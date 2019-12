Startuoja „TV3 Grupės“ turinio platforma „Go3“

„Teliai“ vos spėjus savo turinio transliavimo platformą atverti visiems vartotojams, „TV3 Grupė“ (anksčiau „All Media Baltics“), atsakė Baltijos šalyse paleisdama veikti savo platformą „Go3“.

Žiūrovams interneto naršyklėje (go3.lt), mobiliuosiuose įrenginiuose (per „Android“ ir „iOS“ programėles), televizoriuose su „Android TV“ operacine sistema (OS) arba kituose televizoriuose su specialiu „Chromecast“ priedėliu nuo gruodžio 3 d. pateikiama per 40 tiesiogiai transliuojamų TV kanalų, maždaug 1.000 filmų ir serialų biblioteka bei apie 100 valandų tiesioginių sporto transliacijų per savaitę.

TV kanalus „Go3“ leidžiama žiūrėti su 7 dienų „atsukimo“ galimybe.

„Go3“ nėra visiška naujovė. „TV3 Grupė“ ir iki šiol valdė turinio platformą („TVPlay Premium“), kuri leido tam tikrą turinį žiūrėti mobiliuosiuose įrenginiuose. Tačiau, tikina Žilvaras Zinkevičius, „TV3 Grupės“ ryšių su visuomene ir Komunikacijos vadovas Baltijos šalims, „Go3“ yra naujas technologinis sprendimas.

Lietuviški kūriniai

„Go3“ vartotojams suteikiama išankstinė prieiga (iki 3 mėn. prieš pasirodant televizijos eteryje) prie „TV3 Grupės“ sukurtų serialų ir laidų bei kito vaizdo turinio. Pavyzdžiui gruodį siūlomas serialas „Uošvių nepasirinksi“.

„Žmonių žiūrėjimo įpročiai kinta itin sparčiai. Žiūrovai nori patys nuspręsti, ką, kada ir kuriame įrenginyje jie žiūrės. „Go3“ patenkina šiuos poreikius ir pradeda naujos televizijos eros pradžią Baltijos šalyse“, – sako Jan Wykrytowicz, „TV3 Grupės“ „PayTV Baltics“ generalinis direktorius.

Platformos mokėjimo planų (iš viso siūlomi 8) kainos prasideda nuo 2,99 Eur per mėnesį už „TV3 Grupės“ tiesioginius kanalus, archyvą ir galimybę gauti išankstinę prieigą prie grupės turinio, iki 12,99 Eur per mėnesį už planą „Viskas įskaičiuota“.

Turinio karai

Spalį VŽ rašė, kad „Telia Lietuva“ šiemet pristato platformą „Telia Play“, kuri leis televiziją žiūrėti kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono ekrane. Nuo to laiko platforma buvo testuojama (VŽ gavo galimybę išbandyti beta versiją), o gruodį platforma tapo pasiekiama visiems vartotojams. „Telia play“ šios bendrovės skaitmeninės televizijos klientams yra nemokama. Mokėti reikia tik už nuomojamus filmus ir papildomas paslaugas, tokias, kaip HBO turinys.

Pasaulyje taip pat aštrėja konkurencija dėl turinio. Lapkritį veiklą pradėjo galingi „Netflix“ konkurentai – „Apple TV+“, „Disney+“ ir „HBO Max“ vaizdo turinio transliavimo platformos. Kai kurie apžvalgininkai rinkos perdalijimą vadina turinio karais.

„TV3 Grupė“ yra žiniasklaidos grupė, veikianti Baltijos regione. Strateginius pokyčius ji pradėjo įgyvendinti po to, kai 2017 m. pabaigoje grupę įsigijo JAV investicijų bendrovė „Providence Equity Partners“, kuri Baltijos šalyse taip pat valdo mobiliojo ryšio operatorę „Bitė“. „TV3 Grupė“ Lietuvoje: TV3, TV6 ir TV8 televizijos kanalai, interaktyvi palydovinė televizija „Home3“ (anksčiau „TVPlay Home“), transliacijų internetu platforma „Go3“ (anksčiau „TVPlay Premium“), sporto kanalai TV3 Sport ir TV3 Sport 2 (anksčiau „TVPlay Sports“ ir „TVPlay Sports+“), filmų kanalas TV3 Film (anksčiau „TV1000 Premium“), naujienų ir pramogų portalas tv3.lt, vaizdo portalas tv3play.lt (anksčiau „TVPlay“), radijo stotis Power Hit Radio; skaitmeninės reklamos įmonė „SmartAD“.