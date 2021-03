„Mitnija“ ir Lietuvos oro uostai nutraukė 25 mln. Eur vertės sutartį

Vilniaus architektūros studijos vizualizacija.

Lietuvos oro uostai ir Koncernui „MG Baltic“ priklausanti statybos bendrovė „Mitnija“ abipusiu sutarimu nutraukė beveik 25 mln. Eur vertės rangos sutartį dėl naujo Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalo statybos.

Artimiausiu metu planuojama skelbti naujo rangovo konkursą. Lietuvos oro uostai sutartį su juo tikisi pasirašyti iki šių metų pabaigos.

Julius Gendvilis, „Mitnijos“ generalinis direktorius, teigia, kad sprendimas dėl pasitraukimo iš Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo statybų priimtas dėl jau keturis mėnesius sustabdytų darbų.

„Daugiau nei keturis mėnesius trukusi pauzė per daug kainuoja: be darbo laikėme projektui dedikuotą komandą, negavome numatytų pajamų ir pelno, negalėjome įsipareigoti naujiems klientams. Dabartinė situacija mums yra per daug rizikinga, ypač šiuo metu, kai pasaulis vis dar gyvena pasaulinės pandemijos sukeltoje ekonominėje ir socialinėje įtampoje“, – pranešime cituojamas J. Gendvilis.

Marius Gelžinis, Lietuvos oro uostų generalinis direktorius, sako, kad sunkumus dėl statybų finansavimo nulėmė pandemija.

„Bendrovei „Mitnija” sustabdžius dalyvavimą projekte, esame pasirengę tęsti pasiruošimo darbus ir nedelsiant skelbti naujo rangovo paiešką“, – sako M. Gelžinis.

Jo teigimu, šiuo metu yra užtikrintas dalinis projekto finansavimas iš Šiaurės investicijų banko (NIB). Taip pat iš Susisiekimo ministerijos laukiama sprendimo dėl likusio finansavimo.

Iki 2.400 keleivių per valandą

Naujas A++ energinio naudingumo, pagal tvarių pastatų standartą BREAAM plėtojamas keleivių išvykimo terminalas bus statomas šiaurinėje oro uosto dalyje, tarp naujojo VIP terminalo su konferencijų centru ir senojo terminalo.

Numatoma, kad pastačius objektą, bendras Vilniaus oro uosto terminalų plotas išaugs trečdaliu, o keleivių pralaidumas – daugiau nei dvigubai, nuo dabar esančių 900 iki 2.400 keleivių per valandą.

Pirmajame terminalo aukšte veiks keleivių registracijos ir viešosios erdvės, kavinės, aviakompanijų biurai. Antrajame aukšte ketinama įrengti saugumo patikros zoną ir išvykimo vartus Šengeno šalių keleiviams.

Pastate taip pat bus įrengtos techninės erdvės – bagažo patikros ir rūšiavimo, inžinerinių sistemų patalpos. Su dabartiniu keleivių terminalu naujasis bus sujungtas galerija.