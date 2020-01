„Industrial Heroes“: nuotekų tvarkymas – pelninga investicija

Po to, kai „Grigeo Klaipėda“ buvo apkaltinta leidusi neišvalytas nuotekas į marias, visuomenėje kilo itin didelis pasipiktinimas, Vyriausybė pažadėjo tikrinti daugiau įmonių ir jau atrinko 50 kandidačių, tačiau specialistai teigia, kad nuotekų valymo problema senai žinoma ir ją spręsti reikia visiems, pradedant nuo įstatyminės bazės keitimo iki bendrų — miestų savivaldybių, Vyriausybės ir įmonių – pastangų.

„Reikia pradėti nuo pamatų – pirmiausia sutvarkyti įstatyminę bazę, kad gamyklos būtų projektuojamos su nuotekų valymo įrenginiais taip, kaip Vakarų valstybėse“, – sako Lauras Zakarauskas, „LZT Group“, šešių įmonių grupės, iš kurių vienos įmonės prekinis ženklas – „Industrial Heroes“, generalinis direktorius.

Tačiau p. Zakarauskas pabrėžia, kad valstybė keisdama įstatymus turi duoti laiko verslui jiems pasirengti, o verslas turi ruoštis griežtesniems nuotekų valymo reikalavimams, pradėti domėtis, kiek tai kainuos ir atitinkamai koreguoti biudžetą, kad nereiktų staiga jame ieškoti milijono eurų neplanuotai nuotekų valymo įrangai įsigyti.

Pažangių nuotekų valymo įrenginių įsigijimą gamybos įmonės galėtų laikyti investicija, kuri greitai atsipirks, o įmonės sumažinusios išlaidas nuotekų valymui, gali generuoti didesnį pelną.

„Industrial Heroes“ nuotekų valymo įrenginiai atsiperka per 2,5-5 metų laikotarpį, priklausomai nuo pradinės investicijos, kuo ji didesnė, tuo greičiau atsipirks. Be to, šie įrenginiai – ilgaamžiai. Pradinė investicija yra didžiausia ir sunkiausia našta gamykloms. Ateityje, jei pasikeistų įstatymų reikalavimai ar atsirastų poreikis didesniam valyklos našumui, patobulinti įrangą galima visai nesudėtingai, t.y., be didelių investicijų, sudėtingų statybos darbų ir nesutrikdant įprasto gamyklos darbo.

Nuotekų tvarkymas ir valstybės bei savivaldybių rūpestis

Lauras Zakarauskas pasakoja, kad Vakaruose įstatymai įpareigoja įmones nuotekas išvalyti savo teritorijoje savo nuotekų valymo įrenginiais ir tik tada jungtis prie centralizuoto miesto nuotekų tinklo. O Lietuvoje gamybos įmonės, kurios miestų centralizuoto nuotekų tinklo valdymo įmonėmis moka už jų nuotekų valymą, gali net nežinoti ar jų nuotekos tvarkomos tvarkingai. Jų nuotekos patenka į vieną tinklą su buitinėmis nuotekomis, tik gamybos įmonėms išrašomos dešimt kartų ar didesnės, priklausomai nuo koeficiento, sąskaitos, nes gamybos nuotekos turi daugiau teršalų.

Taigi gamybos įmonė, kuri, pavyzdžiui, miesto centralizuoto nuotekų tinklo valdymo įmonei už 200 m3 gamybinių nuotekų per parą sumoka 3000 eurų, susimontavusi nuotekų valymo įrenginius sutaupytų apie 2500 eurų, o jos valymo išlaidos sumažėtų iki 500 eurų per parą.

Be to, problema gali kilti dėl to, kad miesto nuotekų valymo įrenginių pajėgumas paskaičiuotas pagal gyventojų skaičių ir gamybos įmonių prisijungimas gali perkrauti valymo įrenginius. Šiuo atveju išeities turėtų ieškoti ir miestas.

Kiekvienam pagal poreikį

„Pramoniniai nuotekų valymo įrenginiai yra labai įvairūs – cheminiai, biologiniai ar, pavyzdžiui, biodujų jėgainės, iš biologinių teršalų gaminančios elektrą. Didesnieji gamintojai, turintys nuo 800 m3 per parą nuotekų, gali svarstyti galimybę įsirengti tokią jėgainę savo teritorijoje ir dar daugiau mažinti išlaidas ir didinti pajamas“, – sako p. Zakarauskas.

„Industrial Heroes“ siūlo gamybos įmonėms įvairius antžeminių, modulinių ir pritaikomų pramoninių nuotekų valymo sistemų ekonomiškiausius sprendimus. Ir teigia, kad herojai – tie žmonės, kurie priima sprendimus statyti nuotekų valymo įrenginius ir taip atnešti naudą savo įmonei ir aplinkai.

„Industrial Heroes“ taip pat turi didelę pasiūlą pramoninių šiuolaikinių kvapų kontrolės įrenginių.

Ponas Zakarauskas primena, kad kvapų kontrolė ir jų valdymas – tai taip pat vienas iš smarkiai didėjančių poreikių, kuriuos gamybos įmonės turi spręsti.

Kvapų kontrolės reikalavimai griežtėja

Štai pernai Sveikatos ministerija nutarė gerokai sugriežtinti reikalavimus iš įmonių sklindančių kvapų koncentracijai. Taigi atliekų tvarkymo, gyvulininkystės, maisto ir kt. pramonės įmonės, turės skaičiuoti, kiek kainuoja kvapų išmetimo normos mažinimo sprendimai.

„Svarbu tvarkytis su kvapais, kai gyvenamieji rajonai artėja prie gamyklų ir daugėja gyventojų skundų“, – sako p. Zakarauskas.

„Industrial Heroes“ siūlo gamybos įmonėms ne tik biologinių, bet ir kitų efektyvių didelio našumo technologijų kvapų valdymo įrangą. Pavyzdžiui, „Nemesis of Odours“ naikina kvapus fotojonizacijos būdu, t.y., kvapų medžiagos oksiduojamos ultravioletinių spindulių pagalba, naudojant katalizatorius ir yra pritaikyta pašalinti ir didelės, ir mažos koncentracijos kvapus.

„LZT Group“ generalinis direktorius pasakoja, kad didžiausia nuotekų valymo (ir kvapų kontrolės) paklausa yra maisto pramonėje, nes čia naudojama daug vandens, nepalyginamai daugiau nei, pavyzdžiui, metalo pramonėje. Maisto pramonės įmonėse būtina plauti ir įrenginius, ir produkciją – čia viskas turi būti švaru ir sterilu. Lietuvoje maisto pramonė yra viena iš svarbiausių šalies ekonomikos sektorių, didžiausi eksportuotojai. Augant maisto pramonės sektoriui, kaip ir visai šalies ekonomikai, tikėtina, kad nuotekų valymo įrenginių poreikis turi didėti.

Tačiau p. Zakarauskas nemato didesnių prošvaisčių Lietuvos rinkoje, kol nebus pataisyta įstatyminė bazė.

„Mūsų įmonė gauna apie 10-15 užklausų per metus, o tai yra labai mažai. Iš užsienio šalių mes gauname 3-4 kartus daugiau užklausų, – sako „LZT Group“ vadovas. – Kad padėtis keistųsi, ir įmonės pradėtų investuoti į nuotekų valymą ir kvapų kontrolę, turi būti padėti pamatai – patobulinti įstatymai“.

„Industrial Heroes“ siūlo optimalius sprendimus verslui

„LZT Group“ generalinis direktorius pasakoja, kad gavę gamybos įmonės užklausą nuotekų valymo sprendimams, jie dirba maždaug 2 savaites, analizuodami bendrovės poreikius ir galimybes, vertina įvairius parametrus, pradedant taršos rodikliais ir baigiant personalo kompetencija.

„Visuomet tiesiai šviesiai pasakom, ar verta investuoti į nuotekų valyklą, ar investicijos atsiperkamumas yra pakankamai greitas, ir, jei bendrovei neapsimoka statytis pramoninių nuotekų valymo įrenginių, pasiūlom kitą sprendimą. Pavyzdžiui, mažesnėms įmonėms, kurios nuotekų turi mažiau, užtenka pasistatyti nuotekų rezervuarą ir nuotekas periodiškai išvežti“, – sako p. Zakaraukas. – Be to, siūlome galimybę nuotekų valymo įrenginius pirkti lizingu“.

