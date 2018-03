Ant komercinio NT pjedestalo Baltijos šalyse karaliavo Lietuva

Praėjusiais metais į komercinį nekilnojamąjį turtą (NT) tarp Baltijos šalių daugiausia investuota Lietuvoje – čia fiksuotas ir didžiausias sandoris. Tačiau bendrai investicijos į šį sektorių trijose šalyse buvo mažesnės nei 2016 m.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bendrai į komercinius NT objektus pernai investuota 838 mln. Eur – 3,4% mažiau nei užpernai, rodo vienos didžiausių pasaulyje NT bendrovių CBRE atlikta analizė. 70% šios sumos nugulė sostinėse.

Pasak kompanijos analitikų, 2017 m. Baltijos šalyse aktyviausiai investuota į prekybai skirtą NT (41% visų investicijų), antroje vietoje liko biurai (30,5%), trečioje – pramoniniai objektai, į juos buvo investuota ketvirtadaliu daugiau nei 2016 m. Be to, 2017 m. kiek kilo susidomėjimas statiniais, skirtais logistikai. NT konsultacijų kompanijos „BNP Paribas Real Estate“ duomenimis, Baltijos šalyse investicijų į šį segmentą vertė per 2017 m. padidėjo 10% – toks yra ir bendras augimas Europoje.

Didžiausia suma iš 838 mln. Eur katilo pernai nukeliavo į Lietuvą – 44%, arba beveik 369 mln. Eur. Tuo metu Estijai teko 33% (276 mln. Eur), o Latvijai – 23% (193 mln. Eur).

nuotrauka::1

CBRE teigia matanti slinktį ties investicijų geografija. Jei 2012–2014 m. 80% investicijų į komercinį NT trijose šalyse atkeliaudavo iš Baltijos ir Skandinavijos regionų, tai 2015–2017 m. 45% sumos – iš JAV, Vakarų Europos ar kitų pasaulio šalių.

„Vakarų Europoje matome aktyvų susidomėjimą, tai gali lemti dar didesnį aktyvumą šiemet“, – rašoma CBRE analizėje.

CBRE analitikai skaičiuoja, kad Baltijos šalyse vidutinis pajamingumas A klasės biurų segmente siekia 6,25–6,75%, aukščiausios klasės prekybos objektuose – 6–7%, o tokio paties lygio pramoniniuose – 7,75–8,0%.

Praėjusiais metais investicijų srautai Vidurio ir Rytų Europoje buvo stabilūs, o sąrašo viršuje puikavosi Lenkija. Čia 2017 m. į komercinį NT buvo investuota kiek daugiau nei 5 mlrd. Eur.

Didžiausias sandoris – Lietuvoje

5 iš 10-ies didžiausių praėjusių metų komercinio NT sandorių buvo atlikti Lietuvoje.

Čia buvo fiksuotas ir didžiausias iš jų – JAV investicijų kompanija „W. P. Carey Inc.“ tapo pagrindine UAB „Baltic Retail Properties“ (BRP) akcininke ir išplėtė Baltijos šalyse valdomą NT portfelį iki 187 mln. Eur. „W. P. Carey Inc.“ valdomas NT fondas „CPA:17-Global“ įsigijo 70% BRP akcijų, o ligšioliniai pastarosios savininkai – „Kesko Senukų“ prezidentas Artūras Rakauskas, „Senukų“ tinklo įkūrėjas Augustinas Rakauskas ir investicinė grupė „Žabolis ir partneriai“ – po minėtų sandorių lygiomis dalimis valdo 20% bendrovės akcijų. „Kesko“ įsigijo 10% bendrovės BRP akcijų. Bendra šių sandorių vertė – 174 mln. Eur, o amerikiečių investicijų vertė - 127 mln. Eur, įskaitant susijusius įsigijimo mokesčius ir išlaidas.

Antru didžiausiu sandoriu pernai Baltijos šalyse CBRE įvardija logistikos parko „Nehatu“ Taline pardavimą. Švedijos investicijų bendrovė „East Capital“ iš „VGP Group“ jį įsigijo už 54 mln. Eur.

Į stambiausių sandorių TOP10 pateko du, kuriuos atliko investuotojas iš Lietuvos – „Lords LB Asset Management“ valdomi fondai.

Ketvirtoje bendro sąrašo vietoje atsidūrė „Lords LB Baltic Fund IV“ Vilniaus Gedimino pr. įsigytas prekybos centras „GO9“ (sandorio suma neskelbiama). O dešimtoje vietoje – 16,8 mln. Eur pirkinys Rygoje. „Lords LB Special Fund V“, įsigijęs buvusius spaudos rūmus, ten planuoja investuoti 200 mln. Eur.

