NT sutelktinio finansavimo platformos džiaugiasi įspūdingu ketvirčiu

Artūras Konusevičius „EstateGuru Oܓ Lietuvos filialo vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nekilnojamojo turto (NT) projektus finansuojantys sutelktinio finansavimo platformų (SFP) operatoriai šių metų pirmąjį ketvirtį laiko įspūdingu tiek pagal paskolų apimties augimą, tiek pagal investuotojų gausą bei finansavimo greitį.

Pirmąjį šių metų ketvirtį keturios didžiausios šalyje veikiančios sutelktinio finansavimo platformos „Estateguru“, „Profitus“, „Nordstreet“ ir „Rontgen“ išdavė 137 paskolas NT projektams už 18,3 mln. Eur, skaičiuoja BNS.

Pasak Artūro Konusevičiaus, Estijos sutelktinio finansavimo platformos operatorės „Estateguru operations“ Lietuvoje vadovo, per pirmąjį ketvirtį Lietuvoje 38 projektams sutelkta beveik 8 mln. Eur

„Palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, jaučiame didelį, tiesiog įspūdingą 51% prieaugį, nes pernai pirmąjį ketvirtį, dar nesant karantino, buvome sutelkę apie 5 mln. Eur“, – BNS teigė A. Konusevičius.

Pasak jo, šiuo metu yra aukštas NT rinkos likvidumas, iš naujo atgimsta konversijos, kai į gyvenamąsias patalpas yra paverčiami apleisti pastatai, kuriems ilgą laiką nebuvo jokių sprendimų.

„Tokie 2-3 mln. Eur projektai yra per maži ir per „trumpi“ tradicinėms finansų įstaigoms, tačiau yra tikrai pelningi potencialiems jų vystytojams bei patrauklūs pirkėjams, todėl alternatyvaus finansavimo poreikis, esant tokiai rinkos situacijai, labai išauga. Tą parodo ir mūsų skaičiai“, – aiškino A. Konusevičius.

Panašią tendenciją fiksuoja ir sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ rinkodaros vadovė Monika Lenčickaitė.

„Šis ketvirtis mums buvo išties įspūdingas – 4,7 mln. Eur 23 projektams. Užfiksavome 150% metinį finansuotos sumos augimą. Pastebime ir tai, kad kreipiasi vis didesni, daugiau patirties turintys NT vystytojai. Vien per šį ketvirtį įvertintos 24 finansavimo paraiškos, kurių vertė daugiau nei 17 mln. Eur“, – sakė M. Lenčickaitė.

Olga Senkevič, „Nordstreet“ atstovė, taip pat tvirtino, kad pirmojo ketvirčio rezultatai ypač geri.

„Palyginti su 2020 metų pirmuoju ketvirčiu, mes šiemet augome daugiau nei tris kartus. 72 projektams sutelkėme beveik 3,8 mln. Eur, iš jų devynių NT paskolų suma buvo per 2 mln. Eur“, – vardijo O. Senkevič.

„Rontgen“ direktorius Martynas Stankevičius atkreipė dėmesį į pastaruoju metu įvykusius didelius investicijų pritraukimo tempo pokyčius, kai šimtatūkstantinės sumos NT projektams vystyti yra sutelkiamos vidutiniškai per savaitę.

nuotrauka::1

„Per pirmąjį ketvirtį finansavome 4 projektus bendrai 2,11 mln. Eur sumai – trečdaliu daugiau nei pernai. Įprastu reiškiniu tampa situacija, kai šimtatūkstantiniai projektai sufinansuojami per valandą ar greičiau“, – BNS sakė M. Stankevičius.

SPF operatoriai taip pat pažymi pastaruoju metu ypač išaugusį lietuvių norą investuoti į NT projektus.

„Investuotojų iš Lietuvos srautas per metus pasikeitė drastiškai. Pavyzdžiui, per visus 2020 metus mūsų platformoje registravosi vos 154 investuotojai iš Lietuvos, o per pirmąjį šių metų ketvirtį – jau 862“, – teigė „Estateguru operations“ Lietuvoje vadovas.

Pasak M. Lenčickaitės, itin sparčiam investuotojų bendruomenės augimui įtakos turi augantis laisvų pinigų kiekis rinkoje.

„Žmonės baiminasi dėl infliacijos bei galimo pinigų nuvertėjimo, tad vis labiau dairosi, kur įdarbinti turimas lėšas, todėl nuo metų pradžios stebime dvigubai aukštesnius platformos lankomumo rodiklius. Pavyzdžiui, per pirmąjį šių metų ketvirtį prie „Profitus“ prisijungė tiek naujų investuotojų, kiek per visus 2019 metus“, – sakė „Profitus“ rinkodaros vadovė.

SPF operatorių teigimu, pagrindinė NT investicijų vieta ir toliau išlieka Vilnius, tačiau pastarąjį sparčiai vejasi pajūris.

Palūkanas kompensuoja „Invega“

Didžiausias paskolų palūkanas šį ketvirtį fiksavusi „Nordstreet“ teigia, kad dalį jų kompensuoja „Invega“.

„Vidutinės palūkanos pas mus buvo 12% – didžiausios, kai už projektą fiksavome 13,68%, mažiausios – 10%. Vis dėlto norime pasidžiaugti, kad nemažai paskolų gavėjų gali pasinaudoti „Invegos“ palūkanų kompensavimo programa ir taip susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų“, – teigė O. Senkevič.

„Estateguru Lietuva“ vadovas atkreipia dėmesį į tai, kad palūkanų mažėjimui įtakos turi didesnis pasitikėjimas NT rinka.

„Vidutinės mūsų projektų paskolų palūkanos pirmąjį ketvirtį buvo 9,5%. Čia jaučiame, kad investuotojai labiau pasitiki NT rinka ir investuoja, nors ir nežymiai, tačiau šiek tiek drąsiau“, – sakė A. Konusevičius.

M. Lenčickaitės teigimu, „Profitus“ platformoje palūkanų srityje ypatingų pokyčių nebuvo – jos pirmąjį ketvirtį vidutiniškai sudarė 8,3%. „Rontgen“ direktoriaus teigimu, palyginti šį ketvirtį su analogišku laikotarpiu pernai, jų platformoje palūkanos normos vidutiniškai sumažėjo vienu proc. punktu, iki 7,5%.

„Pastebime, kad, bręstant ir stiprėjant sutelktinio finansavimo rinkai, palūkanos kasmet šiek tiek mažėja ir toliau mažės artėjant link vakarų Europos palūkanų lygio ir ilgainiui taps rimtu konkurentu tradiciniams bankams“, – aiškino M. Stankevičius.

Šiuo metu Lietuvos banko prižiūrimų operatorių sąraše yra 16 sutelktinio finansavimo platformų, iš kurių NT projektus finansuoja penkios.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Martynas Stankevičius, UAB „Trečia diena“, valdančios prekės ženklą „Röntgen“, direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.