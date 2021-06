Steigiama Statybos sektoriaus vystymo agentūra

Ketvirtojo biurų komplekso etapo „S7“ statybos Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas ketvirtadienį galutinai pritarė steigti naują viešąją įstaigą – Statybos sektoriaus vystymo agentūrą (SSVA), kuri bus atsakinga už statybos darbuotojų atestavimą.

Agentūra bus steigiama pertvarkant valstybės įmonę „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (SPSC). Agentūros funkcijoms vykdyti nebus skiriama valstybės biudžeto lėšų, o pajamų šiam tikslui ji gaus iš atestavimo veiklos, kaip ir ligi šiol SPSC, skelbia ministerija.

Pasak pranešimo, SSVA padės įgyvendinti projektus, kuriuos dėl jų masto ar specifikos labai sunku ar neįmanoma realizuoti neįsitraukus valstybei, pavyzdžiui, pastatų energijos vartojimo efektyvumui didinti ir neutralizuojant jų poveikį klimatui.

„Iki šiol veikęs statybos priežiūros mechanizmas neužtikrino, kad sektoriaus transformacija vyktų pagal ketvirtosios pramonės revoliucijos žaliuosius principus. Nauji ekologiniai iššūkiai reikalauja sisteminio dėmesio reikalingoms statybų sektoriaus kvalifikacijoms, ypač atestuojamose veiklos srityse, pertvarkyti“, – pranešime cituojamas Simonas Gentvilas, aplinkos ministras.

nuotrauka::1

Dėl naujos agentūros steigimo galimybių buvo pradėta diskutuoti dar 2017 m.

SPSC bus reformuotas įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą valstybės įmonių pertvarkos planą, parengtą pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas. Centras pertvarkomas į uždarąją akcinę bendrovę, valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas privatizuojant.

SSVA, be atestavimo veiklos, pagal poreikį rengs ir teiks rekomendacijas priimant ir įgyvendinant visuomenei aktualius sprendimus statybos srityje. Be to, ji turėtų tvarkyti ir plėtoti statybos sektoriui skaitmeninti skirtą nacionalinę infrastruktūrą.

Ketvirtadienį priimtos Statybos įstatymo pataisos įsigalios 2022 m. gegužės 1 d.

Simonas Gentvilas, aplinkos ministras. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Statyba ir NT“