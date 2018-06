„ArtVilnius ’18“ kviečia pasimėgauti likusiu gyvenimu

Kvietimas pasimėgauti likusiu gyvenimu šiek tiek šokiruoja, tačiau birželio 7–10 d. vyksiančios IX tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius ’18“ komanda, leisdama geltonus popierinius lėktuvėlius, siuntė būtent tokį kvietimą – atsipalaiduoti su menu.

Jį, kaip vėliau paaiškėjo, įkvėpė estų menininkas Marko Mäetammas, „ArtVilnius“ pristatysiantis savo naujausią projektą „Sit back, relax and enjoy the rest of your life“ („Atsisėskite, atsipalaiduokite ir pasimėgaukite likusiu gyvenimu“).

„Menas visuomet eina paskui realybę, todėl reikia mokėti atsipalaiduoti ir priimti tą realybę tokią, kokia yra“, – pristatant mugę sakė Vilniuje viešintis estų menininkas.

Vis dar vienintelė

O realybė tokia, kad pristatydama mugę (su kelerių metų pertraukomis ji rengiama nuo 2009 m. kaip „Vilniaus – Europos kultūros sostinės“ (VEKS) programos dalis) jos vadovė Diana Stomienė vis pabrėždavo, kad regione ji yra vienintelė. Šiemet p. Stomienė pridėjo: „Vis dar išlieka didžiausiu vizualiųjų menų renginiu visame regione, o iš mugės pavyzdį ima ir mokosi kaimyninės šalys.“ Pasak meno mugės vadovės, neseniai vykusiose Kijevo meno savaitėje ir Tbilisio meno mugėje jų organizatoriai pasakojo, kad juos įkvėpė būtent „ArtVilnius“.

Kita vertus, mugė nesiplečia taip sparčiai, kaip galėtum tikėtis iš vienintelės. Skelbiama, kad šiemet joje dalyvaus 55 galerijos, 250 menininkų iš 20 šalių. Palyginkime: 2014 m. dalyvavo 65 galerijos iš 18 šalių, 2016 m. – 60 galerijų iš 12 šalių. Vėlgi – kiekvienais metais ji stipriai profesionalėja, tad posakis, kad „mažiau yra daugiau“ šiuo atveju tinka.

Juolab, remiantis meno mugės statistika, ir lankytojų, ir parduotų kūrinių skaičius kasmet nuosekliai auga. Pvz., „ArtVilnius ’17“ suskaičiavo, kad per ke­turias dienas parodų ir kong­resų centre „Litexpo“ ap­silankė 22.500 žmonių, buvo parduota per 200 meno kūrinių už 280.000 Eur.

2016 m. – 21.000 lankytojų ir apie 200 meno kūrinių už maždaug 260.000 Eur.

„Vėlgi tai nėra galutinė statistika, nes mugei pasibaigus pardavimo procesai persikelia į galerijas. Šių sandorių ir jų sumų jau negalime užfiksuoti. Menas yra be sienų, todėl puiku, kad kasmet sulaukiame ne tik daugiau lankytojų, bet ir kolekcininkų, kurie perka ir lietuvių, ir užsienio menininkų kūrinius“, – VŽ „Savaitgaliui“ sakė p. Stomienė.

Mugės rengėjai neslepia: mugė skirta rinkai gyvinti, todėl eksponuojamus kūrinius reikia parduoti. Kuo daugiau, tuo geriau.

Žvilgsnis į Baltiją

Nesunku atspėti, kad atidžiausias šių metų „ArtVilnius“ žvilgsnis nukreiptas į nepriklausomybės šimtmečius mininčias Lietuvą, Latviją, Estiją. Todėl iš Estijos mugėje dalyvaus šešios meno galerijos: „Foku“, „Haus“, „Okapi“, „Positiiv“, „Avangard“, „Kogo“, o šiuolaikinio meno platforma „Noar“ pristatys Estijos „Banksy“ vadinamo menininko Edwardo von Lõnguso projektą.

Latvijos meno scenai atstovaus keturios svarbios galerijos: „Maksla XO“, „Agijas Sunas“, „Alma“, „Tifana“.

Mugės meno vadovė Sonata Baliuckaitė iš lietuviškų galerijų programos mini „Meno parką“, atvešiantį būrį Kauno menininkų. Ne viena galerija („The Rooster gallery“, VDA galerijos „Titanikas“ ir „Artifex“) pristatys jaunuosius menininkus, kurie pastaruoju metu tampa jaunųjų kolekcininkų taikiniais. Įdomių ekspozicijų tikimasi iš „Countour“, „Meno Nišos“. Pasak p. Baliuckaitės, mugėje pirmą kartą dalyvaus Niujorko galerija „SLA307 art space“, vienijanti išeivių menininkus.

Projektų zona

Kasmet augančioje projektų zonoje prisistatys kviestinės tarptautinės meno institucijos ir menininkai. Ypatingojo „ArtVilnius“ partnerio „Lewben Group“ fondas „Lewben Art Foundation“ parodys dalį savo kolekcijos italės Francescos Ferrarini kuruojamoje ekspozicijoje „Pasakos? Kodėl gi ne“. Pasakas savo kūriniais seks Vadimas Fiškinas, Andrea Crespo, Reza Arameshas.

Trečią kartą „ArtVilnius“ dalyvausiantis Krokuvos šiuolaikinio meno muziejus MOCAK atveža tarptautinę menininkų iš Lenkijos, Izraelio, Norvegijos, Rumunijos ir Ukrainos programą, jos ašis – vaizdo menas. Pasak mugės rengėjų, vienas iš MOCAK rodomų menininkų ukrainietis Nikita Šalenas buvo pastebėtas „ArtVilnius ’15“ – joje Lenkijos muziejus įsigijo menininko eksponuotą instaliaciją.

Rengėjai skaičiuoja, kad didelio formato skulptūrų, instaliacijų ir performansų parodoje „Takas“ dalyvaus 30 menininkų iš 9 šalių. Šiemet „Tako“ komisija sulaukė per 100 paraiškų, o iš dalyvių gabaritais išsiskiria praėjusių metų geriausiu mugės menininku išrinkto Mindaugo Navako 14 t sverianti skulptūra „Šliaužikas“.

Solinių projektų zonoje dauguma dalyvių pristatys būtent mugei sukurtus projektus, dauguma jų – premjeros. Projektų zonoje dalyvaus menininkai Svajonė ir Paulius Stanikai, Gintaras Makarevičius, Jurga Barilaitė, Katrīna Čemme.

Tradicijos nesikeičia

Savo veidą įgijusi meno mugė tradicijų nekeičia. Pasak rengėjų, „ArtVilnius ’18“ vėl rinks geriausias galerijas ir menininkus, geriausią jaunąjį menininką pinigine premija tradiciškai apdovanos mugės mecenatas advokatų kontoros „Cobalt“.

Visų amžių lankytojus kvies edukacinė programa ir kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, paskaitos apie meno rinką ir Baltijos šalių meną.

„ArtVilnius ’18“ antrą kartą organizuos renginį „Naktis galerijoje“, jis vyks birželio 8 d., penktadienį. „Naktis galerijoje“ meno mylėtojams Vilniaus galerijų duris atvers iki 23 val.