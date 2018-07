Į butų plėtotojų kišenes plaukia rekordiškai daug pinigų, bet ateitis miglota

Pirmasis šių metų pusmetis Vilniaus būsto rinkoje buvo bene aktyviausias per pastarąjį dešimtmetį. Tokią tendenciją lėmė statistikoje pasirodę užbaigti būsto pardavimo sandoriai, dėl kurių gyventojai su plėtotojais susitarė dar 2016–2017 m. Kita vertus, sostinėje pirmąjį šių metų pusmetį naujos statybos būstai pigo, be to, yra signalų apie mažėjantį pardavimo mastą.