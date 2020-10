Sulenkiamas „Galaxy Z Fold2“ – ką jis turi tokio, ko neturi tradiciniai išmanieji?

„Galaxy Fold2“.

Kažkada turėti kuo mažesnį telefoną buvo madinga, tačiau dabartinės tendencijos juda visiškai kita kryptimi. „Samsung“ užsakymu atlikta apklausa parodė, kad 64 proc. vartotojų nori didelio ekrano, bet tuo pačiu įrenginys turi neužimti daug vietos. Tokią apklausoje išryškėjusią dilemą ir stengiasi išspręsti technologijų gamintojas su naujausiu, jau trečiu sulenkiamu telefonu „Galaxy Z Fold2“. Kuo šis išmanusis išsiskiria iš kitų telefonų?

Du ekranai ir jų panaudojimo galimybės

Nors vartotojų lūkesčiai išmaniųjų telefonų ekranų dydžiams kasmet auga, tai tuo pačiu metu pradeda kelti klausimą – ar įrenginiai tampa ne per dideli ir ar juos nešiotis kelnių ar švarko kišenėse vis dar yra patogu? Kūrybiškas inžinerinis požiūris į išmanųjį įrenginį davė rezultatų, todėl didžiausias šio telefono išskirtinumas – sulenkiamas korpusas ir dvigubas ekranas.

„Galaxy Fold2“ yra vienas tų telefonų, kai kalbėdami apie ekraną, privalome vartoti daugiskaitą. Sulenkus šį įrenginį galima mėgautis 6,2 colių išoriniu ekranu, kuris suteiks įprasto telefono naudojimo patirtį. Tokiame ekrane patogu pasitikrinti elektroninius laiškus, naudotis navigacija ar greitai peržiūrėti vaizdo turinį. Tuo tarpu, atlenkto telefono pagrindinis ekranas yra net 7,6 colių įstrižainės, jo rėmeliai susiaurinti, o kameros išpjova panaikinta. Toks ekranas atveria visiškai naujas panaudojimo galimybes tiek darbui, tiek pramogoms.

Keletą darbų vienu metu mėgstantys daryti vartotojai apsidžiaugs sužinoję, kad šis telefonas puikiai pritaikytas veikti daugiaprogramiu režimu. Jo ekrano lenkimas gali būti užfiksuojamas bet kurioje padėtyje, todėl pats įrenginys veikia tarsi mažas nešiojamas kompiuteris. Be to, ekraną galima padalinti į dvi ar net tris dalis ir naudotis keliomis programomis vienu metu, pavyzdžiui, vienoje telefono pusėje galite būti atsidarę „Word“, kitoje „Excel“, ir patogiai perkelti duomenis iš vienos programėlės į kitą.

Didesnis ekranas – galimybė vienu metu atlikti daugiau užduočių

Neseniai „Samsung“ atliktas tyrimas parodė, kad net 79 proc. apklaustųjų vienu metu neretai reikia atlikti kelias užduotis, todėl jiems praverstų įrenginys, galintis padėti tai išpildyti. Imtis keleto darbų iš karto su „Galaxy Z Fold2“ padės „Multi-Active Window“, o su patobulinta „Multi-Window Tray“ funkcija tuo pačiu metu bus galima naudotis ir keliomis programėlėmis.

Šis telefonas turi ir integruotą „Flex Mode“ režimą. Pavyzdžiui, jei naudotis programėle vartotojas pradėjo išoriniame telefono ekrane, jį atlenkus galima tęsti pradėtus darbus, nes visa informacija automatiškai pereis į didesnį ekraną. Šis režimas yra suderinamas su tokiomis funkcijomis, kaip kamera, vaizdo skambučiai, galerija, vaizdo įrašų grotuvas, laikrodis, kalendorius, skaičiuotuvas ir kitos.

Naujovės kameroje

Didžioji dalis vartotojų ypatingą dėmesį skiria vienai svarbiausių telefono funkcijų – kamerai. Ne išimtis ir „Galaxy Z Fold2“. Ko gero, ne vienas išbandęs šį įrenginį sutiks, kad su juo fotografuoti patogu. Mažesnis ekranas leidžia užfiksuoti kasdienius kadrus, kuriuos vartotojai nori įamžinti greitai ir be didelių pastangų. Atlenkus didįjį ekraną galima be papildomų sunkumų sukurti išskirtinę kompoziciją. Be to, šiam telefonui nereikia specialaus stovo – pastačius jį į nešiojamo kompiuterio padėtyje, galima stabiliai filmuoti ilgesnius vaizdo įrašus.

Itin patogi yra ir „Capture View“ funkcija, kuri leidžia telefono savininkui viršutinėje telefono dalyje laikyti įjungtą kamerą, o apatinėje dalyje matyti iki penkių naujausių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Norint įsitikinti, ar padaryta nuotrauka atitinka fotografuojančiojo lūkesčius, nereikės išjungti kameros.

Šio telefono konstrukcija taip pat suteikia galimybę vartotojams fotografuoti asmenukes visiškai kitaip, nei jie buvo įpratę – su galine kamera. Atlenkus telefoną, į save atsukus kamerą ir išoriniame ekrane įjungus specialią funkciją galima matyti, kaip asmenukė atrodys ją įamžinus dar prieš paspaudus fotografuoti.

Dvigubas šiame telefone ne tik ekranas, tačiau ir baterija. Jos 4500 mAh talpa užtikrina, kad net ir intensyviai dirbant, o vėliau ir pramogaujant, telefonas neišsikraus visą dieną.

