Keliones ragina atidėti rudeniui 

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen siūlo europiečiams neplanuoti kelionių anksčiau rudens, naujienų agentūra BNS cituoja portalą RTL. Didžiųjų Europos valstybių kelionių organizatorių teigimu, tikėtis, jog kelionės galėtų startuoti jau gegužę, neverta.

„Siūlau palaukti ir kol kas neplanuoti turistinių kelionių vasarai, nes Europa vis dar kenčia nuo koronaviruso pandemijos. Šiuo metu niekas negali suteikti patikimų prognozių liepos ir rugpjūčio mėnesiams. Mums teks išmokti gyventi su šiuo virusu dar daug mėnesių, galbūt iki kitų metų“, – sakė EK pirmininkė.

Premjeras Saulius Skvernelis, trečiadienį VŽ paklaustas, ar verta šiai vasarai planuoti tolimesnes keliones ar bent vizitus į gretimas Šengeno valstybes, sakė, jog apie tai kalbėti gerokai per anksti.

„Reikėtų dar palūkėti, nes situacija Europoje keičiasi sparčiai. Mes dar nežinome, kurį mėnesį ir dieną prasidės sienų, tarp jų ir vidinių Šengeno valstybių sienų, atidarymas. Todėl kol kas geriau planuoti keliones po mūsų gražią Lietuvą. Ir sekti naujienas – galbūt artėjant vasarai bus daugiau aiškumo dėl kelionių perspektyvų“, — kalbėjo S. Skvernelis.

U. von der Leyen skeptiškai įvertino Vokietijos vyriausybės nutarimą, dėl COVID-19 epidemijos atšauktas turistines keliones kelionių agentūros kompensuoti tik išduodant kuponus būsimoms kelionėms.

„Visoje Europoje žmonės turi teisėtą pasirinkimo laisvę: gauti kompensaciją pinigais arba kuponais. Šiuo metu reikia pademonstruoti solidarumą: jeigu jūsų finansinė padėtis yra stabili, nevertėtų reikalauti pinigų. Geriau panaudoti kuponus, kad padėtume turistinėms kompanijoms lengviau pergyventi šį sunkų laikotarpį“, – kalbėjo EK vadovė.

Interneto svetainėje „SchengenVisaInfo“ rašoma, kad kai kurios ES valstybės jau svarsto galimybę švelninti karantino priemones, įvestas dėl COVID-19 infekcijos, nors kitos baiminasi antros pandemijos bangos ir lieka užsidariusios. Šiandien EK paskelbė bendras gaires, kaip atšaukti viruso plitimo valdymo priemones.

Greičiausiai – rudenį

VŽ rašė, jog D. Britanijos užsienio reikalų ministerija savo šalies piliečiams rekomenduoja susilaikyti nuo visų nebūtinų kelionių į užsienį „neribotam laikui“. Didžiausia šalies kelionių organizatorė „Tui“ paskelbė atšaukianti visas paplūdimio keliones iki gegužės 14 d. Klientai kviečiami nemokamai keisti kelionės datas. Antrinė „Tui“ kompanija „Marella“, užsiimanti kruizais, sezono nepradės anksčiau nei birželį, o „Tui River Cruises“ programų pradžia buvo nukelta iš kovo į lapkričio pabaigą.

Turistams, kurių atostogos prasideda liepos 1 d., žadama, kad numatytos kelionės įvyks. Kaip pastebi „atorus.ru“, britų organizatorių planuose išvis nėra kelionių į Egiptą vasaros mėnesiais. Parduodama Turkija (Antalija), Ispanija (Balearų salos), Graikija, Kroatija, Portugalija ir Bulgarija.

Neseniai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasiūlė laikyti ES izoliuotą ilgiausiai iki rugsėjo. Prancūzija savo sienas yra uždariusi nuo kovo 17 d., šiuo metu matyti ženklų, kad epidemijos banga šalyje slūgsta.

Anot BNS, Ispanija pradeda švelninti izoliavimosi priemones, nes naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius kasdien mažėja. Daugelis ispanų jau sugrįžo į darbą. Vokietija neketina įvesti jokių papildomų suvaržymo priemonių prie dabar galiojančių. Šveicarija taip pat siekia palaipsniui nuo balandžio pabaigos švelninti suvaržymo priemones. Airija paskelbė, kad artimiausiomis savaitėmis gali sušvelninti reikalavimą laikytis karantino namuose ir leisti pradėti dirbti kai kurioms parduotuvėms.

Austrija planuoja atidaryti parduotuves, prekybos centrus, kirpyklas ir didžiąsias parduotuves nuo gegužės 1 d. Tačiau planai gali pasikeisti, jeigu susirgimo COVID-19 atvejų padaugės. Tuo tarpu dėl kelionių austrų vadovybės nuomonė prieš Velykas buvo griežta: kancleris Sebastianas Kurtzas teigė, kad austrams nebus rekomenduojama vykti į užsienį dėl koronaviruso pavojaus, „kol nėra skiepų ar veiksmingų vaistų“.

JAV interneto svetainė CNBC pažymi, jog ilgiausiai keliautojams vertėtų vengti kruizų: pirmiausia dėl to, jog gan uždaroje erdvėje susiburia daug žmonių, be to, laivai aplanko ne vieną uostą, kuriuose keliautojų dar pasipildo. Amerikiečiai rekomenduoja atostogas planuoti arčiau namų, rinktis stovyklavimą gamtoje, keliones automobiliu su kuo mažesne kompanija, apsistoti atokiose sodybose.