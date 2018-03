Kambarys, kuriame yra meno, knygų ir vyno

1997-aisiais Vilniuje įkurta Užupio respublika kartais pavadinama lietuviškuoju Monmartru ar Vilniaus Kristianija, nors su pastaraisiais susijusi ne visai tais saitais, dėl kurių taip vadinama, – kol kas kirpyklų Užupyje daugiau nei meno galerijų. Tačiau steigiasi ir šių. Naujausia – „The Room“, kurios pavadinimą papildo paantraštė „menas. knygos. vynas“.

Visai nepavasarišką šeštadienį, kai monotoniškai krentantis sniegas primena labiau sausio pabaigą nei kovo pradžią, įvirstu į galeriją Užupio viršuje, ten, kur naujakurių laukia „Užupio krantinių“ kvartaliukas. Keistas jis, tarsi būtų kiniškos ir slaviškos architektūrų mišinys, tačiau šneka dabar ne apie jį.

Į gatvę pro vitrininius langus žiūrinti galerija „The Room“ – aiškaus stačiakampio formos. Ant baltų sienų – Inos Budrytės akvarelės. Viename kampe – lentynos su knygomis, kitame – su vynais. Aurelija Remeikienė, viena iš dviejų galerijos steigėjų ir šeimininkų, be užuolankų paklausta, „kodėl galerija“, be užuolankų ir atsako: „Tai natūraliai susidėliojo iš to, ką mes mėgstame.“

„Mes“ – tai filologai Aurelija ir Liudas Remeikos.

„Filologai, – sako p. Aurelija, – todėl skaitėme ir skaitome, mokėmės kalbų ir daug keliavome po Portugaliją – 11 metų kasmet atostogaujame ten su šeima.“ Pomėgis skaityti ir keliauti paaiškina, iš kur galerijoje atsirado knygų ir portugališko vyno.

Svarbiausioji veikla – galerijos, radosi iš pomėgio lankyti parodas, koncertus. Anot p. Aurelijos, „gyventi įprastą kultūringų žmonių gyvenimą“.

Knygynėlis Užupiui

Pavadinime „menas. knygos. vynas“ tie dalykai ir telpa. Pasak pašnekovės, knygas mylintys filologai nutarė įsteigti „menišką, nekomercinį knygyną“. Knygas jie renkasi patys, pagal savo skonį, bendraudami tiesiai su leidyklomis.

„Stengiamės turėti rinktinės profesionalios literatūros, kuri didžiuosiuose knygynų tinkluose pasimeta arba visai į juos nepatenka. Žinoma, dėl vietos stokos negalėsime turėti visų mažų ir įdomių leidyklų knygų“, – kalba p. Aurelija.

Literatūros kryptys, į kurias orientuojasi „The Room“, – meno albumai lietuvių ir užsienio kalbomis, lietuvių literatūros klasika, alternatyvi literatūra ir „šiaip gera literatūra“.

Leidyklos ir įstaigos, su kuriomis bendradarbiauja arba bendradarbiautų galerija, – MO muziejus, Vilniaus grafikos centras, „Kitos knygos“, Lietuvos rašytojų sąjungos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidyklos, „Gelmė“, „Aukso žuvys“, „Odilė“.

Kūrybinė erdvė talentingiems

Apie knygas ir vyną tarsi aišku. O dailė? Paklausta, ar filologai vaikystėje mokėsi piešimo mokykloje, p. Aurelija nusijuokia: ne, nesimokė, tačiau savo vaikus į dailės studiją leidžia ir mato, jog procesas yra svarbesnis nei rezultatas, kad kūryba, menas vaikui apskritai yra labai svarbūs.

„O kodėl galerija? Patys mėgstame vaikščioti į parodas, todėl jau ieškodami patalpų galvojome apie galeriją – juk sienos neturėtų būti tuščios, jos turi keistis, kaskart pranešti vis kitokią žinią.“

Galeriją pašnekovė linkusi vadinti kūrybine erdve – ji atvira tapybai, grafikai, fotografijoms, instaliacijoms, poezijos skaitymams, knygų pristatymams, kitokiems ir panašiems kultūros renginiams.

Sprendžiant iš pirmųjų parodų autorių – Eglės Butkutės, 2014 m. Jaunojo tapytojo prizo laureatės, ir Inos Budrytės, galerijoje bus eksponuojami autoriai, netelpantys į standartinio vertinimo rėmus. Apie tokius dažnai sakoma „įdomūs“.

Anot p. Aurelijos, renkantis pirmąją autorę Eglę Butkutę, pirmiausiai jiems patiko ekspresyvumas, o ne sportinis turinys, kurį šios autorės darbuose žmonės įžvelgia pirmiausia ir po kuriuo slypi visai kiti jausmai – laisvės, kūrybiškumo, išėjimo už ribų poreikis.

Ina Budrytė – vėlgi subjektyvus pasirinkimas. Prieš penkerius metus vienoje galerijoje pamatę jos tapybos parodą, p. Remeikos susižavėjo darbais, susipažino su menininke ir nusipirko paveikslą.

„Kai galvojom apie savo galeriją, savaime suprantama, galvojome ir apie Iną Budrytę. Pakvietėme ją eksponuotis, ji mielai sutiko. Čia ji pristato ketverius metus kurtą akvarelę, tai atskiras, įdomus dailininkės kūrybos laukas, ypač turint galvoje, kad ji baigusi monumentaliosios tapybos specialybę, freską“, – pasakoja p. Aurelija.

Galerija žada būti atvira VDA absolventams, kurie ne visada randa, kur parodyti bakalauro, magistro diplominius darbus. Taip pat jauniems talentingiems menininkams, kuriems kartais sunku prasimušti, prisistatyti, būti pastebėtiems. Be abejo, ir pripažintiems meistrams.

Anot pašnekovės, sudėjus visas šias dedamąsias, galerijos koncepcija išryškės laikui bėgant, nes į kokius nors rėmus savęs jie nelinkę sprausti.

„Savaime suprantama, pirmiausia – profesionalumo kriterijus, kad tai būtų aukštos meninės vertės kūriniai. Bet pirmiausia jie turėtų patikti mums patiems“, – juokiasi p. Aurelija.

Kol kalbamės, į galeriją nosį kyšteli praeivis. Užeina, apsidairo. Jam tarsi nedrąsu.

„Bendruomenė dar atsargi, – šypteli galerininkė, – tačiau jau yra žmonių, kurie užsuka pasižiūrėti darbų, domisi, paklausia, kada bus kita paroda. Tada jauti, kad darai tai, ko kitiems irgi reikia. Manau, tai turi prasmę.“

Galerija „The Room“

Polocko g. 17, Vilnius

fb.com/TheRoomArtBooksWine

Inos Budrytės „Dviejų juodų periodas“ veiks iki kovo 31 d.

Galerija veikia nuo 11 iki 19 val.