Su e. vizoms aplankyti Sankt Peterburgą jau panoro 100.000 užsieniečių

Per tris mėnesius užsieniečiai pateikė maždaug 100.000 paraiškų gauti nemokamas elektronines vizas į Sankt Peterburgą ir Rusijos Leningrado sritį, remdamasi Sankt Peterburgo turizmo plėtros komiteto duomenimis pranešė „Interfax“.

Galimybė gauti nemokamą e. vizą į Sankt Peterburgą atsirado nuo 2019 m. spalio 1 d.

Teigiama, kad Estijos, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Suomijos piliečiai vis dar išlieka lyderiai pagal prašymų išduoti vizą skaičių. Jie pateikė daugiau nei pusę visų prašymų.

Taip pat didelį aktyvumą parodė gyventojai tokių šalių kaip Filipinai – daugiau nei 2.000 prašymų, Meksika – apie 300, Japonija – apie 250, Indonezija – apie 200.

Kaip rašo „Interfax“, per tris mėnesius nuo e. vizų režimo įsigaliojimo, Sankt Peterburgą ir Leningrado sritį su šia viza jau aplankė daugiau nei 60.000 turistų iš 52 šalių. Daugiausia turistų į regioną įvažiavo per Pulkovo oro uosto pasienio punktą ir Ivangorodo automobilių kontrolės punktą. Per kiekvieną iš jų perėjo daugiau kaip 27.000 elektroninę vizą turinčių asmenų.

Apie e. vizą

VŽ rašė, kad nuo 2019 m. spalio 1 d. 53 valstybių piliečiai gali patekti į šiaurinę Rusijos sostinę supaprastinta tvarka – pasinaudodami elektronine viza. Elektroninė viza yra nemokama ir išduodama 30 dienų laikotarpiui. Su ja galima regione galima būti ne daugiau kaip aštuonias paras (vizos galiojimo laikotarpiu). Pirma para užfiksuojama kirtus Rusijos sieną).

Kaip skelbia „Interfax“, įvažiavimas ir išvykimas su elektronine viza galimas per Pulkovo oro uostą; jūros pasienio kontrolės punktus „Vysock“, „Morskoj vokzal“ ir „Pasažyrskij port Sankt-Peterburg“, taip pat per automobilių kontrolės punktus „Ivangorod“, „Torfianovka“, „Brusničnoje“, „Svetogorsk“ ir per pėsčiųjų kontrolės punktą „Ivangorod“.

Įvažiavimas ir išvažiavimas traukiniu į Sankt-Peterburgą su e. viza kol kas neįmanomas.