Teismas atmetė „Vilniaus nacionalinio stadiono“ skundą dėl konkurso sąlygų

Teismas atmetė Nacionalinio stadiono koncesijos konkurse dalyvavusios ir iš jo pašalintos bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ apeliacinį skundą dėl konkurso sąlygų.

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį paliko galioti Vilniaus apygardos teismo balandžio 16 dienos sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad konkurso sąlygose nustatytas reikalavimas preliminarius pasiūlymus pateikti elektronine forma per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) atitinka galiojančias Koncesijų įstatymo nuostatas.

Bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ pasiūlymas konkurse buvo atmestas, nes įmonė jį pateikė ne per informacinę viešųjų pirkimų sistemą, kaip reikalauta, o užklijuotame voke.

„Ieškovė („Vilniaus nacionalinis stadionas“ – BNS) neįrodė turėjusi teisę pateikti pasiūlymą kitokia, nei per CVP IS, forma, o to neatlikusi iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, prarado galimybę dalyvauti konkurse. (...) Apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas“, – rašoma Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.

Vilniaus apygardos teismas balandį taip pat panaikino kovo pradžioje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, laikinai sustabdžiusias konkurso procedūras. Lietuvos apeliacinis teismas balandį galutine nutartimi paliko galioti sprendimą, kuriuo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

Po 50% bendrovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ akcijų valdo Renato Načajaus kontroliuojama įmonė „Nacionalinio stadiono operatorius“ ir Anelės Irutės Brusokienės valdoma įmonė „Naudos virsmas“.

Nacionalinio stadiono Vilniuje statybų ir koncesijos konkursą laimėjo koncerno „Icor“ valdoma „Axis industries“. Ji su partneriais „Venetus Capital“, „Kauno arena“ ir architektų bendrovėmis „Populous“ bei „Cloud architektai“ kompleksą siūlo pastatyti už 79,9 mln. Eur.

Komplekse būtų futbolo stadionas, trys lauko futbolo aikštės, šešios dengtos krepšinio aikštelės, kultūros centras, biblioteka, vaikų darželis ir nacionalinis sporto muziejus. Paties futbolo stadiono kaina pasiūlyme sudaro 33,8 mln. eurų.

Pirmadienį paskelbta, kad „Axis industries“ su partneriais sutinka pati finansuoti statybas, tai yra nereikalaus, kad pinigai jai būtų sumokėti iš anksto.

Iki šiol konsorciumas siūlė savivaldybei sumokėti iki pusės visų statybos išlaidų dar joms vykstant, savo ruožtu savivaldybė siūlė patvirtinti šį modelį Vyriausybei. Tačiau pastaroji atsisakė prisiimti atsakomybę ir žadėjo skirti finansavimą tik baigus atskirus daugiafunkcio komplekso statybų etapus.

Vyriausybė yra įsipareigojusi per 25 metus komplekso statyboms ir išlaikymui, renginiams iš viso skirti 53 mln. Eur.

Konkretus kiekvienos šalies indėlis paaiškės pasirašius sutartį.

Numatyta, kad koncesininko sutartis turėtų būti pasirašoma 25 metams, o šalia prekybos centro „Akropolis“ pastatytas kompleksas priklausytų Vilniaus savivaldybei.

