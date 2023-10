Verslo „išpažintis“... telefonu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), pakeitusi informacijos rinkimo sistemą, neramina ir glumina verslininkus: smulkiam ir vidutiniam verslui mokesčių administratoriai pradėjo užduoti įvairių, regis, net su mokesčiais nesusijusių klausimų. Pasak verslininkų, dažnai reikalaujama net konfidencialios įmonės informacijos, blogiausia, kad ji renkama ir paskambinus telefonu.

Kaip VŽ rašė, verslo atstovai skundžiasi, kad jau pusmetį sistemingai susiduria su netikėtais VMI klausimais apie vykdomą verslą.

Pagalbon verslininkų pasitelkti teisininkai stebisi: VMI išplėtė mokesčių mokėtojams nesuprantamų veiksmų spektrą: mokesčių administratorius smulkiam ir vidutiniam verslui siunčia įvairaus pobūdžio paklausimų, nors kontrolės veiksmai, tokie kaip mokesčių patikrinimas, tyrimas ar operatyvus patikrinimas, nėra pradėti.

„Sako, turime teisę klausinėti, ir klausinėja, reikalauja informacijos, replikuoja, kad jam patinka koks nors sandoris, koks nors nepatinka. Pavyzdžiui, sako, mums nelabai patinka, kad jūs turite lengvąjį automobilį, manom, kad jo jums nereikia, nes automobilis įmonei naudos neatneša“, – piktinasi Albertas Kručkauskas, advokatų profesinės bendrijos „ConsulTax“ vadovaujantis partneris.

Negana to, verslininkai skundžiasi, kad mokesčių prievaizdai ėmė prašyti ne tik perteklinės, bet net ir konfidencialios informacijos: naujas įmones kvočia, kokios bus jų rinkos, kur parduos produktą, už kokią kainą parduos etc.

Anot Alfredo Jonuškos, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinio direktoriaus, pasitaiko VMI priekaištų verslui, esą kas nors parduota... per pigiai. Natūralu, kad verslininkams kyla visokių klausimų dėl, švelniai tariant, keistų mokesčių prievaizdų klausimų, be to, neramu ir dėl pernelyg plataus susidomėjimo spektro. Pirmiausia dėl to, kad neaišku, kur ta informacija, ypač – konfidenciali, galiausiai gali atsidurti. Be to, po tokių klausimų verslininkai lieka nežinioje – pasibaigus tyrimui įmonės nėra informuojamos, ar vyksta dar koks tyrimas VMI, ar ne.

Kas mokesčių administratorių paskatino taip išplėsti „smalsumo“ asortimentą? Ir, svarbiausia, tokiomis keistomis formomis? Mat nemaža dalis klausimų užduodama telefonu: sulaukiate skambučio ir klokite viską kaip per išpažintį. Būtent – telefonu.

VMI atstovai tikina, kad jų prioritetas – mokesčių mokėtojui leisti savarankiškai pasitaisyti.

„Pasitelkdami išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS), galime realiuoju laiku vertinti įvairius turimus duomenis ir nustatę galimas rizikas iš karto kreiptis į klientą. Kitaip tariant, griežtuosius kontrolės veiksmus vis dažniau keičia prevencinės priemonės ir stebėsena, o tai leidžia taupyti brangius verslo resursus“, – sako Rūta Giedrienė, VMI Atrankos ir paramos auditui departamento vyresnioji patarėja.

Kad verslo resursai yra brangūs, abejoti neverta, tačiau atrodo, kad jų taupymą mokesčių administratoriai ir pats verslas supranta skirtingai. Sulaukusios gausybės papildomų, ir kaip jau matėme, kartais keistokų (ir net konfidencialių) klausimų, įmonės turi į juos ir atsakyti. O kaip kitaip, jei ne papildoma administracine našta pavadinti veiksmus, kai reikia surinkti ir pateikti minėtai inspekcijai tą analitinę informaciją, kuri niekaip tiesiogiai nėra susijusi su konkrečios įmonės apmokestinimu?

„Verta pažymėti, kad visais atvejais labai svarbus paties kliento įsitraukimas ir noras bendradarbiauti“, – sako R. Giedrienė.

Klientai gal ir įsitraukia – juk ne juokas, vis dėlto VMI parodė dėmesį, tačiau, VŽ nuomone, itin stebina tas minėtas keistas aspektas – apklausa telefonu. Ir visa tai šiais laikais, kai įvairūs sukčiai, ypač – telefoniniai, taip ištobulino savo apgavysčių metodus ir manipuliacijas, kad teikti telefonu bet kokią informaciją tapo nei saugu, nei protinga.

Kažin ar pats mokesčių inspektorius pultų vardinti bet kokius duomenis paskambinusiam asmeniui, kad ir kokiu „personažu“ jis pasivadintų?

Pati R. Giedrienė ragina kilus įtarimui, ar telefonu klausimus užduoda VMI atstovas, visada paprašyti juos atsiųsti raštu ar per kitus VMI kanalus pasitikrinti dėl kreipimosi autentiškumo.

Čia ir vėl grįžtame prie „brangių verslo resursų“, t. y. laiko, klausimo. Meskite savo darbus į šalį ir ieškokite, per „kitus VMI kanalus“ tikrinkitės dėl paklausėjų „autentiškumo“ ir t. t.

Žinia, kiekviena situacija gali būti individuali, tačiau teisininkai pataria telefonu į klausimus išvis neatsakinėti.

Ir ne tik dėl galimybės įkliūti į sukčių pinkles. Yra ir kitas pavojus – taip įsipainioti galima ir į Mokesčių inspekcijos raizganas.

„Geriau gauti konkrečius klausimus dėl konkrečių sandorių ir teikti apgalvotus atsakymus, nes mokestinėse situacijose Mokesčių inspekcijai užtenka pagrįstos abejonės tam, kad pakeistų apmokestinimą, o įrodinėjimo našta tuomet persikels mokėtojui“, – pabrėžia teisininkas.

Galbūt galima būtų patikėti VMI gerais norais ir teiginiais (beje, daug sykių jau kartotais), kad mokesčių administratorius pereina nuo griežto kontrolieriaus prie patarėjo vaidmens, tačiau norėtųsi, kad, vykdant bet kokias permainas, tai būtų daromi vadovaujantis protingumo kriterijais ir gerbiant partnerių (taip VMI vadina verslininkus) interesus.

Beje, apie VMI darbo „efektyvumą“ ir neracionalų savo pačių ribotų išteklių naudojimą byloja ir darbuotojų naudojamų įmonių automobilių vaikymasis – tuo inspekcija užsiima jau trečius metus. Šiemet į jos akiratį pateko ir verslo kelionės. Įmonės pajamas natūra deklaruoja uoliau, tačiau ekspertai sako, kad susitelkusi į šią palyginti smulkią problemą VMI švaisto savo išteklius ir jų pritrūksta sritims, kur mokesčių nesumokama nepalyginamai daugiau.

