pagerins užsakymų atsiėmimo patirtį. Taip pat investuojame į autonomines parduotuves, pirmoji autonominė parduotuvė su kaupu pateisino lūkesčius, tad artimiausiu metu planuojame šios technologijos plėtrą“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, startuolį „Lastmile“ valdančios „Iki“ generalinė direktorė.

Ruošėsi ir bandomaisiais važiavimais, ir spręsdami teisinius klausimus

Kadangi automobiliai be vairuotojų mūsų keliuose – visiška naujovė, T. Norušaitis pripažįsta, jog teko išspręsti nemažai teisinių klausimų ir gauti ne vieną leidimą.

„Tokios transporto priemonės bus vienos pirmųjų, veikiančių mūsų šalyje, tačiau teisinė bazė yra paruošta, o Susisiekimo ministerija stipriai prisidėjo, kad estų gamybos autonominis automobilis galėtų atvykti į Lietuvą ir būti bandomas. Mūsų tikslas – ne tik sukurti naują precedentą šalyje, bet ir prisidėti prie teisinės bazės vystymo, kad tokie automobiliai galėtų dar lengviau atsidurti Lietuvos keliuose ateityje“, – sako pašnekovas.

Anot vadovo, drauge su Vilniaus miesto savivaldybe nuspręsta, jog pirmiausia transporto priemonė bus išbandoma Balsiuose. Šis rajonas pasirinktas dėl kelių aspektų – pirma, šalia čia veikiančių „Iki“ parduotuvių patogu įrengti automobilių įsikrovimo infrastruktūrą. Taip pat šiame mikrorajone daugiau individualių namų, o ne daugiabučių – tai svarbu, nes automobilis atvažiuoja prie kiemo ir gyventojui reikia išeiti pasiimti savo pirkinius. Taip pat įvertintas gyventojų tankis, kelių būklė ir eismo sąlygos.

„Pasirengti pirmojo autonominio automobilio judėjimui yra nelengva. Nekalbant apie teisinių klausimų sprendimą, reikia paruošti ir zoną, kurioje automobilis vykdys užduotis. Turėjome atlikti paruošiamuosius važiavimus, įvertinti kelių būklę, eismo sąlygas, paruošti vietą įsikrovimui ir automobilio „nakvynei“.

Be to, kadangi automobilis ne šiaip važinėsis keliais, o vykdys užduotis, vienas svarbiausių pasiruošimo etapų buvo automobilį susieti su maisto ir kasdienių prekių pristatymo platforma „LastMile“. Atlikome integracijas, kad duomenys būtų tikslūs, automobilis „žinotų“, kaip atrodys jo maršrutas, kur turi nuvežti prekes ir pan. Tai – laiko ir žinių reikalaujantis procesas, tad pasirengimo etapas užtruko ne vieną mėnesį“, – atskleidžia pašnekovas.

Pakeis dalį kurjerių darbo

Paklaustas, kaip atrodys automobilio darbo procesas, T. Norušaitis pasakoja, jog Žaliųjų ežerų mikrorajono gyventojai, per „LastMile“ programėlę užsisakę prekes iš prekybos tinklo „Iki“, galės pasirinkti pristatymo būdą autonominiu automobiliu. Gavę užsakymą, prekių surinkėjai sukomplektuos produktus, pakraus į transporto priemonę ir suves koordinates, kur turi būti pristatytas užsakymas. Atvykęs nurodytu adresu, automobilis informuos klientą, kad šis jau gali pasiimti pirkinius bei atsiųs jam PIN kodą, kurį reikės suvesti priėjus prie transporto priemonės. Išdavęs prekes, automobilis grįš į savo įsikrovimo vietą prie parduotuvės.

Pirmųjų bandymų metu automobilis per vieną kelionę aptarnaus vieną pirkėją, o ilgainiui bus kombinuojami kelių pirkėjų užsakymai ir bandymų būdu ieškoma optimaliausio varianto.

„Žinoma, autonominis automobilis tinka ne visoms situacijoms, bet, prisiimdamas dalį prekių pristatymo užduočių, jis galėtų pakeisti kurjerių darbą. Svarbu pažymėti, kad tokios technologijos neatima darbo vietų iš žmonių – paprasčiausiai žmonės migruoja į aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas, pavyzdžiui, prižiūrėdami tokius automobilius. O verslui elektriniai autonominiai automobiliai leidžia ženkliai sumažinti prekių pristatymo kaštus“, – atkreipia dėmesį T. Norušaitis.

Sėkmę matuos keliais rodikliais

Anot „LastMile“ vadovo, pirmosiomis dienomis Balsiuose darbuosis vienas autonominis automobilis, tačiau netrukus jų parką planuojama papildyti. Naujojo prekių pristatymo būdo bandymai prasidės rugsėjo 16 d. ir tęsis tris mėnesius. Per šį terminą siekiama išbandyti transporto priemones esant įvairioms eismo ir oro sąlygoms – nuo lietingo rudens iki žiemos pradžios su sniegu. Tuomet bus atliekami skaičiavimai ir sprendžiama, ar paslaugą vystyti toliau.

„Šio eksperimento sėkmę vertinsime pagal eilę mums svarbių rodiklių – kaštų analizę, įvykdomų užduočių skaičių ir pan. Bet svarbiausias klausimas – kaip klientas reaguos į tokią naujovę. Norime suprasti, koks yra tokios paslaugos poreikis iš klientų pusės – ar jiems bus smalsu tik vieną kartą išbandyti, ar įpras naudotis nuolat. Žinoma, vertinsime ir patiriamus kaštus – ar ši transporto priemonė gali efektyviai vykdyti darbą, kuriam yra sukurta – patogiai pristatyti užsakymus už mažesnę savikainą“, – teigia T. Norušaitis.