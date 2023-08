Įmonės ruošiasi atsinaujinusiai „Tech mugei": startuolių erdvė, HR kovos, įmonių pranešimai

„Vilnius Coding School“ įkūrėja ir „Tech mugės“ organizatorė Julija Rimšelė.

Tradicija tapusi „Tech mugė“ rugsėjo 23 d. „Litexpo“ į bendrą erdvę suburs stipriausius IT darbdavius ir šios srities talentus. Persikvalifikavimo galimybėmis besidominčius ar darbuotojų ieškančius lankytojus nustebins ne tik įdomios diskusijos, praktiniai užsiėmimai, bet ir atsinaujinęs mugės formatas.

„Nepaisant to, jog IT talentų trūkumo problema akcentuojama daugiau kaip dešimtmetį – darbdaviai vis dar susiduria su reikšmingu darbuotojų trūkumu. Todėl savo veikla stengiamės pasiūlyti kompleksinį šio iššūkio sprendimą: nuo pagalbos persikvalifikuojant iki ryšių su darbdaviais mezgimo. Būtent gyvas kontaktas, diskusijos akis į akį ir realių problemų aptarimas yra tai, kas labiausiai patraukia dalyvius: kasmet mugėje sulaukiame daugiau nei 5 tūkst. lankytojų. Tačiau nuosekliai augantis dalyvių skaičius ir susidomėjimas renginiu ne tik džiugina, bet ir įpareigoja tobulėti. Dėl to stengiamės eksperimentuoti su mugės formatu ir kuo taikliau atliepti šiuolaikinius darbdavių bei darbuotojų poreikius“, – teigia „Vilnius Coding School“ įkūrėja ir „Tech mugės“ organizatorė Julija Rimšelė.

Kaip papildo bendrovės atstovė, informacinių technologijų specialistų poreikis ypatingai išaugo sparčiai kuriantis startuoliams, kurie nuolat ieško modernių verslo infrastruktūros sprendimų.

„Vienas iš rudens „Tech Mugės“ akcentų – debiutuojanti startuolių erdvė. Šią erdvę padaryti mus paskatino patys lankytojai, išreiškę didelį norą pasikalbinti daugiau potencialo turinčių, bet darbuotojų stygių jaučiančių bendrovių. Lietuvoje sudaromos visos sąlygos aukščiausios kokybės startuolių ekosistemai vystyti, todėl prie tokių įmonių įsitvirtinimo rinkoje norime prisidėti ir mes. Džiaugiamės galėdami pristatyti abipusę galimybė tobulėti tiek moderniems verslams, tiek ir savo sugebėjimais dalintis norintiems specialistams“, – mintimis dalijasi J. Rimšelė.

Be šios naujovės, renginio lankytojai taip pat turės galimybę klausytis informatyvių pranešimų apie svarbiausias IT rinkos tendencijas. Pranešimus skaitys ir savo patirtimi dalysis IT įmonių ekspertai, HR specialistai, vadovai ir IT persikvalifikavimą atlikę profesionalai. Teorinių įžvalgų bagažą papildys praktiniai užsiėmimai IT dirbtuvių (angl. „workshop“) erdvėje.

Organizatoriai praneša, kad renginyje bus tęsiamas dalyvių susidomėjimo sulaukęs „HR kovų“ formatas. Jame įmonės HR atstovas turės galimybę ne tik pristatyti savo atstovaujamą įmonę, tačiau ir pakovoti už atviras pozicijas bendrovėje. Todėl savo patirtimi dalintis nusprendęs asmuo turės ne vieną, o kelis darbo pokalbius vos per keletą minučių.

Sektorius nuolat kinta, todėl prisitaikyti turi ne tik darbuotojai

Mintimis apie IT darbo rinkos tendencijas ir artėjantį renginį dalinasi viena iš „Tech mugės“ organizatorių, „Vilnius Coding School“ produkto vadovė Iveta Veličkaitė.

Kokius svarbiausius pokyčius įžvelgtumėte IT darbo rinkoje?

Nepaisant nepalankių išorinių aplinkybių, stabdančių ekonominę plėtrą – IT sektoriaus augimas nemažina apsukų. Tai išduoda ne tik finansiniai bendrovių rezultatai, bet ir nuolat jaučiamas IT specialistų „alkis“. Stiprius IT padalinius turinčios bendrovės efektyvina darbo procesus ir samdo vis daugiau darbuotojų. Svarbu, kad ieškoma ne tik techninį darbą išmanančių programuotojų ar inžinierių, bet ir projektų ar produktų vadovų, efektyvumo trenerių ir kitų. Todėl susipažinti su IT darbo rinkos užkulisiais kviečiami ne tik persikvalifikavimo galimybe susigundę asmenys, bet ir tie, kurie gali pasigirti tarpdisciplininiais įgūdžiais bei stipriu strateginiu mąstymu.

Ko renginyje gali tikėtis potencialūs darbuotojai?

Darbu IT srityje susidomėję specialistai mugėje galės užduoti jiems rūpimus klausimus apie persikvalifikavimą, tiesiogiai susipažinti su įmonių atstovais bei sudalyvauti „blitz“ darbo pokalbiuose. Renginio lankytojams siekiame sudaryti visas sąlygas kilti karjeros laiptais, todėl teikiame nemokamas asmenines karjeros konsultacijas. Žinoma, galimybė pasiklausyti įvairių įmonių vadovų pranešimų persikvalifikavimo ar IT rinkos tendencijų temomis yra ne mažiau vertinga patirtis.

Kokie IT darbdaviai dalyvaus mugėje?

Numatome, kad mugėje bus galima susipažinti su keliasdešimties įmonių atstovais iš Lietuvos ir užsienio. IT talentais Lietuvoje besidominčių bendrovių profilis itin platus: į renginį atvyks finansų, energetikos, švietimo, vaizdo žaidimų kūrimo, blokų technologijų ir valstybinių institucijų atstovai. Renginyje lankytojams sudarysime visas sąlygas susipažinti su inovatyviomis, tačiau skirtinguose sektoriuose dirbančiomis įmonėmis.

Įmonės kviečiamos susisiekti iki rugpjūčio pabaigos

„Vilnius Coding School“ šiuo metu bendradarbiauja su beveik 300 įmonių visoje Lietuvoje ir padeda joms atrasti naujų talentų. Mokykla į mugę kviečia prisijungti ir naujas, dar neturinčias mokyklos partnerės statuso įmones, kurios ieško IT srities specialistų. „Tech Mugė 2023“ renginyje dalyvauti norinčios bendrovės raginamos kreiptis į organizatorius iki rugpjūčio pabaigos.

Šių metų rudens renginyje jau užimta pusė galimų vietų, o naujų darbuotojų į savo atviras IT pozicijas ieškos tokios įmonės kaip „Ignitis“, „GOD.dev“, „Nordcurrent“, „Luminor“, „Surfshark“, „SpectroCoin“, „Revel systems“, „Swedbank“, „SEB“, „Nortal“, „Wargaming“, „Telia“, „Eskimi“, „Orion Innovation“, „Registrų centras“.

Rudens „Tech Mugė 2023“ detali programa bus prieinama artėjant renginiui. Daugiau informacijos ir registracija – www.techmuge.lt.

